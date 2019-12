Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 24

Malhação

Nina brinca com Rita e Rui, e Lígia e Filipe sofrem. Nanda tem uma crise de pânico. Tatoo não consegue conter sua paixão por Anjinha. Rui conversa com Rita sobre a possibilidade de os dois se casarem para conseguir a guarda de Nina. Jaqueline vai à casa de Carla e Marco. Rita se revolta contra Viana. Lígia pede que Regina tente ligar para Joaquim, e explica que o ex-marido não atende seus telefonemas. Thiago revela que foi Celso quem divulgou a lista de policiais para a imprensa. Anjinha e Jaqueline não conseguem se entender.

Éramos Seis

Inês tenta afastar Alfredo e Carlos. Afonso repreende Alfredo e Carlos, e Lola chega para falar com os filhos. Adelaide discute com Emília e decide procurar Alfredo. Afonso se surpreende ao saber que Lola não recebeu pela encomenda dos doces. Clotilde critica Isabel por seu comportamento. Julinho tem uma ideia para Assad ganhar mais dinheiro. Karine explica a Soraia como fez para se vingar de um rapaz que a esnobou. Candoca revela a Emília sobre a doença da família e Olga se desespera. Alfredo e Adelaide se beijam. Carlos se desculpa com Alfredo. Almeida desiste de desabafar com Julinho sobre Clotilde. Lola consola a irmã. Carlos confronta Mabel. Lola proíbe Almeida de se encontrar com Clotilde.

Bom Sucesso

Nana e Marcos ficam desesperados quando descobrem que Alberto saiu. Alberto aparece na Editora desmemoriado. Elias combina com Tadeu como eles pegarão o dinheiro de Alberto. Nana, Marcos e Mário saem à procura de Alberto. Vera liga para Vicente e avisa que Alberto está desorientado. Machado avisa a Marcos que a polícia entrará na casa de Elias para apreender as provas. Tadeu diz a Elias que ele já pode fazer a doação. Tadeu prepara uma emboscada para Marcos e Machado.

Amor de Mãe

Sandro ajuda Vitória a dar à luz. Davi visita Vitória e Sofia no hospital. Durval inventa para Thelma que está saindo com uma mulher. Brenda anuncia a Ryan que o vídeo de sua surpresa para Marina fez sucesso nas redes sociais. Davi se encanta pela força de Vitória. Érica se incomoda com a atitude de Lucimara, e Raul aconselha a amada. Tiago sente ciúmes de Sofia. Danilo flagra Gabo com Thelma.

Lídia comenta de Tales com Estela, que comemora o sucesso de seu plano de vingança. Marconi ronda o posto em que Magno trabalha, e Sandro o repreende. Gabo sugere trabalhar no restaurante de Thelma, e Lurdes alerta a amiga. Érica demite Lucimara, e Raul apoia a mulher. Davi revela a Raul que Álvaro mentiu sobre o duto. Raul confronta Álvaro. Marconi procura Gabo no restaurante de Thelma.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio ameaça Isaura a ir para o tronco caso ela não colha três sacas de café. Isaura é mandada para a lavoura descalça e com roupa de escrava. Bernardo volta para o quilombo. Margarida conta a Miguel que Gabriel levou um tiro. Dr. Paulo vai até a casa de Tomásia. Diogo se apresenta para Dr. Paulo como o novo médico da cidade.

Leôncio ameaça Isaura a ir para o tronco caso ela não colha três sacas de café. André decide ir até Isaura. Miguel vai se despedir de Gabriel. Gabriel melhora e Gioconda fica mais calma. Geraldo diz para Álvaro que Branca se interessa por ele. Os escravos da lavoura ajudam Isaura escondido. Helena escreve uma carta para Gabriel. Gioconda conta a Gabriel que Helena é sua irmã. Isaura mostra as três sacas de café para Leôncio. Ele a manda para o tronco. Dr. Paulo visita Helena. Henrique vai até a casa de Miguel.

Caminhos do Coração

Eric, Fernando, Juanita, Taveira e Dino se unem contra a Liga do Bem. Teófilo abraça os filhos e eles ouvem um mendigo bater na porta. Teófilo não abre a porta. Ágata leva um susto ao ver o mendigo na janela e ele fica com olhos vermelhos. Os dentes do mendigo crescem e Teófilo o ameaça com sua peixeira. Eric conta que sabe sobre os ataques de Taveira e Dino e ameaça contar para a imprensa. mas Juanita dá a idéia de eles se aliarem. Eric, Fernando, Juanita, Taveira e Dino se unem e gritam “Morte à Liga do Bem”. Helga fica com síndrome do pânico. Gór aplica uma injeção em César e ele adormece. Fúria joga Demétrio longe e se prepara para mordê-lo. Ísis dá uma paulada em Fúria.

Ísis fica invisível e dá vários golpes na mutante-pantera. Demétrio dá outra paulada em Fúria, que foge. Ísis e Demétrio correm para ver Beto e ele avisa que irá ficar bem. Júlia diz que irá aplicar um soro regenerador em Marcelo, mas avisa que se não funcionar ele poderá morrer. O mendigo, semi-transformado, invade a casa de Teófilo. Teófilo tenta defender a família, mas o mendigo avisa que só vai embora depois de levar Ágata ou Aquiles. Cassandra liga para Aristóteles e avisa sobre a visão que Janete teve com Toni. Lúcia e Danilo transam. Os olhos de Marcelo voltam ao normal e ele começa a tremer. Ele desmaia e suas feridas vão se curando uma a uma. Marcelo abre os olhos e Júlia avisa que ele irá obedecê-la pro resto da vida.

O Rico e Lázaro

Kassaia diz que Asher a ajudou. Nabucodonosor manda Nebuzaradã abaixar a arma. A princesa recusa a ajuda de Sammu-Ramat, que estranha. O rei avisa que recompensará o escravo hebreu. Zac expulsa Fassur de casa. Amitis estranha o comportamento de Kassaia. Para recompensar Asher, Nabucodonosor avisa que ele vai trabalhar cuidando dos jardins da rainha. Zac se entende com Elga. Os familiares de Ravina comemoram a vitória na votação. Em conversa com Zelfa, Joana confessa pensar em Asher todos os dias. Lia cuida de Daniel. Lior diz que Asher precisa ter fé. Joana pensa em seu amado. Ela recebe a visita de Zac. Eles comemoram a vitória de Ravina na eleição da sinagoga. Alguns dias se passam e Joana vende tecidos na rua do comércio. Lior fala sobre a nova função de Asher. Ravina estranha ao ver Fassur abatido e sujo. A comitiva do rei retorna do Campo de Dura.

Joaquim se declara para Edissa. Gadise pergunta se Matias sentiu sua falta. Ravina e Zadoque comentam sobre a decadência de Fassur. Gadise fica decepcionada com a frieza de Matias. Sammu-Ramat diz estar desconfiada de Kassaia. Kassaia confessa para Amitis que não se deitou com o escravo. A princesa diz estar farta de mentiras em sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego encontram Daniel e falam sobre o milagre na fornalha. Belsazar desrespeita Nabonido. Daniel descobre que Beroso convenceu o rei de fazer o decreto obrigando os hebreus a se curvarem diante da estátua de Marduk. Nebuzaradã sorri ao receber uma mensagem. Ebede-meleque e Gadise falam sobre o milagre na fornalha. Rabe-Sáris conversa com os familiares sobre os acontecimentos no Campo de Dura. Neusta diz permitir a união entre Joaquim e Edissa. Nebuzaradã e Beroso vão até a sala do trono e entregam uma mensagem que foi interceptada a caminho do reino de Tiro. Nabucodonosor lê o pergaminho e fica furioso. O rei diz que Joaquim é um traidor e avisa que cortará seu pescoço.

Amor Sem Igual

Bernardo pede para Caio não dizer nada à Furacão sobre a conversa deles. Poderosa acha graça da sinceridade de Antônio Júnior. Miguel fala sobre sua hóspede com os amigos do mercadão. Em conversa com Antônio Júnior, Hugo diz gostar de Maria Antônia (@mariaantoniacord). Norma se desculpa com Geovani. Yara implica com a vó de Tobias. Ramiro pede para Ludimila acompanha-lo durante a refeição. Fernanda visita a vó na casa de idosos. Ela e Norma convidam os idosos para a distribuição de alimentos na Praça da Sé. A pedido de Oxente, José Antônio pede para acompanhar Poderosa no lugar do irmão. Tobias estranha a presença de Bernardo na sala de Leandro. O herdeiro de Ramiro telefona para o advogado e confirma que Bernardo mentiu. Pedro chama Fernanda para lanchar. Poderosa provoca Maria Antônia (@mariaantoniacord). José Antônio fala mal da hóspede de Miguel. Luiggi avisa à Serena que a filha deles, Bibiana, está voltando para o Brasil. Bernardo liga para seu capanga e encomenda a morte de Furacão e Caio. Fernanda diz que o irmão precisa passear e viver um pouco. Tobias tenta marcar um encontro com Donatella. Olympia chama a atenção de seus funcionários. Miguel leva uma cadeira de rodas para Poderosa. Ele prepara um jantar para ela. Do lado de fora do sítio de Miguel, Bernardo liga para o capanga e confirma que ele chegou na casa de Furacão.

SBT

As Aventuras de Poliana

Roger pede para Verônica o deixar a frente da construção da sede do CLP. Luisa, Fernanda e Joana chegam para a celebrar a despedida de solteiro de Cláudia e se deparam com uma surpresa preparada especialmente pela amiga. Fernanda e Afonso começam a se aproximar. Raquel encontra outro avatar com o nome “Dark Lady” no jogo Vetherna. Chega o grande dia do casamento de Cláudia e Durval e os convidados se preparam para a cerimônia. Mosquito descumpre as regras de Falcão e gera um atrito entre a gangue. Waldisney vai visitar Nancy e conta que Sophie está interessada por ele. Yasmin teme que Filipa apareça na padaria durante o casamento de sua mãe.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também