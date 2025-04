Público lota Água Vermelha no primeiro dia da tradicional Festa do Milho

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O distrito de Água Vermelha ficou tomado pelo público na noite desta sexta-feira (11), marcando a abertura oficial da aguardada Festa do Milho. A animação do primeiro dia ficou por conta da banda Expresso BR.

A festa continua neste sábado (12), com início às 10h. A programação musical promete manter o clima festivo, com shows de Pedro Henrique às 19h e Rudy às 21h.

Ao todo, 44 barracas foram montadas para receber os visitantes. Destas, 24 são dedicadas exclusivamente a produtos feitos com milho verde, o grande protagonista do evento. Além disso, cinco food trucks complementam a variedade gastronômica disponível no local.

A expectativa é que mais de 120 mil espigas de milho sejam utilizadas na produção de pratos típicos e bebidas à base do grão, reforçando a importância cultural e econômica do milho para a região.

Leia Também