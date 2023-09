Relação entre Artes Visuais e Astronomia é tema de palestra neste sábado

Pégaso de Uranometria - edição de 1655. Coleção de mapa de David Rumsey - Crédito: Divulgação

A próxima Sessão Astronomia tem como tema "Artes visuais e Astronomia" e a palestrante será Kelly Matsui, da equipe do Observatório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). A atividade acontece no sábado, 23, às 19h e é gratuita.

Sinopse da palestra

A Arte e a Astronomia desde muito tempo, se encontram em diversas formas, seja em pinturas de fenômenos celestes, como fonte de inspiração para as artes ou em ilustrações científicas. Na Sessão Astronomia, serão analisadas diversas obras e como essas duas áreas se encontram através do tempo, da pré-história até o mundo contemporâneo, por meio de diversos avanços científicos e movimentos artísticos.

O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

