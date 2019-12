Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 25

Malhação

Anjinha não aceita as argumentações de Jaqueline. Beto repara no relógio de luxo de Leila. Carla pede a Marco para levar Anjinha para a Bahia. Marquinhos sabota a aula de Celso, e Diego vê. Tatoo defende Celso para Anjinha. Jaqueline desabafa com Celso sobre a raiva de Anjinha. Beto conta sobre a história de vida de Leila para Meg. Celso é abordado por uma repórter na saída da escola. Milena pressiona Daniel para conhecer sua família. Cida confronta Leila por seu namoro com Filipe.

Éramos Seis

Almeida tenta convencer Lola a deixar que ele se desculpe com Clotilde. Mabel simula um desmaio e Carlos se preocupa. Lili e Isabel contam para Inês sobre o baile no clube. Mabel pede que Josias não fale com Carlos. Virgulino admira o empenho de Afonso em fazer propaganda para Lola. Almeida manda um recado para Clotilde por Julinho. Tião questiona Alfredo sobre seus sentimentos por Adelaide. Emília não gosta de ver Adelaide olhando seu álbum de família. Candoca ensina Justina a rezar. Clotilde recebe o recado de Almeida e marca um encontro com ele. Julinho se irrita por não conseguir namorar Lili. Lola decide ir com Afonso cobrar a dívida de seu cliente. Carlos se recusa a ir ao baile com Inês. Clotilde e Almeida se beijam.

Bom Sucesso

Paloma comunica aos filhos sobre a morte de Elias. Machado anuncia a Alberto que seu dinheiro foi recuperado. Alice e Luan terminam o namoro. Batista convida Lulu para ir ao cinema. Mário descobre que a gravidez de Silvana era falsa e encerra o relacionamento. Mário faz uma serenata para Nana e a pede em namoro. Alice surpreende Marcos ao se revelar como a “nerd de Bonsucesso”. Alberto tem um sangramento, e Mauri informa que são sinais de agravamento da doença. Mauri sugere que Alberto se submeta a um novo tratamento para a doença.

Amor de Mãe

Marconi ameaça Gabo, que despista Thelma. Durval fica arrasado com a notícia do namoro de Thelma. Marina garante a Samuel que será uma campeã. Tiago se aproxima de Sofia, e Vitória se emociona. Joana agradece o apoio de Camila, mas Nuno repreende a filha por passar muito tempo na escola. Davi e Amanda explicam a Camila e Danilo o plano de Álvaro para fechar a escola. Belizário cobra seu pagamento a Marconi, e faz Gabo de refém. Thelma teme por sua vida. Carol pede que Natália a apresente a Ryan. Marconi resgata Gabo, que aceita usar o restaurante de Thelma para as negociações do bandido. Durval ensina Danilo a cozinhar. Sandro afirma que pagará o aluguel da casa de Lurdes. Camila descobre que Lurdes vendeu a casa para Nuno.

RECORD

Escrava Isaura

Helena diz a Gabriel que são irmãos. Leôncio conversa com Isaura que está acorrentada. Henrique e Miguel combinam invadir a fazenda de Leôncio. Flor-de-Lis conta para Martinho sobre os planos de Miguel. Tomásia se preocupa com Gabriel. Helena chora. Leôncio manda Rosa se vestir de Isaura. Rosa não convence. Belchior leva água e comida para Isaura. André leva negros para ajudar Miguel a libertar Isaura. Leôncio manda esquentar o ferro de marcar gado e ameaça Isaura.

Leôncio manda Isaura para o pelourinho. Perpétua tenta convencer Álvaro a se casar com Branca. Sebastião recebe o bilhete de Tomásia que pede a visita de Helena. Sebastião jura sobre a Bílbia que Gabriel é irmão de Helena. Miguel despede-se de Violeta. Helena diz a Gabriel que são irmãos. Diogo consola Helena. Flor-de-Lis conta a Martinho sobre a fuga de Isaura. Leôncio manda armar os funcionários da fazenda. Leôncio pega a chibata para castigar Isaura.

Caminhos do Coração

Leão fica nervoso por estar preso. Gór hipnotiza Silvana e a faz esquecer que ela, Metamorfo e Meduso são mutantes. Júlia avisa Marcelo que irá colocar um micro chip na cabeça dele para controlar sua memória e vontade. O mendigo dá uma patada em Aquiles, que cai no chão, mas se levanta e lhe aplica vários golpes. Teófilo avança para cima do mendigo com peixeira, mas ele dá uma patada e derruba a peixeira no chão. O mendigo segura Teófilo e se prepara para mordê-lo. As feridas de Aquiles se regeneram e ele bate com uma cadeira nas costas do mendigo. Teófilo acerta o mendigo, que cai no chão e volta ao normal. Leão fica nervoso por estar preso. Ele se solta e vai para cima de Noé, que se desespera, mas consegue domá-lo. Leão foge. Grazi liga para Noé e conta que o circo pegou fogo. Ela avisa que irá viajar com Gúdi e Noé diz que irá à casa de Marisa para se despedir deles. Pepe diz para Simone que irá encontrar Ana Luz. Taveira, Eric, Dino, Fernando e Juanita criam a Liga Bandida, para acabar com os mutantes da Liga do Bem.

Eric avisa que recebeu uma nova ordem da chefia para acabar com Helga. Célia e Paola consolam Helga e ela diz que precisa fugir o quanto antes, pois tem certeza que Eric irá matá-la. Vlado e Marialva ameaçam Beto, Ísis e Demétrio. Marialva corre na direção de Beto e ele lhe dá um tiro. Vlado avança para cima de Beto. Marialva vai para cima de Ísis e se prepara para mordê-la. Demétrio bate com um cajado na cabeça dela. Marialva cai, mas se levanta rapidamente. Ísis pega uma pedra enorme, mas alguém tira a pedra de sua mão. Ísis dá de cara com Fúria. Ângela, Clara e Eugênio tentam animar Tati, que está triste por causa de Marcelo. Eugênio dá a idéia de visitarem Ágata e Aquiles e as meninas adoram. Capeletti olha Júlia manipulando seus instrumentos, enquanto Marcelo fica desacordado.

Marcelo acorda assustado e implora para Júlia soltá-lo, mas a médica injeta um sedativo nele. Marcelo desmaia e Júlia se prepara para começar a cirurgia. Fernando e Taveira se estranham por causa de Maria. Eric avisa que eles têm que se unir para acabar com Maria. Fúria pega Ísis pelo pescoço e a entrega para Vlado, que solta Beto e agarra a mulher-invisível. Fúria dá um salto sobre Beto e o derruba no chão. Marialva agarra Demétrio e o ameaça. Batista chora por causa de seu filho e Regina o consola. Ela diz para Batista contar que ele é o verdadeiro pai do menino, mas ele conta que o filho desapareceu. Batista diz estar desconfiado que seu filho desapareceu por ser um mutante. Gór, Meduso e Metamorfo arrumam César sedado na maca. Metamorfo se transforma em Meta-César. Gór avisa que César está curado e pronto para reassumir a presidência da Progênese.

O Rico e Lázaro

Arioque segue as ordens do rei e prende Joaquim. Neusta e Edissa se desesperam. Zac fica tenso ao ouvir Rabe-Sáris dizer que Asher foi chamado para trabalhar nos jardins do palácio. Evil-Merodaque reencontra Shamiran. Lia diz não saber o que Daniel sente por ela. Zabaia reclama da bebedeira de Shag-Shag. Ela recebe os cuidados de Hurzabum. Ilana não permite que Rebeca convide Hurzabum e Shag-Shag para o jantar. Aspenaz encontra Asher e avisa que a rainha quer vê-lo. Lior conversa com Naomi e fala sobre o milagre ocorrido na inauguração da estátua. Edissa chora ao ver Joaquim sendo preso no calabouço. Raquel diz que é melhor avisar a Evil sobre a prisão de Joaquim. Neusta invade a sala do trono e implora para o rei libertar seu filho. Evil se surpreende ao saber que Joaquim foi preso.

Neusta desmaia aos pés do rei. Ilana pede para Joana e Rebeca buscarem água. Amitis conversa com Asher sobre Kassaia. Dalila reencontra Sadraque. Daniel diz que Aspenaz já tinha o alertado sobre uma possível aliança entre Neusta e Irom, o rei de Tiro. Sammu e Nebuzaradã comemoram o êxito do plano contra Joaquim. Aspenaz apresenta os jardins da rainha a Asher. Nabucodonosor diz que decidirá a punição para Joaquim. Beroso diz estar intrigado com o comportamento de Kassaia. Neusta se abre com Edissa e confessa ter tramado com o rei de Tiro contra a Babilônia. Na prisão, Ebede tenta acalmar Joaquim. Nicolau tenta descobrir o que Absalom está tramando. Arioque procura por Shag-Shag na Casa da Lua. Kassaia conta para Nebuzaradã que o viu aos beijos com a sacerdotisa. Joana vê Fassur em estado deplorável e lhe oferece água. Enquanto cuida dos jardins da rainha, Asher é surpreendido com a presença de Zac.

Amor Sem Igual

Furacão é atacada dentro de casa. O capanga de Bernardo pergunta por Caio. O menino entra em casa e se depara com a mãe amordaçada. Ele é atingido por um disparo. Furacão se desespera, joga um spray de cabelo no bandido e foge. Ela é perseguida. Caio levanta, percebe que foi atingido de raspão e vai atrás de sua mãe. No terraço do prédio, o capanga de Bernardo atira em Furacão, mas a arma trava. Caio chega a tempo e empurra o bandido lá de cima. Miguel leva Poderosa para o quarto. Furacão avisa a Caio que não é para avisar a polícia. Bernardo estranha a demora de seu capanga. Miguel deixa Poderosa no quarto e vai dormir na sala. Oxente fala com a família sobre o dia de trabalho. Serena e Luiggi ficam ansiosos com o retorno de Bibiana. Olympia fala com Leandro sobre Tobias. Bernardo se irrita com a ausência do capanga. Furacão observa o filho dormir. Os idosos acompanham Fernanda na distribuição de alimento. A filha de Ramiro convida Nivaldo para sua casa. O menino fica encantando com a mansão. Tobias chega, se assusta e chama a segurança. Bernardo descobre que Furacão e Caio estão vivos. Ramiro chega e permite que Nivaldo seja expulso. Fernanda avisa que ela sairá de casa caso o menino seja expulso. Bernardo espalha gasolina em volta da casa de Miguel e acende um fósforo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Os noivos ficam extremamente ansiosos para o grande dia, e são acalmados por seus amigos. Arlete decide que Lindomar precisa mudar seu estilo. Lorena, Benício e Gael decidem investigar Pendleton e Ester durante o casamento. Mirela, Raquel, Guilherme, Vini e Jeff preparam uma apresentação musical para o casamento de Cláudia e Durval. Kessya ajuda sua mãe a usar a Escola dos Sonhos. Poliana e seus amigos também preparam uma apresentação surpresa para presentear os noivos. Glória vai até a casa de Pendleton para conversar sobre a relação de Marcelo e Luisa.

Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

