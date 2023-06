Quarteto Brasileiro de Cordas se apresenta no dia 5 no ICMC São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Quarteto Brasileiro de Cordas vai se apresentar na próxima segunda-feira, 5, das 14 às 14h30, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

O violinista Paulo Paschoal, conhecido por transitar tanto no mundo erudito quanto popular, vai apresentar um reportório visando à popularidade da música clássica no país. A apresentação é aberta a toda comunidade e integra o Programa Reitoria no campus.

O Quarteto Brasileiro de Cordas é formado por Paulo Paschoal, violonista da Osesp, juntamente com Reginaldo Nascimento, maestro da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Guilherme de Carvalho e a musicista Mônica Picaço, ambos membros da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto.

