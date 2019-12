Resumo das Novelas

SÁBADO, 21

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Inês tenta afastar Alfredo e Carlos. Afonso repreende Alfredo e Carlos, e Lola chega para falar com os filhos. Adelaide discute com Emília e decide procurar Alfredo. Afonso se surpreende ao saber que Lola não recebeu pela encomenda dos doces. Clotilde critica Isabel por seu comportamento. Julinho tem uma ideia para Assad ganhar mais dinheiro. Karine explica a Soraia como fez para se vingar de um rapaz que a esnobou. Candoca revela a Emília sobre a doença da família e Olga se desespera. Alfredo e Adelaide se beijam. Carlos se desculpa com Alfredo. Almeida desiste de desabafar com Julinho sobre Clotilde. Lola consola a irmã. Carlos confronta Mabel. Lola proíbe Almeida de se encontrar com Clotilde.

Bom Sucesso

Marcos é salvo por Rosemary do ataque de Apolo e consegue uma prova contra Elias. Machado e Marcos avisam a Alberto que, com a foto do malote, conseguiram abrir o inquérito para provar a participação de Elias no assalto. Léo pede que Toshi continue casada com ele. Rosemary vai à casa de Paloma e ameaça Elias. Nana conta a Alberto que Diogo não apareceu na audiência do divórcio. Alberto acorda desmemoriado no dia em que deveria entregar o dinheiro para Elias.

Amor de Mãe

Betina acaba comentando com Leila sobre a doença genética de Brenda. Durval sente ciúmes de Gabo, mas Thelma não percebe. Leila afirma a Magno que deseja ter um novo bebê para curar Brenda. Raul convence Érica a aceitar o salão como um presente. Thelma recebe um convite de Gabo. Magno garante a Betina que não abrirá mão de seu relacionamento. Vitória desabafa com Miranda. Lurdes se emociona quando Vitória pensa em contratar Sandro como motorista. Vitória conhece Sandro. Lídia e Tales ficam juntos. Thelma vai ao encontro de Gabo, e os dois se beijam. Durval lamenta com Carolina sua frustração com Thelma. Magno comunica a Leila que deseja se casar com Betina.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

