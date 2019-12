Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 19

Malhação

Leila inventa para Filipe que Rita beijou Rui. Jaqueline insinua para Thiago que tem um segredo. Beto incentiva Filipe a ficar com Leila. Rita lamenta o desentendimento com Filipe. Thiago sente ciúmes de Jaqueline com Celso e pede conselhos a Carla. Carla se preocupa com a greve de fome de Anjinha. Anjinha questiona Rita sobre sua relação com Rui. Celso parabeniza o desempenho de Jaqueline nas provas. Marquinhos insinua que Jaqueline tem um caso com Celso. Anjinha não resiste a um sanduíche de Tatoo. Beto confessa a Filipe que sente saudades de Meg. Marco se comove ao ler uma carta de Anjinha para sua mãe. Filipe conta para Lígia sobre seu namoro com Leila, e Cida ouve. Rita decide se unir a Rui no processo de guarda de Nina.

Éramos Seis

Carlos se prontifica a ajudar Mabel, que teme a mentira que inventou. Inês confidencia a Durvalina que ela e Carlos se beijaram. Clotilde pensa em Almeida. Adelaide e Alfredo dançam no cabaré. Virgulino e Lúcio são abordados por guardas na rua. Inês se decepciona quando Carlos não a procura. Adelaide leva Alfredo para dormir em seu quarto e Higino os ajuda a despistar Emília. Zeca amanhece doente e Olga se desespera. Marcelo desconfia da história que Mabel contou para Carlos. Inês se preocupa com a ausência de Carlos. Natália flagra Almeida e Clotilde juntos, sem saber quem ela é.

Bom Sucesso

Marcos vai até a casa de Elias. Terezinha avisa a Marcos que tem uma mulher estranha na casa de Paloma discutindo com Elias. Padre Paulo repreende Elias por doar sangue em troca de dinheiro. Ramon desconfia de Elias. Marcos pede para Jeff procurar Tadeu. Paloma repreende Marcos por ele ter contado a Padre Paulo sobre a chantagem de Elias. Alberto visita Gabriela no hospital. Mauri avisa a Alberto que ocaso de Gabriela é grave. Paloma fica desesperada ao não encontrar Elias em casa.

Amor de Mãe

Sandro se desespera e implora para que Marconi salve a vida de Lurdes. Marconi resgata Lurdes e afirma que a dívida de Sandro está paga. Sandro garante a Lurdes que comprará sua casa de volta. Davi revela para Vitória que está namorando. Magno e Betina declaram seu amor. Érica conta para Lurdes que Raul a pediu em casamento.

Álvaro flagra um microfone com Amanda. Amanda percebe que está sendo seguida por Belizário. Davi ajuda Amanda a descartar o dossiê contra a PWA. Álvaro aconselha Raul a contar que comprou o salão para Érica. Lídia e Érica se agridem. Raul ajuda Estela. Agenor pede que Davi proteja Amanda de Álvaro. Lucimara confidencia a Lídia que Raul comprou o salão para Érica. Leila desperta do coma.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio ameaça Isaura a ir para o tronco caso ela não colha três sacas de café. Isaura é mandada para a lavoura descalça e com roupa de escrava. Bernardo volta para o quilombo. Margarida conta a Miguel que Gabriel levou um tiro. Dr. Paulo vai até a casa de Tomásia. Diogo se apresenta para Dr. Paulo como o novo médico da cidade. Leôncio ameaça Isaura a ir para o tronco caso ela não colha três sacas de café. André decide ir até Isaura. Miguel vai se despedir de Gabriel. Gabriel melhora e Gioconda fica mais calma. Geraldo diz para Álvaro que Branca se interessa por ele. Os escravos da lavoura ajudam Isaura escondido. Helena escreve uma carta para Gabriel. Gioconda conta a Gabriel que Helena é sua irmã. Isaura mostra as três sacas de café para Leôncio. Ele a manda para o tronco. Dr. Paulo visita Helena. Henrique vai até a casa de Miguel.

Caminhos do Coração

Eugênio diz mutantes do mal irão procurar Clara. Júlia dá choque no peito de Marcelo e diz que não pode perdê-lo. Ela coloca a voltagem no máximo e o coração de Marcelo volta a bater. Eugênio percebe que Guiga ficou contrariado, mas diz que em algum momento os mutantes do mal irão procurar Clara. Tati conta que está conseguindo controlar seus poderes e faz Eugênio levitar. Rodrigo entra correndo na mansão, perseguido por Danilo. Rodrigo tenta hipnotizar Danilo, enquanto se protege, mas não consegue. Aristóteles e Irma vêem os dois se atracando. Aristóteles consegue apartar a briga. Maria chora muito. Lúpi lembra que eles precisam encontrar Beto na praia, mas nenhum deles lembra o caminho de volta. Maria sai andando numa direção. Hélio e Lúpi correm atrás dela. Beto chora por causa de Marcelo, enquanto Ísis e Demétrio o consolam.

Eugênio diz para Ângela e Clara que irá usar toda sua inteligência para encontrar a mãe deles. Fúria aparece na frente de Minotauro, que aponta os chifres contra Fúria. A mutante-pantera dá um salto e pula no pescoço dele. Perpétua chega e dá um choque nela. Fúria sai rapidamente e Perpétua e Minotauro também fogem. Lúpi coloca os dedos na testa de Maria e a faz adormecer. Simone, Paola e Célia dão os últimos retoques no visual de Helga para o show de despedida no circo. Eric, Fernando e Juanita encontram o corpo de Marlene no chão. Eric vê as mordidas de vampiro no pescoço da moça e manda Fernando levar o corpo para fora. Eric lê a notícia de que haverá uma noite musical de despedida no circo. Juanita fica com raiva e dá a idéia de botar fogo no circo.

Eric, Fernando e Juanita riem e saem armados. Mauro e Cassandra discutem por causa de Simone. Lucas pede para Célia lhe dar mais uma chance. Meduso ameaça matar Silvana com seu olhar. Ele ri da moça e diz que está aprendendo a controlar seu poder. Metamorfo avisa que Gór está chegando na clínica com César. Começa o show musical de despedida do circo. Eric, Fernando e Juanita param em frente ao circo e começam a espalhar gasolina por todos os lados. Ana Luz surge no centro do picadeiro e canta. Tati sente que algo está acontecendo com Marcelo. Ângela, Clara, Eugênio, Érica e Guiga tentam acamá-la, mas Tati diz estar com pressentimento ruim e não se controla. Marcelo acorda e se assusta ao perceber que está preso no laboratório. Júlia tenta acalmá-lo, mas Marcelo se debate. Capeletti avisa que Cris e Vavá estão desmaiados dentro do laboratório. Júlia vai ao encontro deles. Gúdi faz um discurso no picadeiro e canta.

O Rico e Lázaro

As gêmeas desconversam, mas Elga desconfia. Nabucodonosor pede para Daniel ficar no palácio para repousar. Samira e Talita decidem dar um tempo nas danças. Kassaia apoia Gadise. Sammu e Beroso tramam contra os hebreus. Nicolau vai até o palácio para levar os moldes encomendados por Dalila. Ele é recebido por Raquel e dá em cima dela. Mesaque fica enciumado. Beroso sugere que o rei faça um decreto obrigando todos a se curvarem diante da estátua. O sacerdote procura Joaquim e avisa que ele terá que partir para o Campo de Dura com a comitiva do rei. Gadise se entristece com o comportamento frio de Matias. Rebeca recebe a visita de Hurzabum. Eles cantam e tocam. A comitiva do rei chega ao Campo de Dura para a inauguração da estátua do deus Marduk. Asher observa Nebuzaradã se aproximando com os outros nobres. Daniel e Aspenaz dão orientações a Belsazar.

Ravina e Zadoque seguem para a eleição na sinagoga. Elga implica com as noras. Dalila acha graça ao perceber que Nicolau está dando em cima dela. Asher reconhece a voz de Kassaia e descobre que se trata da princesa misteriosa. Dalila costura um vestido para presentear Neusta. Edissa cuida da rainha de Judá. Fassur pede votos para os filhos de Elga. Asher observa Sammu e Nebuzaradã se afastando do local da construção da estátua e decide segui-los. A votação começa na sinagoga. Escondido, Asher flagra Nebuzaradã e Sammu-Ramat aos beijos. Amitis elogia a grandiosidade da estátua do rei. Kassaia também flagra Nebuzaradã e Sammu se beijando. Ela sai desorientada. Asher a segue. Fassur vence a votação, mas Zac chega e pede a anulação dos votos. Ele avisa que o sacerdote comprou votos. Em conversa com Aspenaz, Daniel fala sobre seu amor por Lia. Dissimulados, Sammu e Nebuzaradã retornam ao local da inauguração da estátua. Gadise estranha o sumiço de Kassaia. Beroso anuncia a inauguração da estátua e avisa que todos presentes deverão se curvar ao monumento.

Amor Sem Igual

Maria Antônia se descontrola, mas Poderosa avisa que não quer nada com Miguel. Miguel pede o carro de Oxente emprestado. Maria Antônia pede conselhos nas redes sociais. Miguel estranha o comportamento de Oxente e diz que Poderosa salvou sua vida. Maria Antônia entra em casa bufando de raiva e se tranca no quarto aos prantos. Caio fica revoltado ao saber que Furacão disse ter visto Bernardo com Poderosa. Maria Antônia não abre a porta do quarto para os pais. Furacão tenta acalmar Caio. Hugo diz que Maria Antônia está com ciúmes de Poderosa. Oxente consegue arrombar a porta do quarto e encontra a filha chorando muito.

Maria Antônia confessa que está com raiva da prostituta. Poderosa fica aflita ao se perceber sozinha em casa. Maria Antônia se recusa a falar com os pais. Sozinha em casa, Poderosa não segura a vontade de fazer xixi. Tobias discute sobre o passe de Caio na escolinha. O menino fica preocupado com seu futuro na Bras Esportes. Zenaide cuida de Poderosa e falam sobre Maria Antônia. Oxente pergunta a Hugo se Poderosa prejudicará sua família. Pedro conversa com Fernanda e fala da diferença social entre eles. Ela se sente ofendida. Pedro a procura e se diz arrependido. Ele chama Fernanda para sair à

SBT

As Aventuras de Poliana

Vini e Jeff pedem para Falcão e sua gangue deixar suas famílias em paz. Desconfiada de que Ester possa ser uma Android, Sophie vai até a casa de Pendleton para fazer algumas perguntas. Gabriela volta a escola e Mirela a questiona quanto a sua armação contra o grêmio. João pergunta a Bento algumas informações sobre a família de Ruth. Na aula, a professora pede aos alunos que façam uma redação com o tema “Meu pai”. Ruth suspende Gabriela devido a festa que a menina organizou sem autorização e pergunta se mais alguém está envolvido. A professora pede que os alunos leiam suas redações para toda a classe. Nancy também começa a estranhar o jeito estranho de Ester.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

