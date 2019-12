Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 18

Malhação

Rita tenta falar com Lígia, mas Rui acaba provocando uma discussão com Filipe. Tatoo tem esperanças de se aproximar de Anjinha, e Camelo se preocupa. Filipe desabafa com Meg e afirma que deseja esquecer Rita. Marco decide se juntar à greve de fome de Anjinha. Lígia discute com Joaquim. Bill parte para os Estados Unidos. Marquinhos tira uma fotografia de Celso e Jaqueline juntos, e instiga Thiago contra o professor. César tenta se reaproximar de Jaqueline. Serginho alerta Rita sobre Rui. Leila e Rui armam para Rita e Filipe. Para provocar Rita, Filipe afirma que Leila é sua namorada.

Éramos Seis

Emília pede que Gusmões solte Adelaide e Alfredo. Carlos fica abalado com o beijo de Inês. Afonso convence Lola a aceitar sua proposta. Natália desconfia por Almeida não querer almoçar com ela no trabalho. Emília exige que Lola afaste Alfredo de Adelaide. Carlos e os irmãos decidem tirar satisfações com o comerciante que agrediu Isabel. O comerciante é escorraçado da cidade. Gusmões diz que está de olho em Alfredo. Zeca acerta a sociedade com Neves. Olga se preocupa com a saúde dos filhos. Almeida mostra a foto dos filhos e de Natália para Clotilde. Mabel desconfia do conselho que recebe de Marcelo. Adelaide e Alfredo se encontram na reunião política. Mabel mente para que Carlos não termine o namoro com ela.

Bom Sucesso

Paloma consegue se desvencilhar de Elias. Alice e Waguinho resolvem dormir na casa de Paloma para protegê-la de Elias. Gisele diz a Gláucia que Yuri está lhe ajudando a ser uma pessoa melhor. Alice confessa a Waguinho que tem interesse nele. Thaíssa analisa as imagens das câmeras de segurança do desfile. Marcos decide investigar a vida de Elias e pede a Padre Paulo o endereço do ex-marido de Paloma. Elias se surpreende com a presença de Rosemary na casa de Paloma.

Amor de Mãe

Lurdes, Camila e Ryan se preocupam com Sandro. Sandro revela a Lurdes que tem uma dívida com Marconi, e a mulher afirma que ajudará o filho. Durval ensina Thelma a andar de bicicleta. Betina conhece Matias. Camila desconfia de Eunice. Vitória discute com Álvaro por livrar Vicente da detenção. Belizário repreende Vicente. Magno convida Betina para morar em sua casa. Lídia seduz Tales. Lurdes conta a Thelma que planeja vender sua casa para pagar a dívida de Sandro. Nuno aceita fechar negócio com Lurdes. Camila, Ryan e Magno acreditam que Lurdes e Sandro estejam escondendo algo. Vitória descobre que Lurdes vendeu sua casa. Lurdes é sequestrada.

RECORD

Escrava Isaura

Cel. Sebastião conta a Helena que Gabriel é seu irmão. Isaura quase desfalece. Leôncio diz que o Cel Sebastião pode ter Rosa de volta se ele perdoar sua dívida. Leôncio ameaça Rosa com o açoite. Isaura desmaia no chão. Raimundo a ajuda. Gioconda conta ao Cel. Sebastião que Gabriel é seu filho. Diogo acha que Helena deve visitar Gabriel.

Francisco arrasta Isaura até Leôncio. Isaura volta para cela. Branca conversa com sua mãe sobre Álvaro. Belchior leva água e comida para Isaura. Leôncio beija Rosa. Cel. Sebastião conta a Helena que Gabriel é seu irmão e que está inválido. Helena quer ver seu amado. André diz a Moleca que precisa ajudar Isaura a fugir. Miguel se desfaz de sua venda. Leôncio manda Isaura para a lavoura.

Caminhos do Coração

Perpétua solta raios e atinge Fúria, que dá um salto e some. Rodrigo leva Lúcia para piscina e os dois se beijam. Batista observa tudo escondido. Rodrigo continua hipnotizando Lúcia e diz que quer amá-la. Batista assiste a tudo boquiaberto. Gór avisa que irá remover César para a clínica. Velociraptor observa o corpo de Marcelo, enquanto Júlia e Capeletti chegam à ilha. Júlia vê Velociraptor com Marcelo e dispara a pistola de raios contra o dinossauro. A médica examina Marcelo e avisa que ele ainda está vivo. Júlia manda Capeletti pegar Marcelo no colo e o leva para o laboratório. Ernesto entra com uma repórter na sala de Taveira e ela questiona o delegado sobre o sumiço de Marlene. Taveira e Dino tentam disfarçar, mas a repórter mostra uma cópia da lista com os nomes das vítimas. Taveira diz que os nomes são de umas amigas que ele irá chamar para uma festa.

Ana Luz avisa estar tudo pronto para o show de despedida do circo. Danilo pergunta se Batista viu Lúcia e ele avisa que ela foi para sauna com Rodrigo. Danilo flagra Lúcia e Rodrigo aos beijos. Lúcia sai da hipnose. Danilo pede explicações para Lúcia e ela conta que foi hipnotizada. Danilo discute com Rodrigo e dá um soco no irmão. Batista tenta separá-los. Eugênio conta que tem o poder da super-inteligência e Guiga fica orgulhoso. Clara cura uma ferida de Eugênio e ele diz que ela é a cura para todos os mutantes do mal. Maria corre para encontrar Marcelo e Hélio e Lúpi vão atrás dela. Maria encontra a camisa ensangüentada de Marcelo. Hélio percebe que Toni sumiu e todos ficam apavorados. Eric e Iara se encontram com Fernando e Juanita. Eric aponta a arma para Iara e a ela começa a cantar. O bandido e Fernando ficam hipnotizados. Juanita avança para cima de Iara. As duas lutam. Iara corre para água e mergulha. Juanita chama Eric e Fernando e os dois acordam. Os três vão em direção ao barco. Júlia dá injeção de adrenalina em Marcelo e tenta reanimá-lo. Marcelo não reage e Júlia diz que ele morreu.

O Rico e Lázaro

Amitis se preocupa com o estado de saúde de Neusta. Matias pede a mão de Gadise em casamento. Samira e Talita falam sobre a próxima vez que dançarão na Casa da Lua. Edissa e Ebede são avisados sobre o desmaio de Neusta. Elga e Fassur bebem vinho durante o jantar. Neusta finge estar desacordada e escuta a conversa entre Joaquim e Edissa. Hurzabum lamenta ao ver Shag-Shag bêbada. Samira e Talita esperam todos dormirem. Matias se recusa a acompanhar Gadise até o palácio. Hurzabum se preocupa com o atraso de sua dançarina. Talita espera todos dormirem e sai escondida. Yasha pede para Joaquim fazer Edissa feliz.

Nabucodonosor se declara para a rainha. Disfarçada, Talita dança na Casa da Lua. Rabe-Sáris gosta da mulher misteriosa. Mostrando sinais de loucura, Fassur procura uma prostituta. Joana conversa com Dana e diz que ainda não ama Zac. Asher agradece pela amizade de Lior. Lia cuida de Daniel. Irom e Yasha se despedem do rei e deixam o palácio. Nitócris se prepara para a viagem ao Campo de Dura. Neusta lamenta a partida de Irom e Yasha. Nitócris humilha Nabonido. Os sábios hebreus se preparam para deixar a Babilônia. Elga flagra as gêmeas falando mal de seus filhos.

Amor Sem Igual

Bernardo observa Poderosa, Miguel e Furacão deixarem o hospital. Ele os segue. Norma chega na casa de idosos e é recebida por Geovani e Bento. Miguel segue de carro com Poderosa e Furacão. Eles são seguidos por Bernardo. Dona Sonia fica surpresa com a frieza de Leandro em relação à morte da filha de Ramiro. Ele finge estar triste e recebe o carinho de Fabiana. Norma provoca Ramiro. Geovani fica ansioso pela volta de Norma. Miguel chega com Poderosa e Furacão em seu sítio. Bernardo os observa. Hugo se espanta com o estado de Poderosa. Maria Antônia fica furiosa ao ver Miguel trazer Poderosa no colo. Poderosa e Furacão percebem o ciúme da moça. Maria Antônia termina de preparar o almoço. Oxente se mostra preocupado com o amigo Miguel.

Maria Antônia despeja o saleiro na comida de Poderosa. Miguel ora antes de comer. Poderosa percebe que a comida está cheia de sal e finge que gostou. No mercadão, Pedro trata Fernanda com frieza. Antônio Júnior pensa em pedir para Oxente antecipar sua herança. Maria Antônia provoca Poderosa. Oxente se mostra preocupado com o sentimento da filha por Miguel. Bernardo fala ao telefone com Leandro e avisa que terminará o serviço. Furacão se despede de Poderosa e Miguel. Maria Antônia fica furiosa ao ver seu amado levando a prostituta nos braços. Poderosa pergunta por seu lenço. Miguel não encontra e questiona Maria Antônia. A filha de Oxente mente e diz que o pano rasgou. Miguel avisa à Poderosa sobre o ocorrido com o lenço. Ela se entristece. Poderosa percebe que Maria Antônia se livrou do lenço. Miguel sai para trabalhar. Maria Antônia diz que Poderosa não é bem-vinda e a ameaça.

SBT

As Aventuras de Poliana

Lindomar e Arlete oferecem que Gleyce e sua família passem a noite em sua casa. João conta para Poliana que Josefa e Tião não são seus pais verdadeiros, porém não revela sua descoberta. Jerry e Guilherme acabam brigando na saída do cinema, os seguranças do local intermediam a briga e chamam seus pais. Pendleton tenta se aproximar de sua filha. Mário decide dar um presente para Ester.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também