“Químicos na Cozinha” une arte, ciência e culinária

Estão abertas as inscrições para o curso "Químicos na Cozinha", ofertado desde 2013 pelo Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e que nesta edição será realizado totalmente a distância.

A proposta é unir arte, ciência e culinária e trocar experiências sobre como vivenciar de modo mais saudável este período de isolamento social. Os estudantes da UFSCar devem se inscrever até o dia 27 de abril pelo

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA); já pessoas da comunidade externa devem encaminhar e-mail com carta de interesse para ouroboros.oficinas@gmail.com até o dia 1º de maio.

As atividades serão realizadas entre 5 de maio e 25 de junho, em encontros virtuais. A primeira reunião será no dia 5 de maio, às 14 horas, em link a ser enviado aos inscritos. Os próximos encontros serão definidos juntamente com o grupo. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ouroboros.oficinas@gmail.com.

