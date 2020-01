Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 1

Malhação

Raíssa promete ajudar Nanda a ir para a terapia. Anjinha aceita namorar Tatoo. Raíssa e Camelo se surpreendem com as ideias de Diana. Ivete pressiona Nanda para retomar sua carreira de cantora. Cida acredita que Leila tenha mentido sobre seu encontro com Rui. Nanda tem sua primeira sessão de terapi

Éramos Seis

Lola repreende Alfredo. Adelaide descobre o paradeiro da irmã. Candoca acalma Justina, e Emília decide ficar mais um dia na casa de Zeca. Alfredo discute com Lola por causa de Carlos. Afonso tenta aconselhar Inês. Lúcio afirma que descobrirá o que houve no baile com Isabel. Isabel conta para Clotilde sobre Felício. Carlos tira satisfações com a Inês. Tavinho fala com Emília sobre Justina. Adelaide pede que Higino encontre fotos dela e de Justina. Alfredo desconfia ao ver Osório conversando com um homem. Gusmões se preocupa com Almeida. Emília se assusta com o desenho de Justina. Inês tenta fazer as pazes com Carlos. Emília decide deixar Justina em Itapetininga. Adelaide procura Justina.

Bom Sucesso

Alberto expulsa Diogo de casa. Waguinho conta para Luan que está namorando Alice. Machado descobre que Jeniffer consta como sócia de Diogo no contrato da empresa que o advogado abriu. Yuri não gosta da ideia de Gisele se encontrar com Diogo para descobrir os planos do advogado. Jeniffer fica surpresa ao saber por Marcos que é sócia de Diogo. Paloma alerta Jeniffer para o perigo que ela corre. Jeniffer surpreende Diogo ao cobrar seus direitos como sócia do advogado.

Amor de Mãe

Gabo tenta se explicar para Thelma, que o expulsa de seu restaurante. Estela comemora o sucesso de seu plano. Érica desabafa com Camila. Vinícius conforta Raul. Lídia se diverte com Tales. Leila percebe o desentendimento entre Brenda e Betina. Natália visita Durval e Carolina, que estranham a reação da mulher. Miguel alerta Lídia sobre Tales. Raul descobre que Sandro dirigia o carro de Vitória quando os dois se envolveram no acidente. Thelma afirma a Gabo que não reatará o romance dos dois. Lurdes e Vitória imploram para que Raul não denuncie Sandro à polícia. Davi ampara Vitória, que sofre com a pressão de seus segredos. Durval se sente inseguro quando Natália lhe passa as informações para cuidar de Carolina. Leila confronta Betina. Samuel repreende a automedicação de Marina. Vitória confessa a Raul que mentiu sobre o filho dos dois.

RECORD

Escrava Isaura

André atira contra Leôncio. André atira contra Leôncio. Chega a Milícia que vai atrás de André. Isaura consegue escapar. Leôncio se desespera com a fuga de Isaura. Tomásia dá abrigo a Miguel e Isaura. Henrique está preso e recebe a visita de Sebastião. Diogo cuida de Miguel. Leôncio grita com Rosa. Malvina se preocupa com Leôncio. Flor-de-Lis é expulsa do bordel. Leôncio vê a imagem de Almeida. Leôncio manda Rosa dormir com ele. André vai visitar João e Joaquina. Leôncio descobre que Isaura está na casa de Tomásia. Álvaro sonha com um grande amor. Helena se nega a ser examinado por Paulo e pede a presença de Diogo. Leôncio presta queixa contra Tomásia para o Sargento de Milícia.

Caminhos do Coração

Beto chora a perda de Marcelo. Ernesto procura a arma, mas Taveira a pega antes e seus dentes crescem. Dino aponta sua arma para Ernesto, que fala para os dois se entregarem. Taveira avisa que irá riscar o nome de Esmeralda de sua lista e ela se protege atrás de Ernesto. Esmeralda pega uma faca e atira. A faca pega de raspão de mão de Taveira, que solta a arma. Dino se distrai e Ernesto lhe dá um soco. Os dois lutam. Marisa entra correndo e avisa que Taveira está atacando Ernesto e Esmeralda. Lúpi se transforma em Lobo e foge. Maria, Perpétua e Hélio correm, mas param na porta ao ver que Velociraptor está do lado de fora. Maria diz que eles precisam arrumar um lugar para se esconder dentro do depósito. Janete tem uma visão de Maria sendo atacada por Velociraptor. Maria vê um barril e manda Perpétua se esconder lá dentro. Velociraptor dá de cara com Maria, que fica sem saber onde se esconder. Taveira joga Esmeralda contra a parede e Ernesto fica desesperado.

Dino e Ernesto brigam. Beto chora a perda de Marcelo. Beto diz que precisa achar Maria. Júlia aplica a injeção de soro regenerador em César e ele se transforma em lobisomem. César avisa estar se sentindo mais forte e se solta das amarras. Marcelo pega uma cadeira para se defender. Juanita tira uma caixa de dentro da bolsa e mostra uma cobra. Paola e Helga se assustam e saem para mostrar os quartos a Juanita. A cobra se transforma em Fernando e aguarda Helga voltar. Fernando agarra Helga por trás e tapa sua boca. Paola vem logo atrás e dá um grito ao ver Helga rendida. Juanita começa a se enroscar em Paola e Fernando começa a abraçar Helga. Vlado joga Cléo no chão, mas o lança com força para longe. Vlado pergunta qual o poder de Cléo e ela diz que é o de sobreviver. Cléo sai correndo e Vlado vai atrás dela. Toni dá de cara com Fúria Toni segura os pulsos da mulher-pantera. Maria lembra de seu poder e atravessa a parede.

Velociraptor se aproxima do esconderijo de Perpétua e ela lhe dá um choque. O dinossauro sente o choque, mas não foge. Perpétua manda Hélio e Maria fugirem. Perpétua dá mais um choque em Velociraptor. César começa a destruir objetos no laboratório e avança na direção de Marcelo. Júlia e Capeletti observam. Irma, Aristóteles e Cassandra entram na sala de reunião e flagram Lúcia e Danilo aos beijos. Gór, Meta-César, Meduso e Silvana chegam à Progênese e encontram Rodrigo e Amália se agarrando. Gór xinga Rodrigo, enquanto Meduso e Meta-César gostam de ver Amália. Eugênio e Ágata se olham encantados. Ângela e Clara pedem para ver os poderes de Ágata e Aquiles. Leão derruba a porta da casa de Guiga. Dino se prepara para morder Ernesto. Taveira encurrala Esmeralda.

O Rico e Lázaro

Beroso diz ao rei que os deuses levaram Kassaia. Joana se desespera ao ver que foi sequestrada por Fassur. Daniel se surpreende ao saber que a princesa está morta. Ao saber que Joana sumiu, Zac avisa que vai procurar Fassur. Joaquim pede para Edissa não visita-lo mais na prisão. Elga manda os filhos expulsarem as gêmeas de casa. Rabe-Sáris encontra Nitócris e avisa ter más notícias. Arioque chama Evil. Neusta lamenta a prisão do filho. Absalom trabalha ao lado de Nicolau. Elga reclama da atitude dos filhos em relação às gêmeas. O rei pede para ficar sozinho. Daniel comenta com os amigos sobre o ocorrido.

Sammu-Ramat mente para Nebuzaradã e afirma que não matou Kassaia. Shamir e Tamir pedem para esposas dançarem para eles. Beroso cuida do corpo de Kassaia. Fassur diz não saber do paradeiro de Joana. Aspenaz chora a morte de Kassaia. Joana se debate tentando fugir. Fassur diz palavras sem sentido para ela. Nitócris ameaça Sammu. Zac procura Asher e fala do sumiço de Joana. Talita e Samira dançam para os maridos. Prestes a ser atacada, Joana consegue alcançar um objeto e ataca Fassur. Ela foge do local. O corpo de Kassaia é velado no palácio. Durante a fuga, Joana se emociona ao ver Asher. Amitis chora, se despedindo da filha. Asher se esconde. Zac corre e ampara Joana. O sol volta a iluminar a cidade.

Amor Sem Igual

O delegado confirma se Miguel quer mesmo seguir com a denúncia contra Bernardo. Caio estranha a ausência de Furacão. Miguel confirma o desejo de denunciar Bernardo. O delegado liga para Bernardo e avisa sobre a denúncia de Miguel e Poderosa. Leandro fica incrédulo. O delegado começa a ouvir os depoimentos. Leandro teme que Tobias descubra que a irmã está viva. Furacão agradece a ajuda de Miguel. Oxente se preocupa com o amigo. Depois de ouvir os depoimentos, o delegado rasga os papéis. Furacão chega em casa e avisa que Bernardo foi denunciado. Fernanda se emociona com a realidade de Nivaldo.

As crianças carentes dormem na Praça da Sé. Norma se entende com Donatella. Geovani é visto comendo doces na cozinha. Miguel e Poderosa agradecem a ajuda da família de Oxente. Zenaide questiona Maria Antônia (@mariantoniacord) ao vê-la sem ajudar Poderosa. Miguel dorme no quarto dos filhos de Oxente. Caio diz que o melhor é deixar São Paulo. Miguel agradece a ajuda de Oxente. Hugo também oferece apoio a Miguel. Tobias acha ruim a maneira acolhedora como Fernanda está tratando Nivaldo. Norma se anima com as aulas de dança na casa dos idosos. Antônio Júnior fala sobre o desejo de receber a antecipação de sua herança. Ele fica irritado ao saber que seu pai ofereceu dinheiro a Miguel. Ramiro pede para ser tratado com respeito por Nivaldo. Os funcionários do sítio de Oxente avisam que precisarão voltar para o nordeste. Furacão procura Poderosa e avisa que quer deixar São Paulo com Caio. Ela pede para a amiga seguir com eles.

SBT

As Aventuras de Poliana

João mente e inventa uma desculpa para justificar a invasão à sala de Ruth. Luca, Gabriela e Brenda não cumprem o castigo imposto pela diretora. Mirela termina seu “namoro fake” com Luca. Em uma brincadeira, Lorena, Gael e Benício tentam escutar os bastimentos de Ester através de um estetoscópio, mas não ouvem nada. Pendleton pede para Waldisney tentar implementar uma ideia na O11O. Mário diz a Ester que eles estão namorando. Jeff conta para seus amigos sobre a foto de Pendleton que estava no pen drive. Mosquito desabafa com Gleyce. Lindomar diz a Arlete que sua música está no topo das paradas e ela diz que quer se mudar.

Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

