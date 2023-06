Recoverit: passo a passo para recuperar os dados do seu HD (e não perder nada)

SIGA O SCA NO

Foto de NFT CAR GIRL por Unsplash -

Engana-se quem pensa que saber lidar com computadores é algo exclusivo de quem trabalha na área. Nos dias de hoje, qualquer pessoa faz bem em conhecer o básico sobre dispositivos eletrônicos, tanto no âmbito pessoal, quanto profissional. E esse conhecimento inclui a recuperação de dados.

A fim de ajudar aqueles que desejam aprender a recuperar arquivos do HD, nesse texto nós vamos falar sobre o Wondershare Recoverit, um programa para computadores muito útil. Não importa se você não possui conhecimentos aprofundados sobre computadores, o software é simples e ágil!

O que é o Wondershare Recoverit?

O Wondershare Recoverit é um software de recuperação de dados disponível para computadores. Ele é útil em mais de 500 cenários, considerando acidentes causados por erro humano, formatação de dispositivos de armazenamento, ataque de vírus ou malwares, disco corrompido e diversos outros.

O Recoverit tem recursos avançados na recuperação de fotos, vídeos, HD e demais localizações, computadores travados e dados em Linux. Se você acha que não existe mais maneira de recuperar os dados do seu dispositivo, não se desespere! Na maioria esmagadora das vezes, o software o ajudará.

Embora o Recoverit traga ferramentas completas, o seu uso é extremamente simples. Graças a uma interface amigável, mesmo aqueles que não possuem experiência podem utilizá-lo. Tudo isso também de maneira fácil, sendo necessário somente baixar o programa no site oficial e instalá-lo.

Como recuperar dados do HD com o Wondershare Recoverit?

Agora que já explicamos o que é o Wondershare Recoverit, chegou a hora de trazer um passo a passo sobre como recuperar os dados do seu HD. Para isso, é necessário que tenha um computador com acesso à internet e que consiga conectar o dispositivo onde estavam os arquivos à sua máquina, ok?

1 – Instale o Recoverit

Tudo começa aqui! Acesse o site oficial do programa e faça o download na sua máquina. É importante dizer que o Recoverit é capaz de recuperar dados de qualquer dispositivo, externo ou interno, mas você precisará que este esteja conectado ao computador onde o programa será instalado, tudo bem?

No caso do HD, caso ele seja interno, você não precisará fazer mais nada. Se, por outro lado, se tratar de um HD externo, basta conectá-lo ao computador usando um cabo USB. A máquina onde o Recoverit será instalado o reconhecerá e você poderá continuar com as etapas posteriores desse tutorial.

2 – Encontre as pastas

Feita a instalação do programa, o próximo passo para recuperar os dados de HD é encontrá-lo. Na janela inicial do Recoverit, será necessário clicar em “discos rígidos e localizações”. Se o seu HD for interno, ele será o “disco rígido”, a primeira opção. Caso contrário, você o verá em “discos externos”.

É válido mencionar também que, caso se lembre da pasta específica onde estavam os dados que deseja recuperar, não é preciso fazer uma varredura de todo o HD. Basta clicar na opção “pastas” (ainda na mesma janela) e localizá-la no programa. Isso diminuirá bastante o tempo do processo.

3 – Aguarde o processo de varredura ser finalizado

Assim que tiver selecionado a localização onde deseja que o Recoverit faça a varredura de dados perdidos, o programa iniciará a tarefa. Nesse ponto, o seu papel será o de aguardar! Como dito no item anterior, o quão mais específico você for, menor será o tempo tomado pelo Recoverit.

Quando essa parte do processo for concluída, você verá todos os arquivos e dados que foram recuperados. É possível restaurar todos (o que, mais uma vez, levará um pouco mais de tempo) ou selecionar somente aquele que estava buscando. Em todo caso, clique no botão azul “recuperar”.

4 – Explore as opções de varredura profunda

Nem sempre um dado é encontrado com tanta facilidade. A fim de agilizar os processos, o Recoverit primeiro faz uma varredura mais superficial, a qual é capaz de encontrar quase todos os arquivos. Se você perceber que o que está buscando não aparece entre eles, basta fazer uma varredura profunda.

A opção aparecerá na janela do programa assim que a primeira varredura for concluída. Como é possível deduzir, essa segunda etapa pode demorar mais tempo, considerando que o Recoverit estará realizando uma tarefa mais complexa. Nesse ponto, o seu arquivo com certeza será encontrado!

Agora que o Recoverit o tirou de um sufoco e tanto, talvez seja interessante considerar a realização de backups dos seus dados. Fazer cópias de arquivos importantes é uma das maneiras mais seguras de garantir que eles não serão perdidos por falha humana ou qualquer problema de ordem técnica.

Apesar de tudo, se voltar a encontrar este problema, o Recoverit ainda estará aí para ajudá-lo!

Leia Também