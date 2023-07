Projeto Trilha da Natureza oferece oficina para crianças e visitas guiadas para todas as idades

Imagens da Trilha da Natureza: duas vagas são destinadas a pessoas com mobilidade reduzida - Crédito: @trilhadanaturezaufscar

A equipe de trabalho da atividade de extensão "Visitas Orientadas à Trilha da Natureza: Disseminando Cultura Ambiental" da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está recebendo inscrições para uma oficina voltada ao público infantil e visitas monitoradas à Trilha da Natureza para todas as idades.

A oficina será direcionada a crianças de 8 a 12 anos e acontece na sexta-feira, dia 14 de julho, das 8 às 12 horas, com o tema "Registros de Animais no Cerrado". Será realizada uma caminhada orientada pelas monitoras e pelos monitores até o quiosque da Trilha da Natureza, onde as crianças poderão observar diversos registros que indicam a presença de animais no ambiente visitado. No final da atividade, serão confeccionadas pegadas em gesso a partir de moldes produzidos em impressora 3D. São disponibilizadas 20 vagas e as inscrições devem ser feitas através do formulário https://encurtador.com.br/hmpsD.

Para o público de todas as idades serão ofertadas visitas abertas à Trilha da Natureza, na área de Cerrado do Campus São Carlos, terças à tarde (dias 11, 18 e 25 de julho), das 14 às 16h30, e sextas pela manhã (dias 21 e 28 de julho), das 8h30 às 11 horas. As visitas têm o objetivo de aproximar a comunidade da UFSCar e o público externo dessa área natural remanescente e protegida no Campus da UFSCar, promovendo, assim, uma sensibilização para a importância da conservação do Cerrado de forma específica e para o debate ambiental de forma mais ampla. Serão disponibilizadas 25 vagas por visita. Dentre essas, duas vagas são destinadas a pessoas com mobilidade reduzida que poderão solicitar o uso das scooters elétricas disponíveis para a atividade. As inscrições devem ser feitas através do formulário https://encurtador.com.br/CHUX2.

O ponto de encontro para todas as atividades será o Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DaAEA), localizado na área Norte do Campus São Carlos. Todas as atividades são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail trilhadanatureza@ufscar.br ou pelo Instagram

