Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 17

Malhação

Rui defende Rita para Leila. Marco afirma a Jaqueline e Madureira que é um policial honesto. Marco discute com Anjinha. Leila e Rui armam para manter Rita e Filipe afastados. Anjinha desmaia e Tatoo se apavora. Marquinhos confronta Celso, e Nanda o apoia. Leila comenta com Beto que Filipe não quis dormir com ela. Jaqueline confessa a Milena que ainda tem dúvidas sobre Marco. Anjinha pede segredo a Tatoo sobre seu desmaio. Filipe sofre ao ver Rita com Rui na audiência sobre Nina. Isaura afirma para o juiz que Rita foi vítima de seu pai. Cléber é rude com Anjinha, a pedido de Marco, mas a menina segue em greve de fome. Celso diz a Jaqueline que, em seu lugar, denunciaria todos os policiais da lista de Zé Carlos. O juiz autoriza que Rita e Rui comecem a visitar Nina.

Éramos Seis

Isabel consegue fugir do homem. Carlos sofre, sem conseguir decidir entre Inês e Mabel, e desabafa com Clotilde. Isabel pede que Lili não conte nada sobre o ocorrido para Genu ou Lola. Lola se recusa a pedir um novo favor para Afonso. Lili revela a Lúcio sobre o assédio sofrido por Isabel. Lúcio conta o episódio a Alfredo, que o aconselha a confortar Isabel. Adelaide decide apresentar seu novo amor a Emília. Alfredo conta a Adelaide sobre a agressão que Isabel sofreu.

Tavinho convence Olga a perdoar Zeca. Adelaide e Alfredo enfrentam o comerciante, Gusmões chega e detém os dois. Carlos pede a ajuda de Afonso e afirma que Lola está envergonhada por tantos favores. Afonso propõe sociedade a Lola. Inês e Carlos se beijam. Emília vai buscar Adelaide na delegacia e reconhece Alfredo.

Bom Sucesso

Elias se recusa a fazer a doação de sangue antes de receber o dinheiro. Gabriela termina com Patrick e confessa a ele seu amor por Vicente. Alberto se compromete a pagar Elias pela doação. Alberto e Marcos se preocupam por Paloma ficar sozinha com Elias. Silvana finge que está grávida de Mário para impedir que o editor termine o relacionamento deles. Paloma escuta Tadeu e Elias planejando a divisão do dinheiro. Elias avisa a Paloma que dormirá com ela no quarto.

Amor de Mãe

Danilo diz a Camila que reconheceu Sandro como o motorista dos assaltantes, e a menina desconfia. Thelma desabafa com Durval sobre sua frustração com Lurdes. Raul conta para Érica sobre sua relação com Vitória. Tiago pede que Vitória passe o dia com ele. Belizário alerta Vicente para não investigar Magno. Lurdes e Thelma reatam a amizade. Amanda e Davi veem quando Camila chega com Danilo à escola.

Estela afirma a Jorge que se vingará de Lídia. Raul pede Érica em casamento. Marina vence seu jogo e agradece o apoio de Ryan. Estela apresenta Tales a Lídia. Vicente agride Betina, que liga para Miriam. Ryan comenta com Camila que encontrou um relógio novo com Sandro. Lurdes constata que Sandro não abandonou Marconi.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia quer contar à Gabriel que Helena é sua irmã. Isaura diz que ela nunca será de Leôncio. Diogo extrai a bala da coluna de Gabriel. Rosa e Miguel vão juntos para a pensão. Moleca sente ciúmes de André com Isaura. Álvaro conversa com sua mãe sobre a Abolição da Escravatura. Branca quer entrar para a sociedade abolicionista. Belchior visita Isaura na cela.

Diogo diz a Gioconda que Gabriel perdeu os movimentos da perna. Leôncio força Rosa a entrar em sua carruagem e tenta beijá-la. Miguel conta ao Cel. Sebastião que Leôncio levou Rosa a força para a fazenda. Rosa vai ver Isaura na cela. Tomásia quer contar à Gabriel que Helena é sua irmã. Cel. Sebastião conta a Helena que Gabriel não está bem. Leôncio manda Isaura trabalhar na roda de fiar sem direito a comida e água.

Caminhos do Coração

Perpétua solta raios e atinge Fúria, que dá um salto e some. Rodrigo leva Lúcia para piscina e os dois se beijam. Batista observa tudo escondido. Rodrigo continua hipnotizando Lúcia e diz que quer amá-la. Batista assiste a tudo boquiaberto. Gór avisa que irá remover César para a clínica. Velociraptor observa o corpo de Marcelo, enquanto Júlia e Capeletti chegam à ilha. Júlia vê Velociraptor com Marcelo e dispara a pistola de raios contra o dinossauro. A médica examina Marcelo e avisa que ele ainda está vivo. Júlia manda Capeletti pegar Marcelo no colo e o leva para o laboratório. Ernesto entra com uma repórter na sala de Taveira e ela questiona o delegado sobre o sumiço de Marlene. Taveira e Dino tentam disfarçar, mas a repórter mostra uma cópia da lista com os nomes das vítimas. Taveira diz que os nomes são de umas amigas que ele irá chamar para uma festa.

Ana Luz avisa estar tudo pronto para o show de despedida do circo. Danilo pergunta se Batista viu Lúcia e ele avisa que ela foi para sauna com Rodrigo. Danilo flagra Lúcia e Rodrigo aos beijos. Lúcia sai da hipnose. Danilo pede explicações para Lúcia e ela conta que foi hipnotizada. Danilo discute com Rodrigo e dá um soco no irmão. Batista tenta separá-los. Eugênio conta que tem o poder da super-inteligência e Guiga fica orgulhoso. Clara cura uma ferida de Eugênio e ele diz que ela é a cura para todos os mutantes do mal. Maria corre para encontrar Marcelo e Hélio e Lúpi vão atrás dela. Maria encontra a camisa ensangüentada de Marcelo. Hélio percebe que Toni sumiu e todos ficam apavorados. Eric e Iara se encontram com Fernando e Juanita. Eric aponta a arma para Iara e a ela começa a cantar. O bandido e Fernando ficam hipnotizados. Juanita avança para cima de Iara. As duas lutam. Iara corre para água e mergulha. Juanita chama Eric e Fernando e os dois acordam. Os três vão em direção ao barco. Júlia dá injeção de adrenalina em Marcelo e tenta reanimá-lo. Marcelo não reage e Júlia diz que ele morreu.

O Rico e Lázaro

Amitis se preocupa com o estado de saúde de Neusta. Matias pede a mão de Gadise em casamento. Samira e Talita falam sobre a próxima vez que dançarão na Casa da Lua. Edissa e Ebede são avisados sobre o desmaio de Neusta. Elga e Fassur bebem vinho durante o jantar. Neusta finge estar desacordada e escuta a conversa entre Joaquim e Edissa. Hurzabum lamenta ao ver Shag-Shag bêbada. Samira e Talita esperam todos dormirem. Matias se recusa a acompanhar Gadise até o palácio. Hurzabum se preocupa com o atraso de sua dançarina. Talita espera todos dormirem e sai escondida. Yasha pede para Joaquim fazer Edissa feliz.

Nabucodonosor se declara para a rainha. Disfarçada, Talita dança na Casa da Lua. Rabe-Sáris gosta da mulher misteriosa. Mostrando sinais de loucura, Fassur procura uma prostituta. Joana conversa com Dana e diz que ainda não ama Zac. Asher agradece pela amizade de Lior. Lia cuida de Daniel. Irom e Yasha se despedem do rei e deixam o palácio. Nitócris se prepara para a viagem ao Campo de Dura. Neusta lamenta a partida de Irom e Yasha. Nitócris humilha Nabonido. Os sábios hebreus se preparam para deixar a Babilônia. Elga flagra as gêmeas falando mal de seus filhos.

Amor Sem Igual

Furacão revela que Poderosa foi espancada por Bernardo. Leandro convida o comparsa para ir ao clube noturno. Poderosa diz que não irá prejudicar a amiga. Donatella mente para Geovani e diz que irá estudar na casa de uma amiga. Na casa de idosos, Bento tenta se aproveitar da cozinheira Yara. Em conversa com Fernanda, Tobias diz que será bom para Norma ir para a casa de idosos. Olympia reclama do atraso de Donatella e Santiago. Cindy não se entende com Ioná. Ramiro se lembra do passado, quando Angélica ainda era pequena. Poderosa diz não entender o motivo de ter sido espancada por Bernardo. Miguel pensa em Poderosa. Fernanda e Beto vão até a praça da Sé para distribuir comida para os necessitados.

Pedro Antônio vai ao encontro dela, mas fica decepcionado ao ver a moça com Beto. Oxente estranha a ausência do filho durante a madrugada. Pedro chega em casa e se explica para o pai. Miguel escolhe a melhor camisa para buscar Poderosa. Hugo pede para Maria Antônia tratar bem a moça que Miguel trará para casa. Miguel segue para o hospital. Ramiro se prepara para o enterro de sua filha bastarda. Disfarçado, Bernardo chega ao estacionamento do hospital. Poderosa fica ansiosa com a chegada de Miguel. Bernardo descobre que Poderosa deixará o hospital com Miguel. Maria Antônia encontra o lenço de Poderosa. No hospital, Angélica diz sentir falta do lenço e Miguel avisa que guardou. Furiosa, Maria Antônia queima o lenço de Poderosa. Miguel deixa o hospital com Poderosa e Furacão. Eles são seguidos por Bernardo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Fernanda tropeça e acaba derrubando suas compras; Afonso a ajuda. Bento ajuda Kessya a ensaiar seus passos de balé, e a menina imagina uma linda cena em que faz uma apresentação em um teatro. Mirela convida Luca para ir ao cinema com Raquel e Jerry. Marcelo vai até a casa de Pendleton para dar a notícia de que a mãe de João faleceu. Raquel pede a ajuda da mãe para sair sem que seu pai a veja. Marcelo e Poliana vão buscar João e o trazem para casa. Antônio e Branca conversam sobre casamento. Gleyce chega em casa e se depara que ela foi invadida. Jerry e Raquel, Guilherme e Carla e Luca e Mirela se encontram no cinema. Luigi prepara uma sessão de filmes para assistir com Yasmin.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também