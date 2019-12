Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 23

Malhação

Marco afirma a Carla que está seguro quanto à investigação sobre sua honestidade. Guga garante a Meg que não voltará atrás em sua decisão sobre Rafael não ter o sobrenome de Max. Neide repreende Celso por ter divulgado a lista de Zé Carlos. Marco diz a Carla que está investigando a origem da lista de policiais e o autor da divulgação. Lígia sofre ao ter que preparar Nina para a visita de Rui e Rita. Anjinha garante a Marco que não confia mais em Jaqueline. Nanda se sente mal, e Raíssa ampara a amiga. Nina reconhece Rita.

Éramos Seis

Almeida humilha Clotilde. Natália se queixa com Karine. Carlos sofre por causa de Inês. Inês consegue um trabalho no hospital. Marcelo tenta alertar Carlos sobre Mabel. Afonso fica animado com as confidências de Lola. Justina liga para Higino, que esconde de Emília. Lola pensa em Afonso. Olga não deixa Zeca sair de casa e Neves se preocupa. Assad tenta convencer Soraia a viajar com ele e Karine. Lúcio reclama do comportamento de Isabel. Alfredo e Adelaide se desentendem. Almeida não consegue falar com Natália sobre Clotilde. Afonso chama Alfredo para comemorar o novo trabalho de Inês. Lúcio reclama de Isabel para Virgulino. O freguês de Lola leva a encomenda sem pagar. Carlos agride Alfredo ao vê-lo com Inês.

Bom Sucesso

Nana e Marcos ficam desesperados quando descobrem que Alberto saiu. Alberto aparece na Editora desmemoriado. Elias combina com Tadeu como eles pegarão o dinheiro de Alberto. Nana, Marcos e Mário saem à procura de Alberto. Vera liga para Vicente e avisa que Alberto está desorientado. Machado avisa a Marcos que a polícia entrará na casa de Elias para apreender as provas. Tadeu diz a Elias que ele já pode fazer a doação. Tadeu prepara uma emboscada para Marcos e Machado.

Amor de Mãe

Magno explica a Leila que está morando com Betina, mas garante à ex-mulher que irá ajudá-la. Ryan termina o namoro com Marina. Marina agradece o apoio de Samuel. Raul garante a Davi que desativará o duto clandestino da PWA. Leila faz insinuações sobre Magno para Betina. Thelma se sente ameaçada por Belizário. Marina presenteia Ryan com um novo violão, e Camila incentiva o irmão a transformar seu sofrimento em música. Álvaro se incomoda por ter que negociar decisões com Raul. Leila afirma a Penha que lutará por sua família. Thelma reinaugura seu restaurante. Gabo e Thelma se beijam, e Durval vê. Ryan surpreende Marina no aeroporto, e uma moça filma o encontro dos dois. Marina desiste de viajar. Leila volta para a casa de Lurdes. No trânsito, Vitória entra em trabalho de parto.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio ameaça Isaura a ir para o tronco caso ela não colha três sacas de café. Isaura é mandada para a lavoura descalça e com roupa de escrava. Bernardo volta para o quilombo. Margarida conta a Miguel que Gabriel levou um tiro. Dr. Paulo vai até a casa de Tomásia. Diogo se apresenta para Dr. Paulo como o novo médico da cidade.

Caminhos do Coração

Médica diz que vai salvar Marcelo, mas irá apagar seu passado. Beto saca a arma, mas Fúria dá uma patada e a joga para longe. A mutante-pantera pula em cima de Beto e o joga no chão. Beto tenta se soltar, mas Fúria o segura e enfia uma das unhas no peito dele. Demétrio pula nas costas dela. Fúria solta Beto e tenta se desvencilhar de Demétrio. Iara entra no depósito, cantando, e Minotauro, Hélio e Lúpi ficam fascinados. Perpétua manda a sereia parar de cantar e lança um raio contra ela. Iara sente dor e pára de cantar. Ela vê Minotauro e rola um clima entre eles. Maria pergunta se Iara sabe onde o dinossauro guarda suas vítimas e ela diz que ele não deixa restos. Clara diz que irá enviar para Marcelo a força do amor, com os poderes da cura, para caso ele esteja em perigo.

Marcelo pergunta para Júlia se irá morrer e a médica avisa que irá salvar sua vida, mas diz que o fará esquecer seu passado. Marcelo fala que não quer ser cobaia de Júlia, mas ela diz que agora ele está em seu poder. Gór, Metamorfo e Meduso se entreolham e falam para César contar o nome de “chefia”, mas ele avisa que só fará isso após ser solto. Metamorfo se transforma em César e diz que será o verdadeiro presidente da Progênese. Júlia diz que irá operar Marcelo e tirar parte de sua memória. Vavá acorda ao lado de Pachola, que comenta que Cris pode soltá-los. Os bombeiros chegam ao circo e tentam conter o fogo. Pepe, Simone, Mauro, Esmeralda, Ernesto e Carvalho observam tudo e se desesperam com o sumiço de Ana Luz.

O Rico e Lázaro

Raquel se desespera e corre para falar com Mesaque. Nebuzaradã manda os guardas jogarem os sábios hebreus na fornalha. Daniel não consegue achar coragem para se declarar à Lia. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados dentro da fornalha em chamas. Todos os presentes se espantam ao verem o vulto dos três sábios hebreus no interior da fornalha. Asher cuida dos ferimentos de Kassaia. Um anjo de Deus caminha ao lado de Mesaque, Sadraque e Abednego. Nabucodonosor fica incrédulo ao ver que eles sobreviveram às chamas e pede que os sábios hebreus se aproximem. Fassur encontra com Elga e reclama da atitude de Zac. Shamir e Tamir têm dificuldade para reconhecer as gêmeas.

Kassaia agradece pela gentileza de Asher. Hurzabum pede para Zabaia parar de implicar com Shag-Shag. Impressionado com o milagre na fornalha, Nabucodonosor anuncia um decreto condenando qualquer um que blasfemar contra o Deus dos hebreus. Raquel se emociona ao reencontrar os sábios. Neusta agradece a cordialidade de Dalila. Matias e Rebeca sentem pena de Hurzabum ao vê-lo tentando cuidar de Shag-Shag. Neusta empurra Belsazar na piscina para lhe dar uma lição. Ravina almoça com os familiares. Neusta diz sentir falta de Joaquim. Aspenaz procura Daniel e diz saber da aliança entre Neusta e o rei Irom. Zac fica furioso ao encontrar Fassur em sua casa. Asher se aproxima do local da inauguração da estátua de Marduk com Kassaia nos braços. Nebuzaradã se enfurece e arma seu arco-e-flecha na direção do escravo hebreu.

Amor Sem Igual

Pedro Antônio tenta fugir, mas é alcançado pelos skinheads e apanha. O grupo de neonazistas acabam detidos pelos seguranças do metrô. José Antônio e Antônio Júnior se preocupam com a demora do irmão. Maria Antônia (@mariaantoniacord) acorda de bom humor e todos estranham a mudança repentina em seu comportamento. Pedro Antônio chega em casa e conta que foi atacado por neonazistas. Miguel leva café da manhã na cama para Poderosa. Fernanda fica surpresa ao saber que a avó já foi morar na casa de idosos. Norma é bem recebida por todos no asilo. Seu Ernani se encontra com Ramiro e reclama do tratamento que o marketing da Bras Esportes (@brasesportes) está dando para Caio. O treinador avisa que o rapaz não está preparado e que a fama pode atrapalhar seu desenvolvimento. Ramiro concorda e reclama com Tobias, que fica irritado. Caio se irrita com Furacão e diz temer seu futuro na escolinha. Maria Antônia (@mariaantoniacord) avisa que voltará para a fazer os serviços na casa de Miguel. Todos se espantam e Zenaide manda Antônio Júnior acompanhar a irmã. Fernanda combina com Beto para ajudar as crianças carentes na Praça da Sé. Depois de passar mal com os doces trazidos por Norma, Geovani se recupera no hospital. Tobias chama Leandro e avisa que vai retirar Seu Ernani e Dona Sonia de seu caminho. Furacão visita Poderosa. Maria Antônia (@mariaantoniacord) avisa a Miguel que irá pedir desculpas para Poderosa. O agrônomo fica incomodado ao saber que Antônio Júnior também fará companhia à Poderosa. Caio descobre que Seu Ernani foi conversar com Ramiro e teme ser expulso da escolinha. Maria Antônia (@mariaantoniacord) se desculpa com Poderosa. Oxente fica preocupado ao se dar conta que Zenaide mandou Antônio Júnior acompanhar Poderosa na casa de Miguel. Caio tenta falar com Seu Ernani e teme ser expulso da Bras Esportes (@brasesportes). Furacão se despede de Poderosa. Caio procura Bernardo e conta que Furacão falou sobre ele para Poderosa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Sergio não concorda com as mudanças impostas por Roger na O11O. A música de Lindomar bomba na internet e Arlete comemora com o marido. Fernanda incentiva Claudia a organizar uma “despedida de solteiro” antes do casamento e Durval decide copiar a ideia. Kessya e Filipa ensaiam juntas para a apresentação da Companhia de dança. Zoio pixa a fachada da casa de Jeff. Verônica pede para Débora organizar as finanças do CLP para iniciar a construção da sede do Comitê. João fica encantado com o livro que Bento o emprestou. Paola diz as amigas que está interessada em Eric. Pendleton elogia Luisa por sua beleza. A O11O libera uma nova atualização para o jogo Vetherna e todos ficam ligados no lançamento. Na casa de Durval, Mirela e Raquel escutam um barulho vindo dos quartos e ficam assustadas.

