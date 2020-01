Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 2

Malhação

Nanda volta para o colégio. Guga confronta Max sobre as injúrias de Aloísio contra Serginho. Marquinhos se une a Diana. Regina se preocupa com a reação de Guga contra Max. Andressa distribui panfletos da chapa de Diana na disputa pelo grêmio escolar. Lígia pede que Lara providencie seu divórcio de Joaquim. Meg não aceita prejudicar Serginho para ajudar Max. Rui ameaça Leila para defender Rita. Cléber e Rafa chegam a Caxias. Cléber flagra Anjinha beijando Tatoo.

Éramos Seis

Justina se assusta com a presença de Adelaide e Candoca tenta acalmá-la. Lúcio decide ir ao clube atrás de Isabel. Candoca tenta ajudar Adelaide a se aproximar de Justina. Lúcio conhece Felício e tira satisfações com Isabel. Lola reclama de Inês para Carlos. Marcelo repreende Felício por se encontrar com Isabel. Clotilde decide voltar para Itapetininga. Emília conversa com Maria sobre Adelaide. Zeca treina para pedir o adiantamento a Emília. Tião confidencia a Alfredo que conhece segredos de Osório. Lúcio revela a Carlos sobre a proximidade entre Isabel e Felício. Emília se surpreende ao ver o desenho de Justina e destrata Adelaide na casa de Olga.

Bom Sucesso

Diogo sugere que Jeniffer fique a seu lado, vigiando Paloma e Marcos. Lulu vê Tonho com Leila. Orientada por Diogo, Jeniffer mente para Paloma e Marcos. Batista beija Lulu. A gravidez de Silvana é descoberta pelo elenco da novela. Gisele pede confiança a Yuri e diz que está seduzindo Diogo para descobrir o plano de vingança do advogado. Diogo exige o afastamento de Marcos da Editora. Mário promete a Silvana que será um bom pai. Diogo comunica que ficará com a sala de Alberto e Marcos reage.

Amor de Mãe

Érica e Magno alertam Ryan sobre Carlinhos. Lurdes anuncia que deseja apresentar Oliveira aos filhos. Thelma conta para Durval sobre o fim do namoro com Gabo. Durval é firme com Carolina. Amanda comanda um ataque ao sistema da PWA, e Álvaro se descontrola. Lídia presenteia Tales com um cartão de crédito. Belizário descobre que Amanda está ligada a Davi. Estela teme que Tales se envolva com Lídia. Danilo tenta animar Thelma. Lurdes aconselha Vitória, que sofre com seus erros. Belizário confronta Davi e ameaça a vida de Amanda. Amanda proíbe Cássia e Guará de revelarem seu paradeiro a Davi. A pedido de Magno, Betina se desculpa com Leila. Vicente ameaça Verena, e Belizário os observa.

RECORD

Escrava Isaura

Gioconda chora sobre o leito de Gabriel que está em coma. Isaura e Miguel comentam sobre deles para Tomásia. Gioconda chora sobre o leito de Gabriel que está em coma. Bernardo acha diamante no riacho. Henrique pede a seu pai que vá até a casa da Condessa avisar Isaura que Leôncio está indo para lá. Sargento e Leôncio chegam na casa da Condessa. Miguel e Isaura se escondem no quarto de Gabriel. Tomásia não deixa que Leôncio entre em sua casa. Bernardo beija Moleca e lhe mostra o diamante. Leôncio vai até o juiz pedir uma carta de autorização para entrar na casa de Condessa.

Os escravos de Leôncio ficam dispostos estrategicamente ao redor da casa de Tomásia para Isaura não fugir. O juiz autoriza Leôncio entrar no quarto de Gabriel. André encontra seus amigos escravos nas terras da Condessa e descobre que Leôncio prometeu dar a alforria ao escravo que pegar Isaura. André fica calmo e vai até Isaura, diz a ela que estão cercados por colegas. O cerco de escravos foge para o quilombo. Malvina diz a seu pai que ama Leôncio e quer voltar para ele. Helena arde em febre. Margarida beija o Dr. Paulo na boca. Leôncio não acha Isaura.

Caminhos do Coração

César-lobisomem começa a destruir o laboratório. Pepe, Carvalho e Noé arrombam a porta do trailer e se deparam com Taveira e Dino prontos para atacar Ernesto e Esmeralda. Noé lança uma faca sobre Dino e ele solta Ernesto. Dino se esconde atrás de Taveira, que aponta uma arma para a cabeça de Esmeralda. Marisa entra e dá uma panelada na cabeça de Taveira, que solta Esmeralda. Taveira ameaça matar todo mundo, mas ouve a sirene da polícia e sai correndo. Fernando e Juanita olham para Helga e Paola desmaiadas. Juanita liga para Eric e diz que ela e Fernando estão sem coragem de matar as duas. Eric avisa que irá terminar o serviço pessoalmente. Janete tem uma visão de Toni lutando contra Fúria e desmaia. Fúria rodeia Toni, que desvia rapidamente e dá um chute na mutante-pantera. Rodrigo pede para Gór esperar, mas ela se afasta, seguida por Meduso e Meta-César. Gór chora e Metamorfo volta a sua forma normal para consolá-la. César-lobisomem começa a destruir o laboratório e dá patada na mão de Capeletti. Júlia diz não ter coragem de matar César.

O Rico e Lázaro

Asher fala de Joana para Lior. O corpo de Kassaia é velado. Zac vai atrás de Fassur. Zabaia diz que sua paciência com Shag-Shag está acabando. Absalom chama Nicolau para o trabalho. Zac bate em Fassur. Beroso realiza a cerimônia de sepultamento de Kassaia. Absalom fica triste com a vergonha que passou. Zac diz que Fassur deve ser apedrejado. O sacerdote implora pela ajuda de Elga. Neusta tenta convencer Joaquim a receber Edissa. Joana diz que não é necessário a pena de morte para Fassur. Zelfa impede as gêmeas de saírem de casa. Neusta diz que Amitis precisará de apoio. Ravina diz que Fassur deverá servir Oziel. Zac apresenta um amigo para Dana. Talita e Samira ajudam Zelfa a cozinhar. Gadise procura Matias e diz que eles precisam casar logo. Asher e Aspenaz lembram da bondade de Kassaia. Dana diz ter ficado interessada em Rafael, conhecido de Zac. Daniel não tem coragem de se declarar para Lia. Elga diz estar de olho nas gêmeas. Amitis e Nabucodonosor lamentam a morte de Kassaia. Evil Merodaque chora a morte da irmã. Nitócris diz sentir falta de Kassaia. Sammu-Ramat se irrita ao ver Nebuzaradã sofrendo com a morte da princesa. Matias anuncia que irá se casar com Gadise. Em conversa com a serva Darice, Sammu-Ramat diz que fará Nebuzaradã esquecer Kassaia.

Amor Sem Igual

Poderosa hesita, mas acaba concordando em fugir com Furacão e Caio. Maria Antônia (@mariantoniacord) fica feliz. Em conversa com Oxente, Miguel diz não querer se casar com Maria Antônia (@mariantoniacord). Animada, a moça faz planos para a fuga de Poderosa. Fernanda vai ao shopping com Nivaldo e o menino é discriminado pelo segurança. Ramiro pede para Tobias fazer algo para afastar Nivaldo de sua vida. Fernanda compra roupas novas para o menino. Tobias manda Leandro se encontrar com a irmã. Dona Sonia fala sobe a amizade com seu Ernani. Yara faz críticas à Norma. Wesley dá aula de dança na casa de idosos. Leandro dispensa Fabiana. Durante o treino na Bras Esportes (@brasesportes), Seu Ernani estranha a ausência de Caio.

Furacão se prepara para deixar sua casa. Tobias atende Seu Ernani e avisa que Caio não está na agência. Miguel e Oxente tentam arrumar os destroços do incêndio. Leandro tenta convencer Fernanda a mandar Nivaldo embora. Miguel fica decepcionado ao saber que Poderosa quer fugir com Furacão. Oxente avisa que não tem mais dinheiro para emprestar para Poderosa e Maria Antônia (@mariantoniacord) fica revoltada. Tobias descobre que Caio e a mãe estão deixando São Paulo e ordena que Bernardo os detenham. Furacão e Caio chegam até a rodoviária e aguardam Poderosa. Zenaide reclama do comportamento de Maria Antônia (@mariantoniacord). Poderosa decide não fugir com a amiga e pede para Oxente leva-la até Miguel. Furacão fica angustiada com a demora da amiga. Miguel fica aliviado ao ver que Poderosa não partiu. Antes do ônibus partir, Bernardo se aproxima do veículo procurando por Furacão e Caio.

SBT

As Aventuras de Poliana

Lorena, Gael e Benício contam para Mário sobre a descoberta com o estetoscópio, e o menino se rebela contra o Clubinho. Luisa vê Marcelo e Nadine conversando e fica desconfiada. Roger aprova a ideia de Waldisney e inicia o projeto “Geração O11O”. Nadine ajuda Marcelo a descobrir mais informações sobre Pendleton. Zóio pixa o desenho de um mosquito na casa de Gleyce para incrimina-lo. Waldisney cumpre a primeira tarefa da lista imposta por Nanci para reconquista-la. Pendleton convida Luisa para jantar. Um vídeo de divulgação da Dark Lady é divulgado na internet. Afonso conta para Durval que está interessado em Fernanda. Bento vai para a casa de João para fazer um trabalho de ciências. Arlete e Lindomar visitam a mansão que pretendem alugar.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

