Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 16

Malhação

Anjinha insiste em fazer greve de fome e Marco se irrita. Guga afirma a Max que Rafael não terá seu sobrenome. Milena percebe a briga entre Jaqueline e César. Rita diz a Raíssa que Filipe está namorando outra moça. Filipe confessa a Leila que ainda sofre por causa de Rita. Regina pede que Max conte a Guga que é ele quem está ajudando Meg. Marquinhos anima Nanda e promete uma surpresa. Vânia aconselha César sobre Jaqueline. Celso apoia Jaqueline, e Thiago se incomoda. Rui e Raíssa dizem a Nanda que seu clipe é um sucesso. Jaqueline pede ajuda a Madureira para confrontar Marco. Leila e Rui falam sobre Rita.

Éramos Seis

Todos comemoram as boas notícias para a família de Lola. Inês pressiona Carlos. Julinho conta a Clotilde que conheceu os filhos de Almeida. Natália insinua que deseja Almeida apenas para ela. Emília questiona Zeca sobre Justina. Higino aconselha Adelaide sobre sua relação com Emília. Neves leva Zeca ao cabaré e o rapaz acaba encontrando Alfredo. Zequinha fica com febre e Olga se preocupa com a ausência do marido. Neli se insinua para Zeca. Durvalina começa a trabalhar para Afonso. Lola e Clotilde confirmam a encomenda de doces e pedem ajuda a Maria. Clotilde percebe que Afonso não anota as dívidas de Lola e comenta com a irmã. Isabel afirma a Lola que a ajudará com os doces. Olga pune Zeca por sua ausência. Isabel é assediada por um comerciante que tenta beijá-la a força.

Bom Sucesso

Paloma se espanta com a atitude de Elias. Peter nota a aproximação de Alice e Waguinho. Marcos tranquiliza Paloma, avisando que conseguirá o dinheiro para Elias. Bezinha e Leila gostam de saber que Tonho irá morar temporariamente na mansão. Gláucia e Vera armam para Nana e Mário almoçarem juntos. Elias promete dar parte do dinheiro que exigiu de Paloma para Tadeu. Nana pressiona Mário, cobrando uma decisão definitiva do editor para que os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia do dinheiro que exigiu para a doação.

Amor de Mãe

Danilo vê quando o carro de Sandro e Marconi desvia da polícia. Álvaro é detido por Wesley ao tentar suborná-lo. Danilo dorme com Camila, e Lurdes dá um ultimato no rapaz. Thelma descobre que Danilo está mentindo para ela. Álvaro paga Belizário, que o libera da detenção na frente de Vitória. Marconi obriga Sandro a guardar produtos roubados. Camila desconfia do comportamento de Sandro. Natália se incomoda com o entrosamento de Carolina e Durval. Vicente afirma a Betina que sofre com a separação dos dois. Álvaro convence Eunice a fechar a escola, e Amanda alerta Davi. Thelma aconselha Durval sobre Carolina e Natália. Danilo revela sobre seu namoro para Thelma, que se frustra com o silêncio de Lurdes. Davi afirma que deseja namorar Amanda. Vicente decide investigar Magno. Lurdes apresenta Danilo a Sandro.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio prende Isaura na cela dos escravos e a deixa sem água e comida. Malvina diz a Leôncio que vai embora. André reencontra João e Joaquina. Gabriel se despede de Helena. Gabriel leva um tiro e fica sem o movimento das pernas. Almeida é enterrado. Álvaro (Théo Becker) e Geraldo (Caio Junqueira) disputam corrida a cavalo. Perpétua (Sylvia Bandeira), Estela (Aldine Miller) e Branca (Renata Domingues) conversam sobre a abolição.

Malvina se despede de Leôncio. Isaura se lamenta para Henrique. Rosa tem medo de Malvina. Isaura fica sozinha com Leôncio que tenta forçá-la a ser sua. Isaura ameaça Leôncio com uma faca. André e Bernardo encontram Moleca. A pedido de Malvina, Sebastião manda Rosa para uma pensão. Leôncio e Henrique brigam. Gabriel ferido é levado para casa e recebe o socorro de Diogo. Leôncio prende Isaura na cela dos escravos e a deixa sem água e comida.

Caminhos do Coração

Velociraptor leva o corpo de Marcelo. Janete tem uma visão de Velociraptor pegando o corpo de Marcelo. Beto, Demétrio e Ísis se escondem e Velociraptor se aproxima deles. Hélio, Lúpi e Toni avisam que eles precisam fugir, mas Maria diz que só sai dali com Marcelo. Eric tira a mordaça de Iara e ela implora que ele não lhe faça mal. O bandido diz que eles precisam sair da ilha e sai puxando a mutante-sereia. Fernando e Juanita vêem Eric e Iara indo em direção ao barco e vão atrás deles. Leão parte para cima de Noé e consegue imobilizá-lo. O mutante abre a boca para mordê-lo, mas Noé consegue se livrar.

Noé pega um chicote e o enrosca nas pernas de Leão, jogando-o no chão. Ele imobiliza o mutante, que ruge de desespero. Lúpi coloca as pontas dos dedos na testa de Maria e a faz adormecer. Hélio, Lúpi e Toni pegam Maria no colo e fogem. Velociraptor se aproxima do corpo de Marcelo, que abre o olho e leva um susto. Maria se desespera por não encontrar Marcelo. Ela olha para trás e vê o dinossauro próximo ao corpo do policial. Velociraptor pega o corpo de Marcelo e leva, enquanto Maria fica em estado de choque. Vlado pula em cima de Minotauro e se prepara para mordê-lo. Minotauro se livra e dá uma chifrada na barriga de Vlado, que grita de dor. Marialva e Vlado saem correndo e Minotauro fica furioso. Fúria, a mulher-pantera, aparece para Perpétua e ameaça mordê-la. Fúria avisa ser irmã de Felina e mostra seus dentes e garras.

O Rico e Lázaro

Neusta finge não ouvir o aviso de Joaquim e Yasha. Zac presenteia Zelfa e Elga. Shag-Shag avisa que procurará clientes no palácio. Yasha agradece a sinceridade de Joaquim. Neusta inicia as preparações para a festa de casamento do filho. Nebuzaradã dá em cima de Joana e Sammu fica enciumada. Fassur discute com Zadoque. Neusta e Irom confabulam contra a Babilônia. Shag-shag sente ciúmes ao ver Arioque conversando com Namnu. Hurzabum trata Rebeca com carinho. Fassur diz que fará de tudo para destruir Joana. Triste, Shag-Shag retorna para a Casa da Lua. Raquel e Dalila parabenizam Gadise pela gravidez.

Nitócris ameaça Sammu-Ramat. Os sábios hebreus lamentam a presença de Nabonido. Joaquim avisa que não se casará com Yasha e pede apoio a Evil-Merodaque e Shamiran. Lia se apresenta à Amitis. Abednego visita Naomi. Daniel agradece a ajuda de Deus. Em conversa com um feitor do Campo de Dura, Asher prova que é bom de arco-e-flecha. Ezequiel parabeniza a fé de Joana. Zac visita sua noiva e lhe presenteia com uma joia. Matias apresenta Gadise aos familiares. Rabe-Sáris se despede de Nebuzaradã e segue para a Casa da Lua. Nabucodonosor anuncia a partida para o Campo de Dura. Yasha aproveita a ocasião e avisa que não se casará com Joaquim. Neusta desmaia com a notícia.

Amor Sem Igual

Leandro mente para Tobias e diz que o corpo de Poderosa está no necrotério. O filho de Ramiro fica satisfeito e avisa que levará o pai para ver o estado da filha. Leandro manda Bernardo arranjar um corpo para que Ramiro pense que é a filha no velório. Miguel fica surpreso com a reação de Maria Antônia. Chorando muito, a moça se mostra indignada com o pedido do agrônomo. Miguel avisa que pedirá a outra pessoa para cuidar de Poderosa. Hugo tenta consolar Maria Antônia. Furacão trabalha fazendo faxina na casa de idosos e conversa com a dona Carmem. A cozinheira Yara questiona a presença de Geovani na cozinha. Donatella se explica para o avô em relação a sua ausência na noite anterior. Seu Bento observa as curvas de Furacão enquanto ela faz faxina. Pedro pede ajuda a Antônio Júnior para tentar conquistar Fernanda. A filha de Ramiro conversa com Beto sobre seu passado.

Ramiro diz que faz questão de ir ao IML. Leandro pede para Bernardo arrumar logo um corpo. Norma avisa à Fernanda que deixará a casa de Ramiro para morar na casa de idosos mantida pela Bras Esportes. Bento pede para Furacão leva-lo para conhecer Caio. Yara implica com Geovani. Todos riem da hipocondria de Carmem. Maria Antônia acessa um fórum na internet para pedir conselhos sobre Miguel. Ela mente para Zenaide e diz estar tudo bem. Miguel pede para Hugo arranjar alguém para cuidar de Poderosa. Oxente se mostra preocupado com o sonho que teve com Poderosa. Caio reclama com Furacão sobre a vida que vive. Poderosa pede ajuda à copeira do hospital para receber mais comida. Oxente tenta alertar Miguel sobre Poderosa. Pedro liga para Fernanda e elogia seu trabalho de caridade. Oxente aconselha Maria Antônia a cuidar de Poderosa para que ela deixa logo o sítio de Miguel. Furacão visita Poderosa no hospital. Bernardo diz que é melhor dizer a verdade para Tobias, mas Leandro não concorda. Furacão decide contar a verdade para Poderosa e diz saber quem a espancou.

SBT

As Aventuras de Poliana

Pendleton pede que Waldisney o comunique sobre qualquer decisão que Roger venha a tomar na O11O. Marcelo acusa Roger de ter falsificado a assinatura de Glória. Poliana conta para Pendleton que emprestou o colar dado por ele a João, e ele fica furioso. Já muito debilitada, a mãe de João faz uma importante revelação ao menino antes de falecer. Cláudia e Durval comunicam aos seus filhos que irão se casar. Pendleton conta a Poliana que o colar que ele a deu tem um valor sentimental. Débora faz Luisa e Marcelo brigarem novamente. O pai de João decide deixar o menino voltar para São Paulo.

