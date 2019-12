Resumo das Novelas

SÁBADO, 28

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Isabel se encanta por Felício. Adelaide enfrenta Emília. Afonso fica satisfeito com o namoro de Inês e Carlos. Julinho afasta Inês de Felício. Marcelo exige que Felício fique longe de Isabel. Genu faz intrigas para Lili e Lúcio sobre seus namorados. Karine diz que Soraia não deve se aproximar de Julinho.

Mabel se despede de Carlos. Isabel pensa em Felício. Marcelo pergunta ao tio sobre seu encontro com Isabel. Lola compra um novo fogão. Almeida procura Clotilde na igreja. Maria comenta com Olga sua desconfiança de Neves. Emília questiona Higino sobre Justina. Neves procura Zeca. Lola recebe uma nova dívida de Júlio e todos se desesperam.

Bom Sucesso

Marcos expulsa Diogo da festa de lançamento. Ramon avisa a Leo que ficará na casa dos pais de Francisca enquanto Marie estiver em sua casa. Thaíssa e Fábio vão ao suposto consultório em que Diogo morou para descobrir alguma pista sobre o advogado. Toshi escuta Leo dizer a Marie que foi apaixonado pela francesa. Nana e Marcos se surpreendem ao descobrir que Diogo detém os direitos comerciais do livro de Eric Feitosa.

Amor de Mãe

Daisy revela a Vitória que Kátia mentiu. Thelma vê Gabo com Marconi. Leila confessa a Penha que esconderá seu progresso com a fisioterapia. Danilo se espanta com a ansiedade de Thelma em ter um neto. Amanda sofre com a morte de Agenor. Amanda enfrenta Álvaro, que afirma que processará a ex-secretária. Betina estranha o fraco desenvolvimento de Leila.

Tales pede Lídia em namoro. Natália se descontrola com Durval por causa de Carolina. Betina desabafa com Érica sobre Leila. Danilo e Camila dizem a Thelma que não desejam ter filhos agora. Betina pede o divórcio a Vicente. Lídia dá um carro a Tales. Natália insinua que Carol deve morar com Durval. Thelma sabota os preservativos de Danilo. Sandro distribui presentes para Lurdes e a família.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

