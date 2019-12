Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 30

Malhação

Rita e Leila se enfrentam. Cléber pede que Anjinha não vá para a Bahia. Celso tem seu carro destruído. Tatoo beija Anjinha. Carla incentiva Madureira a engatar um novo romance. Lara se une a Leila para intrigar Filipe contra Rita. Joaquim confessa a Lígia que sua prioridade é Aline. Lara exige que Leila se afaste de Rui. Neide e Celso conversam com a turma sobre o incidente com o carro do professor. Jaqueline questiona Thiago sobre o carro de Celso. Filipe e Rita discutem por causa de Leila.

Éramos Seis

Zeca afirma a Neves que conseguirá o dinheiro para a sociedade. Alfredo leva Adelaide para sair. Lola decide desfazer a compra do fogão para saldar a dívida com o banco. Afonso tenta evitar que Lola desfaça sua compra. Clotilde se encontra com Almeida. Karine sugere que Assad teste a honestidade de Julinho. Emília decide tirar sua filha da casa de Zeca. Carlos constata a origem da dívida de Júlio e fica desolado. Justina tem uma crise de choro ao saber que voltará para sua casa, e Olga se emociona.

Afonso mente para Lola sobre a venda de seus doces e Virgulino descobre. Emília parte para Itapetininga. Gusmões estranha o comportamento de Almeida ao falar sobre a audiência dos filhos. Isabel se encontra com Felício. Adelaide convida Alfredo para passar a noite em sua casa. Carlos avisa a Lola que deixará a faculdade. Emília chega à casa de Zeca e se desespera ao ver Justina.

Bom Sucesso

Marcos expulsa Diogo da festa de lançamento. Silvana confessa a Pablo que está gostando da ideia de ter um filho de Mario. Ramon avisa a Leo que ficará na casa dos pais de Francisca enquanto Marie estiver em sua casa. Thaíssa e Fábio vão ao suposto consultório em que Diogo morou para descobrir alguma pista sobre o advogado. Toshi escuta Leo dizer a Marie que foi apaixonado pela francesa. Nana e Marcos orientam Gláucia e Vera a conversar com o representante das empresas de Eric Feitosa para acertar os próximos passos do livro. Nana e Marcos se surpreendem ao descobrir que Diogo detém os direitos comerciais do livro de Eric.

Amor de Mãe

Natália conta a Vitória que expulsou Carolina de casa. Amanda pede ajuda a Marina e conta que precisa fugir. Lurdes sai com Oliveira. Betina sugere que Magno se divorcie de Leila no mesmo dia de sua separação de Vicente. Érica e Raul discutem. Carolina fica encantada com o trailer de Durval. Camila conversa com Érica sobre Raul. Davi se preocupa quando não consegue falar com Amanda. Vicente contrata um detetive para investigar o envolvimento de Magno com o sumiço de Genilson. Vitória se sensibiliza quando Sandro afirma que Lurdes e os irmãos são a melhor família que ele poderia ter. Lídia pede que Raul fale com Vinícius. Sandro se envolve em uma confusão com Raul. Thelma revela a Gabo que tem um aneurisma. Amanda procura Davi e avisa que irá se afastar por um tempo.

RECORD

Escrava Isaura

André atira contra Leôncio. André atira contra Leôncio. Chega a Milícia que vai atrás de André. Isaura consegue escapar. Leôncio se desespera com a fuga de Isaura. Tomásia dá abrigo a Miguel e Isaura. Henrique está preso e recebe a visita de Sebastião. Diogo cuida de Miguel. Leôncio grita com Rosa. Malvina se preocupa com Leôncio. Flor-de-Lis é expulsa do bordel. Leôncio vê a imagem de Almeida. Leôncio manda Rosa dormir com ele. André vai visitar João e Joaquina. Leôncio descobre que Isaura está na casa de Tomásia. Álvaro sonha com um grande amor. Helena se nega a ser examinado por Paulo e pede a presença de Diogo. Leôncio presta queixa contra Tomásia para o Sargento de Milícia.

Caminhos do Coração

Irma conta que descobriu ter o dom de sobreviver. Marcelo fica desconfiado de Júlia, mas ela tenta convencê-lo de que eles são amantes. Capeletti entra no laboratório trazendo César numa maca. Marcelo se assusta e Júlia diz que Capeletti é seu amigo. Pachola reclama com Cris por ele não tê-los tirado da cela. Cris fica nervoso com Pachola, que fica com olhos vermelhos. Vavá tenta acalmar o pai, mas Pachola se transforma em lobisomem. Cris e Pachola brigam. Irma percebe que Batista está triste e se surpreende ao saber que o filho dele é um mutante e desapareceu. Meduso tenta seduzir Silvana e ela começa a reconhecê-lo. Meduso vira de costas e Gór chega a tempo de ouvir. Gór hipnotiza Silvana e diz que ela nunca tinha visto seu irmão antes. Meta-César fica enciumado ao ver Meduso e Silvana. Gór sente o clima de disputa entre os dois e não gosta. Metamorfo pede para falar com Gór e a agarra. Ele diz que sempre foi louco por ela e lhe dá um beijo.

Gór se rende ao beijo, mas pára e dá um tapa na cara dele. Gór diz que está namorando Rodrigo e manda Metamorfo levar o plano a sério. Rodrigo tenta beijar Amália, mas ela o repele e pede que ele a deixe em paz. Rodrigo hipnotiza Amália e os dois se agarram. Júlia diz para Marcelo que ele bateu forte com a cabeça e perdeu a memória. Capeletti avisa para Júlia que Pachola e Cris estão prestes a brigar. A médica avisa que irá aplicar o soro regenerador em César. Cris faz Pachola flutuar e começa a sufocá-lo. Vavá implora para Cris deixar o pai viver e o rapaz fica mais tranqüilo. Pachola volta ao normal e Vavá corre para abraçá-lo. Cris pede desculpas a Pachola. Irma conta que recebeu novas mensagens de Cléo em seus sonhos, falando que descobriu ter o dom de sobreviver. Hélio diz que eles precisam sair da ilha, mas Maria avisa que só irá embora depois de achar Beto.

Lúpi sente o cheiro de Velociraptor. Todos escutam o barulho do dinossauro. Iara diz para Toni parar de segui-la e canta para ele. Toni fica hipnotizado e Iara foge. Toni fica confuso por não encontrar a sereia. Cléo aparece caminhando sozinha pela praia, desesperada por não saber mais para onde ir. Ela dá de cara com Vlado, que mostra os dentes e ameaça atacá-la. Paola avisa que uma moça está subindo para ver um quarto no apartamento de Simone. Helga tira uma arma de sua bolsa e esconde perto dela. Paola vai abrir a porta, mas Helga pede para ela esperar e pega um facão na cozinha. Paola abre a porta para Juanita, que trás junto uma bolsa. Carvalho conta para Pepe que a perícia chegou à conclusão de que o incêndio no circo foi criminoso e que o seguro não poderá pagar. Pepe se desespera e Carvalho tenta consolá-lo. Teófilo, Ernesto e Esmeralda namoram no trailer, quando ouvem a voz de Taveira e Dino.

O Rico e Lázaro

Nabucodonosor se surpreende com o eclipse. Fassur aproveita a distração de Joana e a golpeia. Ela cai desmaiada. Zelfa descobre a verdade sobre as saídas noturnas das gêmeas. Absalom diz que o eclipse é um mau presságio. Sammu-Ramat se aproxima, misteriosa, de Kassaia. O rei observa a escuridão tomar a cidade. Kassaia é asfixiada por Sammu-Ramat. Zac sai para procurar Joana. Sammu-Ramat mata Kassaia e se encontra com Darice. Samira e Talita temem que Zelfa as delatem. Elga estranha o comportamento de Absalom. Sammu-Ramat pede para Darice guardar segredo. Shamiran fica assustada com o eclipse. Sammu obriga Darice a usar a erva da alegria. Hurzabum diz amar Shag-Shag.

Ravina pede para Oziel ter calma. Asher e Lior ficam impressionados com a falta de luz provocada pelo eclipse. Edissa ora a Deus. O rei avisa que Joaquim ficará preso o resto da vida. Neusta se desespera. Gadise procura Kassaia. Dana encontra sangue no local onde Joana estava. Talita e Samira revelam a verdade sobre a dança para seus maridos. Preocupada, Shag-Shag pede cerveja ao filho. Nabucodonosor parabeniza Nabonido pelos cálculos. Gadise diz que algo aconteceu à princesa. Edissa corre para ver Joaquim no calabouço. Evil pergunta o que o príncipe de Judá está escondendo. Daniel diz para os amigos manterem a fé em Deus. Ravina fica preocupado com Joana. Amitis se desespera ao ver Kassaia morta. Lia avisa Daniel sobre a morte da princesa. Asher diz estar satisfeito com o novo emprego. Amarrada, Joana é levada por Fassur para um cativeiro.

Amor Sem Igual

O delegado confirma se Miguel quer mesmo seguir com a denúncia contra Bernardo. Caio estranha a ausência de Furacão. Miguel confirma o desejo de denunciar Bernardo. O delegado liga para Bernardo e avisa sobre a denúncia de Miguel e Poderosa. Leandro fica incrédulo. O delegado começa a ouvir os depoimentos. Leandro teme que Tobias descubra que a irmã está viva. Furacão agradece a ajuda de Miguel. Oxente se preocupa com o amigo. Depois de ouvir os depoimentos, o delegado rasga os papéis. Furacão chega em casa e avisa que Bernardo foi denunciado. Fernanda se emociona com a realidade de Nivaldo. As crianças carentes dormem na Praça da Sé. Norma se entende com Donatella. Geovani é visto comendo doces na cozinha. Miguel e Poderosa agradecem a ajuda da família de Oxente. Zenaide questiona Maria Antônia (@mariantoniacord) ao vê-la sem ajudar Poderosa. Miguel dorme no quarto dos filhos de Oxente. Caio diz que o melhor é deixar São Paulo. Miguel agradece a ajuda de Oxente. Hugo também oferece apoio a Miguel. Tobias acha ruim a maneira acolhedora como Fernanda está tratando Nivaldo. Norma se anima com as aulas de dança na casa dos idosos. Antônio Júnior fala sobre o desejo de receber a antecipação de sua herança. Ele fica irritado ao saber que seu pai ofereceu dinheiro a Miguel. Ramiro pede para ser tratado com respeito por Nivaldo. Os funcionários do sítio de Oxente avisam que precisarão voltar para o nordeste. Furacão procura Poderosa e avisa que quer deixar São Paulo com Caio. Ela pede para a amiga seguir com eles.

SBT

As Aventuras de Poliana

Afonso e Fernanda começam a se aproximar. Jeff consegue recuperar os arquivos do pen drive de seu pai e vê as fotos de Pendleton. Mirela é hackeada e todas as suas redes sociais desaparecem. Raquel continua receber mensagens anônimas. Pendleton fica incomodado com a bagunça que Poliana e seus amigos fazem em sua casa. Débora escuta Iure e Sophie conversando e descobre que Luisa e Marcelo terminaram o namoro. Glória decide dividir as ações da O11O entre Marcelo e Roger. Após ver a foto, Jeff vai até a casa de Pendleton em busca de informações, e Luisa escuta a conversa entre eles. Por ciúmes, Nanci briga com Sophie.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

