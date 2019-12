Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 26

Malhação

Leila ofende Cida. Daniel diz a Milena que sua família é Madureira. Jaqueline conversa com César sobre Thiago. Marco promove um encontro entre amigos no bar de Rui, e todos se divertem. Filipe repreende Beto por suas propostas a Meg. Meg sugere que Rita prove a Filipe que o sequestro por que passou foi real. Lara gosta de saber que Filipe está namorando Leila. Marco e Celso se enfrentam. Rita não gosta de ver Leila com Nina. Carla abraça Jaqueline. Anjinha agradece o apoio de Tatoo. Rita confronta Filipe.

Éramos Seis

Clotilde se insinua para Almeida. Inês critica Carlos por não querer levá-la ao baile. Lola fica intimidada ao falar com seu cliente sozinha e Afonso o confronta. Inês afirma a Durvalina que desistirá de Carlos. Lola se preocupa com a demora de Clotilde a chegar em casa. Natália estranha o comportamento de Almeida. Soraia se irrita com o desprezo de Julinho. Carlos decide conversar com o pai de Mabel depois do baile. Inês troca olhares com Carlos. Karine implica com Soraia. Mabel mente para Carlos ao ser questionada sobre o pai. Almeida se embriaga. Higino ajuda Adelaide a levar Alfredo para o baile. Soraia atenta contra Lili. Josias desmente Mabel e Carlos fica furioso.

Bom Sucesso

Alberto aceita a proposta de Mauri. Alice ganha o concurso da Prado Monteiro e beija Waguinho. Há uma passagem de tempo. Nana avisa a Alberto que o livro de Eric é um sucesso. Silvana sente enjoo e descobre que está grávida. Jeff consegue identificar Diogo nas imagens da câmera do desfile. Alberto acorda assustado depois de sonhar com Eric. Gisele marca um encontro com Diogo em um restaurante e constata que o ex-amante está rico.

Amor de Mãe

Camila exige que Lurdes conte a verdade sobre a venda da casa para seus irmãos. Raul se preocupa com o vazamento de informações sobre a PWA, e Álvaro tenta animar o sócio. Leila pede que Magno fale com Érica para lhe ajudar com seu visual. A comida de Danilo faz sucesso, e Nuno promove o rapaz. Gabo prejudica Thelma para ajudar Marconi. Carol entrevista Ryan, que comemora seu primeiro show oficial. Davi e Amanda se desentendem. Gabo e Thelma fazem aula de tango com Durval, que fica arrasado com a sintonia entre os dois. Lurdes revela aos filhos que vendeu sua casa para pagar a dívida de Sandro, que se envergonha diante dos irmãos. Lurdes desabafa com Camila. Carlinhos faz uma proposta de trabalho para Ryan. Thelma encontra um objeto estranho entre seu carregamento de peixe, e fala com Gabo, que finge indignação. Vitória pressiona Amanda para pedir demissão da PWA.

RECORD

Escrava Isaura

Sebastião jura sobre a Bílbia que Gabriel é irmão de Helena. Henrique e Miguel combinam invadir a fazenda de Leôncio. Flor-de-Lis conta para Martinho sobre os planos de Miguel. Tomásia se preocupa com Gabriel. Helena chora. Leôncio manda Rosa se vestir de Isaura. Rosa não convence. Belchior leva água e comida para Isaura. André leva negros para ajudar Miguel a libertar Isaura. Leôncio manda esquentar o ferro de marcar gado e ameaça Isaura.

Leôncio manda Isaura para o pelourinho. Perpétua tenta convencer Álvaro a se casar com Branca. Sebastião recebe o bilhete de Tomásia que pede a visita de Helena. Sebastião jura sobre a Bílbia que Gabriel é irmão de Helena. Miguel despede-se de Violeta. Helena diz a Gabriel que são irmãos. Diogo consola Helena. Flor-de-Lis conta a Martinho sobre a fuga de Isaura. Leôncio manda armar os funcionários da fazenda. Leôncio pega a chibata para castigar Isaura.

Caminhos do Coração

Vlado e Minotauro lutam. Batista conta para Regina que o nome do seu filho é Tarso e diz que nunca teve coragem de assumir ser o pai dele. Hélio se declara para Maria. Ela se irrita e pede para ele não insistir. Maria pensa em Marcelo e Hélio a observa, apaixonado. Marcelo acorda e estranha tudo em volta. Júlia pergunta qual a última coisa que Marcelo se lembra e ele responde que não lembra de nada. Júlia diz que o nome de Marcelo é Leonardo e que ele é seu segurança particular. Ela diz ainda que Marcelo é seu amante e ele diz ter a sensação de que sua vida anterior nunca existiu. Beto, Ísis e Demétrio estão quase sendo mordidos por Fúria, Vlado e Marialva, quando Minotauro aparece. Beto aproveita a distração de Fúria e lhe aplica um golpe. Ísis dá um chute em Vlado e fica invisível. Marialva quase morde Demétrio, mas Minotauro a segura e a joga longe. Demétrio bate com a cabeça numa pedra e desmaia. Minotauro avança com o chifre para cima de Marialva e fura o coração da moça.

Vlado ruge para Minotauro. Vlado pega Minotauro pelas costas e morde seu pescoço. Iara olha tudo escondida. Beto vê o sofrimento de Minotauro, mas tenta se defender de Fúria. Iara sai correndo pela mata. Toni encontra Iara, que começa a cantar. Toni fica enfeitiçado, mas Iara pára de cantar ao ouvir o barulho de Velociraptor. Iara avisa que eles precisam sair dali, mas Toni continua enfeitiçado. Iara foge e Toni vai trás dela. Batista conta que participou do projeto DNA, mas confessa que não sabe qual o poder do seu filho. Taveira lê uma notícia na Internet, falando que ele e Dino estão sendo acusados de homicídio e que o Juiz deu ordem de prisão para eles. Mauro, Lucas e Janete discutem com Cassandra e ela acusa Simone de ter dado um golpe no pai. Eric diz estar na hora de agir e conta qual é o plano para pegar Helga.

Taveira avisa que irá atrás de Ernesto e Esmeralda para acabar com as testemunhas que podem incriminá-los. Pepe chora, inconformado com o sumiço de Ana Luz e começa a delirar. Ísis fica visível e joga uma pedra na cabeça de Vlado, que se esquiva, mas volta a atacar Minotauro. Beto, Ísis e Demétrio vêem Velociraptor se aproximando. Vlado e Fúria fogem. Beto e Ísis tentam ajudar Minotauro, mas ele fica muito ferido e não consegue levantar. Minotauro fala para eles fugirem e os três saem correndo. Velociraptor se aproxima de Minotauro, que é atacado pelo dinossauro. Teófilo, Ágata e Aquiles descobrem que o mendigo morreu. Eugênio liga para Ágata e a convida para ir à casa de Guiga. Noé vai à casa de Marisa e se despede de Grazi e Gúdi. Perpétua fica preocupada com Minotauro. Lúpi diz estar com a sensação de que o dinossauro está próximo e todos ficam tensos.

O Rico e Lázaro

Zac pergunta se Asher continuará morto para Joana. Fassur dá sinais de loucura. Kassaia avisa que pedirá ao rei para anular seu casamento. Nebuzaradã se desespera, mas é expulso do quarto da princesa. Asher diz que continuará fingindo-se morto para Joana, mas avisa que não deseja deixar a Babilônia. Oziel tenta amparar Fassur. Elga pede para Zac respeitar Fassur. Absalom manda Nicolau se preparar para o plano de conquistar Dana. Matias fala sobre a prisão de Joaquim.

Gadise fica chocada ao ouvir Kassaia contar sobre a traição do marido. Nebuzaradã encontra Sammu-Ramat e diz que a princesa viu os dois se beijando. A sacerdotisa diz que falará com Kassaia. Zelfa diz que visitará Shag-Shag. Daniel e os sábios falam de suas amadas. Neusta visita Joaquim no calabouço. O príncipe fica irritado ao saber que a rainha se aliou ao reino de Tiro. Em conversa com Zac, Rabe-Sáris sugere que ele peça ajuda a Nebuzaradã para se livrar de Asher.

Amor Sem Igual

A casa de Miguel começa a pegar fogo. Poderosa estranha o cheiro de queimado e grita por Miguel. Ele acorda e procura por ela. Miguel e Poderosa se cobrem com um cobertor e conseguem se livrar do incêndio. O agrônomo liga para Oxente e pede ajuda. Preocupada, Maria Antônia (@mariaantoniacord) começa a chorar. Tobias intimida Nivaldo. Ramiro permite que o menino fique na casa. Tobias fica irritado. Os idosos voltam da Praça da Sé. Miguel fica triste ao ver sua casa queimada. Oxente o apoia e oferece sua casa para Poderosa e Miguel. Nivaldo agradece à Fernanda. Furacão abre o jogo com Miguel e avisa que Poderosa foi atacada por Bernardo. Em conversa com leandro, o chefe da segurança da Bras Esportes (@brasesportes) conta que incendiou a casa de Miguel. Luiggi e Serena se lembram de quando Bibiana deixou o Brasil. Nivaldo pede para dormir no quarto de Fernanda. Duplex, um segurança amigo de Furacão, toma conta de Caio. Miguel, Poderosa e Furacão vão até a delegacia e denunciam Bernardo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Marcelo e Luisa se desentendem durante a festa de casamento. Afonso diz a Débora que está interessado em Fernanda e superou Luisa. Filipa aparece no casamento de Cláudia e briga com Yasmin. Luigi defente a amiga. Carla aparece no casamento de Cláudia e deixa Guilherme sem graça. Claudia joga o buque para as convidadas. Pendleton começa a demonstrar ciúmes por Luisa. Vini e Mirela brigam. Mário confessa aos amigos que está interessado em Ester. Débora confronta Ester. Débora faz a cabeça de Luisa e leva a mulher a tomar uma atitude inesperada. João conta para Poliana sobre seu parentesco com a diretora Ruth. Jeff finalmente encontra o pen drive que estava procurando.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também