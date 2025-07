Quatro aeronaves históricas estão em exposição no Museu Asas de um Sonho

Atração da cidade de Itu, em São Paulo, o Museu Asas de um Sonho já se consolidou como um verdadeiro paraíso para entusiastas da aviação e um importante centro de preservação da memória aeronáutica brasileira. Com um acervo impressionante que remonta aos primórdios da aviação, o local é uma viagem no tempo, permitindo aos visitantes explorar de perto as máquinas que desbravaram os céus.

Entre os grandes destaques do acervo é possível encontrar modelos icônicos que marcaram diferentes eras da aviação militar e civil. A seguir, apresentamos quatro aeronaves históricas que merecem sua atenção durante a visita:

Mirage III: No museu, você encontrará um exemplar idêntico ao caça que participou do inesquecível voo com Ayrton Senna em 1989. Essa aeronave de alta performance permitia ao eterno tricampeão de automobilismo atingir velocidades impressionantes, três vezes maiores que as de um carro de F1, demonstrando a potência e a tecnologia da aviação militar da época.

Helicóptero Sikorsky: O equipamento, que pertenceu à Marinha do Brasil, é do mesmo modelo utilizado em operações de resgate cruciais, como as que ocorreram recentemente com as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Sua presença destaca a versatilidade e a importância dessas aeronaves em missões humanitárias e de salvamento.

Réplicas de Santos Dumont (14-Bis e Demoiselle): Uma homenagem emocionante ao Pai da Aviação, o museu exibe as réplicas fiéis dos lendários 14-Bis (foto anexada) e do Demoiselle. Essas aeronaves representam os primeiros passos da Humanidade no voo motorizado, celebrando a genialidade e a perseverança de Santos Dumont.

Cessna 140: Esta aeronave tem um lugar especial na história da aviação brasileira por ter sido pilotada por Ada Rogato. Uma das mais importantes pioneiras da aviação no Brasil, Rogato desbravou os céus em uma época em que o cenário aeronáutico era predominantemente masculino, inspirando gerações.

O Museu Asas de um Sonho é mais do que um passeio; é uma imersão na rica história da aviação. Além das aeronaves, o espaço conta com uma vasta coleção de motores, equipamentos, uniformes e documentos que complementam a experiência, tornando a visita imperdível para todos que se encantam com o universo dos aviões.

Serviço:

Endereço - Rua Padre Bartolomeu Tadei, 9, Vila São Francisco, Itu - SP, no Centro Cultural Fábrica São Pedro

Leia Também