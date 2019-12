Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 31

Malhação

Nanda tem uma crise de pânico e pede para Raíssa levá-la ao hospital. Anjinha reata a amizade com Jaqueline. Filipe diz a Joaquim que ele se afastou de sua família. Lígia recomenda que Nanda se trate com Eliane. Jaqueline aconselha Anjinha a pressionar Cléber. Carla revela a Marco que Cléber e seu irmão estão voltando para o Rio de Janeiro. Anjinha acredita que Cléber não quer mais namorá-la. Filipe pensa em Rita. Rita dá um ultimato em Rui.

Éramos Seis

Maria, Olga e Zeca tentam acalmar Emília. Lola sofre com a decisão de Carlos. Justina se recusa a ir embora com Emília. Olga não deixa Zeca pedir dinheiro para a tia. Emília vê Justina dormindo de mãos dadas com Candoca. Carlos conta para Inês que deixará a faculdade. Maria confronta Emília. Neves cobra de Zeca o dinheiro para fechar o negócio. Adelaide convence Alfredo a passar o dia com ela. Carlos procura emprego. Natália surpreende Almeida. Inês discute com Lola por causa de Carlos. Almeida revela a Clotilde que não pode se separar de Natália. Lola tem uma ideia para tentar ajudar Carlos. Isabel termina seu namoro com Lúcio. Emília provoca uma nova crise em Justina. Lola vê Alfredo na casa de Emília.

Bom Sucesso

Marcos acusa Diogo de ter roubado os direitos do livro de Eric Feitosa. Yuri reconhece que Gisele estava certa sobre Diogo. Machado diz a Nana e Marcos que a única solução para se livrar de Diogo é achar uma prova de que o livro foi registrado por Eric. Leo e Toshi conversam, e permitem a presença de Marie em casa. Alberto tem um pesadelo com Eric, que afirma que sua vingança chegará ao empresário. Eugênia e Gabriela discutem. Diogo exige negociar diretamente com Alberto.

Amor de Mãe

Vitória se desespera com os erros de seu passado e Miranda apoia a irmã. Estela acode Raul, que está embriagado e ferido pela confusão com Sandro. Estela arma para que Raul acredite que os dois dormiram juntos. Carlinhos chega para levar Ryan para seu show, e Érica desconfia do agente. Samuel alerta Marina sobre o estado de seu joelho. Nasce o bebê de Verena e Álvaro. Betina fala mal de Leila para Magno, e Brenda ouve. Ryan comemora o sucesso de seu show, mas Érica afirma que Carlinhos está mentindo para o irmão. Nuno pede desculpas a Joana e presenteia a filha. Marina se automedica para não ter que parar de jogar, e Ryan se preocupa. Magno descobre que a morte de Genilson voltou a ser investigada. Thelma flagra Gabo escondendo armas em seu restaurante.

RECORD

Escrava Isaura

Gioconda chora sobre o leito de Gabriel que está em coma. Isaura e Miguel comentam sobre deles para Tomásia. Gioconda chora sobre o leito de Gabriel que está em coma. Bernardo acha diamante no riacho. Henrique pede a seu pai que vá até a casa da Condessa avisar Isaura que Leôncio está indo para lá. Sargento e Leôncio chegam na casa da Condessa. Miguel e Isaura se escondem no quarto de Gabriel. Tomásia não deixa que Leôncio entre em sua casa. Bernardo beija Moleca e lhe mostra o diamante. Leôncio vai até o juiz pedir uma carta de autorização para entrar na casa de Condessa.

Os escravos de Leôncio ficam dispostos estrategicamente ao redor da casa de Tomásia para Isaura não fugir. O juiz autoriza Leôncio entrar no quarto de Gabriel. André encontra seus amigos escravos nas terras da Condessa e descobre que Leôncio prometeu dar a alforria ao escravo que pegar Isaura. André fica calmo e vai até Isaura, diz a ela que estão cercados por colegas. O cerco de escravos foge para o quilombo. Malvina diz a seu pai que ama Leôncio e quer voltar para ele. Helena arde em febre. Margarida beija o Dr. Paulo na boca. Leôncio não acha Isaura.

Caminhos do Coração

Beto chora a perda de Marcelo . Ernesto procura a arma, mas Taveira a pega antes e seus dentes crescem. Dino aponta sua arma para Ernesto, que fala para os dois se entregarem. Taveira avisa que irá riscar o nome de Esmeralda de sua lista e ela se protege atrás de Ernesto. Esmeralda pega uma faca e atira. A faca pega de raspão de mão de Taveira, que solta a arma. Dino se distrai e Ernesto lhe dá um soco. Os dois lutam. Marisa entra correndo e avisa que Taveira está atacando Ernesto e Esmeralda. Lúpi se transforma em Lobo e foge. Maria, Perpétua e Hélio correm, mas param na porta ao ver que Velociraptor está do lado de fora. Maria diz que eles precisam arrumar um lugar para se esconder dentro do depósito. Janete tem uma visão de Maria sendo atacada por Velociraptor. Maria vê um barril e manda Perpétua se esconder lá dentro. Velociraptor dá de cara com Maria, que fica sem saber onde se esconder. Taveira joga Esmeralda contra a parede e Ernesto fica desesperado.

Dino e Ernesto brigam. Beto chora a perda de Marcelo. Beto diz que precisa achar Maria. Júlia aplica a injeção de soro regenerador em César e ele se transforma em lobisomem. César avisa estar se sentindo mais forte e se solta das amarras. Marcelo pega uma cadeira para se defender. Juanita tira uma caixa de dentro da bolsa e mostra uma cobra. Paola e Helga se assustam e saem para mostrar os quartos a Juanita. A cobra se transforma em Fernando e aguarda Helga voltar. Fernando agarra Helga por trás e tapa sua boca. Paola vem logo atrás e dá um grito ao ver Helga rendida. Juanita começa a se enroscar em Paola e Fernando começa a abraçar Helga. Vlado joga Cléo no chão, mas o lança com força para longe. Vlado pergunta qual o poder de Cléo e ela diz que é o de sobreviver. Cléo sai correndo e Vlado vai atrás dela. Toni dá de cara com Fúria Toni segura os pulsos da mulher-pantera. Maria lembra de seu poder e atravessa a parede.

Velociraptor se aproxima do esconderijo de Perpétua e ela lhe dá um choque. O dinossauro sente o choque, mas não foge. Perpétua manda Hélio e Maria fugirem. Perpétua dá mais um choque em Velociraptor. César começa a destruir objetos no laboratório e avança na direção de Marcelo. Júlia e Capeletti observam. Irma, Aristóteles e Cassandra entram na sala de reunião e flagram Lúcia e Danilo aos beijos. Gór, Meta-César, Meduso e Silvana chegam à Progênese e encontram Rodrigo e Amália se agarrando. Gór xinga Rodrigo, enquanto Meduso e Meta-César gostam de ver Amália. Eugênio e Ágata se olham encantados. Ângela e Clara pedem para ver os poderes de Ágata e Aquiles. Leão derruba a porta da casa de Guiga. Dino se prepara para morder Ernesto. Taveira encurrala Esmeralda.

O Rico e Lázaro

Beroso diz ao rei que os deuses levaram Kassaia. Joana se desespera ao ver que foi sequestrada por Fassur. Daniel se surpreende ao saber que a princesa está morta. Ao saber que Joana sumiu, Zac avisa que vai procurar Fassur. Joaquim pede para Edissa não visita-lo mais na prisão. Elga manda os filhos expulsarem as gêmeas de casa. Rabe-Sáris encontra Nitócris e avisa ter más notícias. Arioque chama Evil. Neusta lamenta a prisão do filho. Absalom trabalha ao lado de Nicolau. Elga reclama da atitude dos filhos em relação às gêmeas. O rei pede para ficar sozinho. Daniel comenta com os amigos sobre o ocorrido.

Sammu-Ramat mente para Nebuzaradã e afirma que não matou Kassaia. Shamir e Tamir pedem para esposas dançarem para eles. Beroso cuida do corpo de Kassaia. Fassur diz não saber do paradeiro de Joana. Aspenaz chora a morte de Kassaia. Joana se debate tentando fugir. Fassur diz palavras sem sentido para ela. Nitócris ameaça Sammu. Zac procura Asher e fala do sumiço de Joana. Talita e Samira dançam para os maridos. Prestes a ser atacada, Joana consegue alcançar um objeto e ataca Fassur. Ela foge do local. O corpo de Kassaia é velado no palácio. Durante a fuga, Joana se emociona ao ver Asher. Amitis chora, se despedindo da filha. Asher se esconde. Zac corre e ampara Joana. O sol volta a iluminar a cidade.

Amor Sem Igual

Não haverá exibição da novela neste dia

SBT

As Aventuras de Poliana

Para esconder as pixações, Gleyce pinta sua casa. Marcelo chama Nadine para conversar. Pendleton esclarece a Jeff que não tem nada a ver com a morte de Ciro. Mosquito briga com Zóio e pede para ele ficar longe da família de Jeff. Nanci propõe que Waldisney realize uma lista de tarefas para provar o seu amor por ela. Pendleton diz a Luisa que irá se vingar das pessoas que o tiraram da O11O. Mirela acha que Gabi foi a responsável pela exclusão de suas redes sociais. O Clubinho MaGaBeLo tem uma nova missão: Descobrir se Ester tem um coração. Durval sugere para Cláudia abandonar seu emprego e ir trabalhar com ele na padaria. João invade a sala de Ruth e é pego por ela mexendo em suas coisas.

