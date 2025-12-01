Ramal Centro Paulista do Caminho da Fé celebra 7 anos com festa e peregrinação

Crédito: divulgação

O Ramal Centro Paulista do Caminho da Fé, que interliga as cidades de Borborema e São Carlos, celebrou no último domingo, dia 30, seu 7º aniversário. O tradicional evento contou mais uma vez com a participação do grupo Caminhando com Fé, de São Carlos, fundado por Ubirajara Teixeira, o Bira, presença constante nas comemorações desde 2019.

A celebração deste ano reuniu caminhantes e ciclistas em um percurso de 10 km, entre as cidades de Boa Esperança do Sul e Trabiju. As atividades tiveram início em frente à Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul, onde os participantes foram recepcionados com um café da manhã especial, energizando todos para a jornada.

A caminhada seguiu em clima de união e fé até o Centro Esportivo Municipal de Trabiju, onde os peregrinos foram acolhidos com uma Santa Missa, seguida de um almoço festivo e música ao vivo, proporcionando um ambiente de confraternização e alegria.

O evento reuniu mais de 500 pessoas, que desfrutaram de uma tarde de lazer, tranquilidade, entretenimento e boa música. O clima geral foi de gratidão e felicidade pelo dia abençoado vivido pelo grupo.

Presente mais uma vez, Ubirajara Teixeira, o Bira, destacou a importância da celebração para o grupo e para todos os participantes:

“Desde 2019 o grupo Caminhando com Fé participa dos aniversários do ramal Borborema a São Carlos, e este ano não foi diferente. Conseguimos reunir no almoço aproximadamente 500 pessoas que estão se divertindo neste maravilhoso domingo”, afirmou.

Bira também fez questão de agradecer aos envolvidos na organização e apoio ao evento:

“Quero agradecer ao nosso grupo Caminhando com Fé; ao Márcio de Oliveira, idealizador do ramal Borborema a São Carlos, pela recepção de todas as pessoas; bem como às Prefeituras de Boa Esperança do Sul e Trabiju e às respectivas Câmaras Municipais, que estiveram representadas por vereadores de ambas as cidades”, finalizou.

O 7º aniversário do Ramal Centro Paulista reafirma a força da devoção, da convivência e da integração entre os municípios que acolhem o Caminho da Fé, fortalecendo ainda mais essa importante tradição regional.

