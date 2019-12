Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 27

Malhação

Filipe acusa Rita de mentirosa, e ela afirma que provará sua inocência. Anjinha e Tatoo compartilham suas dores pela perda de suas mães. Meg entrega a Filipe o documento que comprova o sequestro de Rita. Camelo confronta Tatoo sobre suas intenções com Anjinha. Anjinha briga com uma aluna da escola. Filipe pede para Leila não incentivar sua raiva contra Rita. Anjinha culpa Jaqueline por sua briga na escola. Rita vê Rui conversando com Leila. Nanda tem uma nova crise de pânico. Rita confronta Leila na frente de Filipe.

Éramos Seis

Carlos termina o namoro com Mabel. Lúcio reclama do baile e Isabel se irrita. Clotilde pensa em Almeida. Adelaide e Alfredo se amam. Soraia consegue colocar pó de mico na roupa de Lili. Carlos procura Inês. Soraia vê Julinho ajudando Lili e avisa a Lúcio, que se enfurece ao ver a cena. Lúcio vai embora com Lili. Carlos e Inês se beijam. Soraia se aproxima de Julinho. Lola parabeniza Carlos por começar a namorar Inês. Isabel fica envergonhada com o olhar de Felício. Alfredo e Adelaide pulam na piscina do clube sem roupas. Julinho e Soraia se beijam. Isabel dança com Felício.

Bom Sucesso

Diogo comunica a Gisele que acabará com a família Prado Monteiro. Alberto convida Mário para se mudar para a mansão. Thaíssa e Fábio pensam em uma forma de incriminar Diogo. Leo e Toshi se surpreendem com a presença de Marie em sua casa. Nana e Marcos não acreditam em Gisele ao serem avisados pela ex-funcionária que Diogo voltou com o intuito de se vingar da família. Mário lança seu livro pela Prado Monteiro. Silvana diz a William que ninguém pode saber de sua gravidez. Diogo surpreende a todos ao comparecer ao lançamento do livro.

Amor de Mãe

Amanda diz a Vitória que pedirá demissão. Sandro pensa em sair de casa, mas Lurdes apoia o filho. Marconi pressiona Gabo, que despista Thelma. Davi defende Vitória para Amanda. Vitória conversa com Davi. Joana comunica a Camila que não poderá dar continuidade a seu projeto do aplicativo para mães. Vitória descobre que Sandro foi criado por Kátia. Vitória revela às irmãs que não perdeu seu bebê com Raul. Estela comenta com Jorge sobre seu plano contra Lídia.

Tales se declara para Lídia. Álvaro descobre a traição de Amanda. Camila conversa com Nuno sobre Joana. Ryan fecha negócio com Carlinhos. Oliveira convida Lurdes para sair. Vitória vai à comunidade onde Kátia morava, e Farula expulsa a advogada. Belizário confronta Agenor, que não resiste. Álvaro informa a Amanda que seu pai faleceu. Vitória confronta Daisy sobre o paradeiro de seu filho.

RECORD

Escrava Isaura

Henrique se atraca com Leôncio. Leôncio rasga a roupa de Isaura. Belchior consola Isaura. Sebastião vai a fazenda de Leôncio. Miguel pede armas a Tomásia. Gabriel desmaia. Bernardo vai para o garimpo. Francisco se prepara para chicotear Isaura. Leôncio se arrepende. Violeta bate em Flor-de-Lis. Começa o ataque a fazenda de Leôncio. Miguel decide entrar na casa grande onde Leôncio está com Isaura. André luta com Raimundo.

Miguel é ferido. Henrique se atraca com Leôncio. Isaura foge. Rosa segura Isaura. Isaura encontra Miguel que está sem forças para fugir. Belchior leva a carruagem para Isaura e Miguel fugirem. Martinho encontra André. A Milícia chega a fazenda e prende Henrique. Gabriel entra em coma. Sebastião chega a fazenda. Leôncio vai com Francisco em busca de Isaura. Álvaro arrecada jóias. Leôncio persegue a charrete com Isaura e Miguel.

Caminhos do Coração

Irma conta que descobriu ter o dom de sobreviver. Marcelo fica desconfiado de Júlia, mas ela tenta convencê-lo de que eles são amantes. Capeletti entra no laboratório trazendo César numa maca. Marcelo se assusta e Júlia diz que Capeletti é seu amigo. Pachola reclama com Cris por ele não tê-los tirado da cela. Cris fica nervoso com Pachola, que fica com olhos vermelhos. Vavá tenta acalmar o pai, mas Pachola se transforma em lobisomem. Cris e Pachola brigam. Irma percebe que Batista está triste e se surpreende ao saber que o filho dele é um mutante e desapareceu. Meduso tenta seduzir Silvana e ela começa a reconhecê-lo. Meduso vira de costas e Gór chega a tempo de ouvir. Gór hipnotiza Silvana e diz que ela nunca tinha visto seu irmão antes. Meta-César fica enciumado ao ver Meduso e Silvana. Gór sente o clima de disputa entre os dois e não gosta. Metamorfo pede para falar com Gór e a agarra. Ele diz que sempre foi louco por ela e lhe dá um beijo.

Gór se rende ao beijo, mas pára e dá um tapa na cara dele. Gór diz que está namorando Rodrigo e manda Metamorfo levar o plano a sério. Rodrigo tenta beijar Amália, mas ela o repele e pede que ele a deixe em paz. Rodrigo hipnotiza Amália e os dois se agarram. Júlia diz para Marcelo que ele bateu forte com a cabeça e perdeu a memória. Capeletti avisa para Júlia que Pachola e Cris estão prestes a brigar. A médica avisa que irá aplicar o soro regenerador em César. Cris faz Pachola flutuar e começa a sufocá-lo. Vavá implora para Cris deixar o pai viver e o rapaz fica mais tranqüilo. Pachola volta ao normal e Vavá corre para abraçá-lo. Cris pede desculpas a Pachola. Irma conta que recebeu novas mensagens de Cléo em seus sonhos, falando que descobriu ter o dom de sobreviver. Hélio diz que eles precisam sair da ilha, mas Maria avisa que só irá embora depois de achar Beto.

Lúpi sente o cheiro de Velociraptor. Todos escutam o barulho do dinossauro. Iara diz para Toni parar de segui-la e canta para ele. Toni fica hipnotizado e Iara foge. Toni fica confuso por não encontrar a sereia. Cléo aparece caminhando sozinha pela praia, desesperada por não saber mais para onde ir. Ela dá de cara com Vlado, que mostra os dentes e ameaça atacá-la. Paola avisa que uma moça está subindo para ver um quarto no apartamento de Simone. Helga tira uma arma de sua bolsa e esconde perto dela. Paola vai abrir a porta, mas Helga pede para ela esperar e pega um facão na cozinha. Paola abre a porta para Juanita, que trás junto uma bolsa. Carvalho conta para Pepe que a perícia chegou à conclusão de que o incêndio no circo foi criminoso e que o seguro não poderá pagar. Pepe se desespera e Carvalho tenta consolá-lo. Teófilo, Ernesto e Esmeralda namoram no trailer, quando ouvem a voz de Taveira e Dino.

O Rico e Lázaro

Nicolau e Absalom saem para pôr o plano em prática. Elga pede para conversar com Talita. Aspenaz avisa que Joaquim será julgado no dia seguinte. Na casa da Lua, Zac diz não ter coragem de fazer mal a Asher. Zelfa marca um encontro com Shag-Shag. Larsa ameaça Hurzabum. Zelfa desconfia ao ver a dançarina misteriosa. Elga diz que Talita deverá ajudá-la a encontrar Fassur. Lior aconselha Asher a procurar Joana. Dana é surpreendida ao ouvir Absalom cantando em sua porta e tem uma crise de risos.

Ele se sente humilhado e fica furioso. Samira acaba trombando com Zelfa durante a dança. A criada reconhece a voz da moça, que foge do estabelecimento, desesperada. Absalom tem um pesadelo com Dana e Chaim. Ravina comenta sobre a serenata do rapaz. Daniel pergunta se Neusta tramou com o rei de Tiro. Sadraque busca Joaquim no calabouço para o julgamento. Nabonido estuda as estrelas. Fassur entra escondido na casa de Ravina e observa Joana. Dalila tenta aclamar Edissa. Nabonido interrompe o julgamento de Joaquim e avisa que o eclipse do sol está prestes a acontecer. A luz na sala do trono começa a diminuir. Todos se espantam.

Amor Sem Igual

O delegado confirma se Miguel quer mesmo seguir com a denúncia contra Bernardo. Caio estranha a ausência de Furacão. Miguel confirma o desejo de denunciar Bernardo. O delegado liga para Bernardo e avisa sobre a denúncia de Miguel e Poderosa. Leandro fica incrédulo. O delegado começa a ouvir os depoimentos. Leandro teme que Tobias descubra que a irmã está viva. Furacão agradece a ajuda de Miguel. Oxente se preocupa com o amigo. Depois de ouvir os depoimentos, o delegado rasga os papéis. Furacão chega em casa e avisa que Bernardo foi denunciado. Fernanda se emociona com a realidade de Nivaldo. As crianças carentes dormem na Praça da Sé. Norma se entende com Donatella. Geovani é visto comendo doces na cozinha. Miguel e Poderosa agradecem a ajuda da família de Oxente. Zenaide questiona Maria Antônia (@mariaantoniacord) ao vê-la sem ajudar Poderosa. Miguel dorme no quarto dos filhos de Oxente. Caio diz que o melhor é deixar São Paulo. Miguel agradece a ajuda de Oxente. Hugo também oferece apoio a Miguel. Tobias acha ruim a maneira acolhedora como Fernanda está tratando Nivaldo. Norma se anima com as aulas de dança na casa dos idosos. Antônio Júnior fala sobre o desejo de receber a antecipação de sua herança. Ele fica irritado ao saber que seu pai ofereceu dinheiro a Miguel. Ramiro pede para ser tratado com respeito por Nivaldo. Os funcionários do sítio de Oxente avisam que precisarão voltar para o nordeste. Furacão procura Poderosa e avisa que quer deixar São Paulo com Caio. Ela pede para a amiga seguir com eles.

SBT

As Aventuras de Poliana

Jeff se dedica em arrumar o pen drive para descobrir qual o grande segredo que seu pai guardava. Na primera noite na casa nova, Yasmin reclama de seu quarto para sua mãe. Marcelo insinua a Luisa que ela está interessada por Pendleton. Fernanda se muda para a antiga casa de Cláudia e Afonso a ajuda com a mudança. Poliana convida seus amigos para passarem o dia em sua casa. Luisa percebe que Bob não está muito bem e avisa Pendleton. Marcelo conta a sua mãe sobre o término com Luisa. Filipa exclui Yasmin do grupo das 3-Sis. Jeff pede a ajuda de Brenda para consertar o pen drive. Marcelo tenta convencer a mãe que Roger falsificou sua assinatura para tomar o controle da O11O. Mário convida Ester para sair. Yasmin tenta fazer as pazes com Filipa e retomar a amizade.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

