Qual o formato do Universo? Venha aprender no próximo Sessão Astronomia

Crédito: ESO

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 3, às 19h, será: “Qual é o formato do Universo?”. O palestrante será Alexandre Bueno, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: O que é o espaço? Ele acaba? Se caminhássemos para sempre numa direção, onde chegaríamos? Na Sessão Astronomia desta semana, o palestrante abordará como a Ciência responde a essas questões, e como os cientistas avaliam a forma do Universo utilizando conceitos de Geometria, gravidade e Cosmologia. Haverá uma discussão sobre o que significa o Universo ser plano, fechado ou aberto, e como a quantidade de matéria e energia molda a forma que ele tem.

