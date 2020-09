Refúgio será atração virtual neste final de semana em São Carlos

Crédito: Divulgação

O espetáculo Refúgio, de Alexandre Dal Farra, ganhador do edital de Circulação do Proac, estava previsto pra ser apresentado em diversas cidades do interior de São Paulo. Chegou a pandemia da Covid-19 e com ela a necessidade de descobrir outros formatos pra chegar ao público.

Assim, a partir de reflexões e experimentos, a equipe artística chegou a um formato híbrido. Às sextas-feiras será exibido o vídeo da montagem original na íntegra e na sequência um depoimento de Alexandre Dal Farra falando do processo criativo.

Aos sábados será feita uma leitura encenada seguido de um bate-papo com elenco (Marat Decartes, Fabiana Gugli, Andre Capuano, Carla Zanini e Clayton Mariano) e a direção. As atividades são gratuitas e acontecem de às sextas e sábados, às 20h, com transmissão pelo link http://bit.ly/canalespetaculorefugio

As atividades são abertas à todos os interessados e a cada final de semana será dedicada ações para cidades específicas. Dias 11 (sexta-feira) e 12 (sábado) de setembro, virtualmente, as cidades de São Carlos e Santo André serão as atendidas.

CIRCULAÇÃO REFÚGIO

Link de transmissão Youtube: http://bit.ly/canalespetaculorefugio

11 e 12 de setembro em São Carlos e Santo André

Mais informações:

https://www.facebook.com/espetaculorefugio/

https://www.instagram.com/espetaculorefugio/

FICHA TÉCNICA

Texto e direção: Alexandre Dal Farra. Elenco: Fabiana Gugli, Marat Descartes André Capuano, Carla Zanini e Clayton Mariano. Cenário e desenho de luz: Marisa Bentivegna. Operação de Luz: Raquel Balekian. Música e desenho de som: Miguel Caldas. Operação de som: Tomé de Souza. Cenotécnica: Rogério Santos. Figurino: Eduardo Climachauska. Direção de Produção: Palipalan Arte e Cultura. Fotos: Otávio Dantas. Assessoria de Imprensa/Redes sociais: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também