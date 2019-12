Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 20

Malhação

Rita afirma que ainda não confia em Rui. Cida alerta Leila sobre seu comportamento. Marco é carinhoso com Anjinha. Guga envia imagens da ultrassonagrafia de Meg para Beto, que admira o bebê com Filipe. Carla promete ajudar Anjinha a se encontrar com Cléber, mas pede que a menina volte a comer. Camelo questiona a atitude de Tatoo com Anjinha. Anjinha encerra sua greve de fome. Jaqueline aceita voltar a estudar com César. Celso conta a Jaqueline que enviou a lista de policiais de Zé Carlos para um site. Marco descobre que está sendo acusado de envolvimento com a milícia. Guga acusa Max de fazer chantagem emocional com Meg. Marco se preocupa que a acusação contra ele atinja Anjinha.

Éramos Seis

Almeida humilha Clotilde. Natália se queixa com Karine. Carlos sofre por causa de Inês. Inês consegue um trabalho no hospital. Marcelo tenta alertar Carlos sobre Mabel. Afonso fica animado com as confidências de Lola. Justina liga para Higino, que esconde de Emília. Lola pensa em Afonso. Olga não deixa Zeca sair de casa e Neves se preocupa. Assad tenta convencer Soraia a viajar com ele e Karine. Lúcio reclama do comportamento de Isabel. Alfredo e Adelaide se desentendem. Almeida não consegue falar com Natália sobre Clotilde. Afonso chama Alfredo para comemorar o novo trabalho de Inês. Lúcio reclama de Isabel para Virgulino. O freguês de Lola leva a encomenda sem pagar. Carlos agride Alfredo ao vê-lo com Inês.

Bom Sucesso

Marcos conta a Ramon sobre a chantagem de Elias. Jeff descobre o endereço do bar que Tadeu frequenta. Ramon tenta tirar informações de Tadeu. Marcos se certifica com Machado de que Elias pode ser preso se houver indícios que comprovem seu vínculo com o dinheiro do assalto. A assistente social conclui que o casamento de Léo e Toshi não é falso. Marcos finge para Rosemary que está com ciúmes de Paloma e Elias. O cachorro Apolo assusta Marcos.

Amor de Mãe

Lurdes avisa a Magno que Leila despertou. Natália aconselha Vitória a descobrir quem é a namorada de Davi. Durval se insinua para Thelma, que não percebe. Leila afirma a Magno que deseja retomar sua família. Vitória confronta Davi sobre Amanda. Lurdes incentiva Sandro com seu novo trabalho. Lídia revela a Érica que Raul comprou o salão. Brenda visita Leila. Magno e Betina se preocupam com sua situação. Amanda alerta Danilo sobre o fechamento da escola onde Camila trabalha. Thelma se encanta com Gabo, e Durval se incomoda. Mesmo acidentada, Marina vence partida de tênis, e Ryan vibra. Álvaro pede que Amanda acesse a troca de e-mails entre e Vitória e Davi. Leila questiona Betina sobre seu relacionamento com Magno.

RECORD

Escrava Isaura

Cel. Sebastião conta a Helena que Gabriel é seu irmão. Isaura quase desfalece. Leôncio diz que o Cel Sebastião pode ter Rosa de volta se ele perdoar sua dívida. Leôncio ameaça Rosa com o açoite. Isaura desmaia no chão. Raimundo a ajuda. Gioconda conta ao Cel. Sebastião que Gabriel é seu filho. Diogo acha que Helena deve visitar Gabriel.

Francisco arrasta Isaura até Leôncio. Isaura volta para cela. Branca conversa com sua mãe sobre Álvaro. Belchior leva água e comida para Isaura. Leôncio beija Rosa. Cel. Sebastião conta a Helena que Gabriel é seu irmão e que está inválido. Helena quer ver seu amado. André diz a Moleca que precisa ajudar Isaura a fugir. Miguel se desfaz de sua venda. Leôncio manda Isaura para a lavoura.

Caminhos do Coração

Beto dá de cara com Fúria, a mulher-pantera. Pepe faz um discurso e chama Helga para entrar no palco e cantar. Eric ouve a voz de Helga e fica fascinado ao escutá-la cantando. Júlia e Capeletti chegam em frente à cela de Pachola e encontram Vavá e Cris desmaiados. Júlia coloca Vavá e Cris dentro da cela dele. Capeletti coloca Vavá e Cris na cela junto com Pachola e Júlia tranca a porta. Marcelo pensa nos momentos que passou com Maria e chora. Eric acende o isqueiro e Juanita pede para ele deixá-la fazer o trabalho. Juanita pega o isqueiro e coloca fogo na lona, que começa a incendiar. Marisa e Grazi chegam assustadas e avisam para Gúdi, Pepe, Helga e Esmeralda que o circo está pegando fogo. Ana termina de cantar, quando Pepe entra e avisa que o circo está pegando fogo. A platéia corre para a saída. Eric impede que as pessoas saiam por uma das portas.

Gúdi abraça Grazi e Marisa, protegendo-as, enquanto Helga e Esmeralda correm para outro lado. Ernesto pede reforços à polícia. Ana Luz fica no meio da confusão e Pepe tenta ir ao seu encontro, mas esbarra nas pessoas. Ana some e quando finalmente Pepe consegue chegar ao lugar onde ela estava, perde a mulher de vista. Pepe se desespera por não encontrar mais Ana Luz. Simone fica apavorada e avisa que não vai embora sem achar a filha. Gór hipnotiza Meduso e Metamorfo e diz que eles irão se aliar a ela para dominar a Progênese. César manda Gór soltá-lo. Metamorfo se transforma em Meta-César e diz que irá assumir a presidência no lugar dele. César olha pata Meta-César aterrorizado e transforma em lobisomem. Janete avisa que teve a visão de Toni caindo num buraco. Lúcia diz para Danilo que está com medo de ter engravidado e ele avisa que irá assumir o filho, mesmo que não seja dele.

Hélio, Lúpi e Maria se escondem num depósito. Leão conta para Noé que foi atacado por Felina e por isso se transformou em fera. Noé fica preocupado e diz que isso é mais um tipo de mutação transmitida por contágio. Taveira e Dino chegam na casa de Eric e percebem que alguém esteve lá. Eric, Fernando e Juanita entram em casa e sentem um cheiro diferente. Taveira e Dino saem do esconderijo. Clara consegue acalmar Tati e tudo volta ao normal. Teófilo, Ágata e Aquiles se assustam ao escutar batidas na porta. Perpétua e Minotauro entram no depósito e levam um susto ao encontrar Maria, Hélio e Lúpi. Eles ameaçam brigar, mas Maria avisa que eles são do bem. Beto, Demétrio e Ísis se escondem num canto da mata. Demétrio avisa ter alguém escondido ali perto e Beto caminha e dá de cara com Fúria, que ruge para ele.

O Rico e Lázaro

Mesaque, Sadraque e Abednego se preocupam com o aviso dado por Beroso. Arrasada, Kassaia caminha chorando. A princesa acaba escorregando em um barranco e cai desacordada. Asher chega e avista Kassaia. Zac tenta provar a fraude de Fassur. Gadise se preocupa com o sumiço de Kassaia. Daniel descobre que Ezequiel morreu. Ebede e Joaquim seguem a ordem do rei. Os sábios hebreus se recusam a curvarem-se diante da estátua de Marduk. Temerosa, Raquel acaba se curvando. Nitócris critica a atitude dos hebreus. Sammu e Beroso comemoram. Cínico, Fassur tenta provar sua inocência. Ilana fica ansiosa na espera do resultado da votação. A vitória de Fassur é anulada e Ravina se torna o novo administrador da sinagoga. Joana agradece a intervenção de Zac.

Irritado, Nabucodonosor avisa aos três sábios hebreus que lhes lançarão na fornalha caso não se curvem diante da estátua. Aspenaz diz admirar a fé de Daniel. Mesaque, Sadraque e Abednego se recusam a curvarem-se diante da estátua. Nabucodonosor ordena que eles sejam jogados na fornalha. Raquel chora desesperada. Lior procura por Asher. Gadise procura Amitis e avisa sobre o sumiço de Kassaia. A princesa recebe a ajuda de Asher. Lia visita Naomi e pede para Larsa ficar longe dela. Irritado, Fassur vai até a casa de Elga e se queixa de Zac. Ilana fica feliz ao saber que Ravina administrará a sinagoga. Zac se declara para Joana. Daniel diz que protegerá Lia e Naomi. Diante da fornalha em chamas, os três sábios hebreus se mantêm firmes. O rei ordena que eles sejam lançados às chamas.

Amor Sem Igual

Poderosa explica que Maria Antonia teve uma crise de ciúmes. Miguel a surpreende ao lhe dar de presente um lenço novo. Oxente tenta conversar com a filha. Pedro avisa que sairá com Fernanda. Caio é abordado na rua por uma prostituta. Furacão se posiciona na estrada. Poderosa é apresentada a Antônio Júnior. Pedro chega na casa de Fernanda para busca-la e é mal interpretado pelo segurança da mansão. Tobias estranha o comportamento do pai. Ramiro não gosta de ver a filha saindo para jantar com Pedro Antônio. Poderosa agradece a acolhida de Miguel. Fernanda e Pedro comem em uma pizzaria. Ramiro permite que Norma vá morar na casa de idosos.

Donatella ensaia alguns passos sensuais e é vista por Carmem. Ela disfarça. Pedro faz questão de pagar a conta. Poderosa tem um pesadelo e é amparada por Miguel. Pedro Antônio deixa Fernanda em casa e eles se beijam. Antônio Júnior e José Antônio aguardam, ansiosos, pelo irmão. Poderosa e Miguel começam a se entender. A caminhonete de Pedro Antônio enguiça próximo à Estação da Luz. Fernanda fala sobre o encontro com Norma. Pedro Antônio é abordado por alguns Skinheads. Ele diz que não quer confusão, mas é atacado. Pedro Antônio foge do grupo de neonazistas. O filho de Oxente corre pelo metrô e percebe que chegou o fim do vagão.

SBT

As Aventuras de Poliana

Gabriela dedura Brenda e Luca por terem a ajudado na organização da festa e eles são punidos pela diretora. Raquel continua recebendo mensagens com ameaças de ser desmascarada. Nadine ameaça Roger, e pede que ele passe algumas ações da empresa para ela. Lorena, Benicío e Gael percebem que Mário está apaixonado por Ester. Luisa vai passear no parque com Pendleton, Poliana e Ester. Raquel acusa Filipa de estar enviando as mensagens anônimas. Mário pede conselhos amorosos ao irmão. João vai até a casa de Ruth para estudar com Bento. Débora se machuca durante sua aula de dança. Helô incentiva Gleyce nos estudos. Kessya e Filipa trabalham em um projeto de dança juntas.

