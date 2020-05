Projeto Visitas Orientadas à Trilha da Natureza da UFSCar apresenta série de lives

Crédito: Divulgação

Com a suspensão das visitas ao fragmento de Cerrado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) durante a pandemia do novo Coronavírus, o Projeto Visitas Orientadas à Trilha da Natureza da Instituição realizará, a partir desta semana, uma série de lives para tratar de temas sugeridos pela própria comunidade que acompanha as ações do Projeto.

A programação dos encontros virtuais começa hoje, dia 14 de maio, às 19 horas, com o tema "Apresentando o Projeto Trilha da Natureza", com a participação da bióloga e coordenadora da atividade Liane Biehl Printes e da também bióloga e monitora do Projeto Amanda Carolina de Mello. As lives poderão ser acompanhadas ao vivo pela página do Projeto no Facebook (facebook.com/TrilhaDaNaturezaUfscar) e ficarão gravadas no ambiente.

A programação completa e outras informações sobre o "Trilha da Natureza" estão disponíveis na página do Facebook. Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail trilhadanatureza@gmail.com.

O Projeto é uma atividade de extensão com a participação conjunta do Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), vinculado à Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), e do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm), todos da UFSCar. A atividade conta com a parceria externa do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da Universidade de São Paulo (USP) e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também