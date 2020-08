Projeto Pequeno Cidadão realiza campanha de arrecadação de livros infanto-juvenil e gibis

Crédito: Divulgação

O Projeto Pequeno Cidadão realiza campanha de arrecadação de livros infanto-juvenis e gibis para o acervo da Biblioteca Ottaviano de Fiore e também para a iniciativa que pretende disponibilizar os materiais para jovens participantes do projeto para leitura durante este período de pandemia.

As doações de livros e gibis podem ser entregues pela comunidade da USP São Carlos no Projeto Pequeno Cidadão às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h. Nesses mesmos dias e horários, os livros podem ser entregues pela comunidade externa, mediante agendamento pelo telefone 3373-9105, no portão que fica localizado na Rua dos Inconfidentes (ao lado do Caaso).

O Pequeno Cidadão é fruto de uma parceria da Prefeitura do Campus USP de São Carlos (PUSP-SC) e da empresa patrocinadora KPMG Auditores Independentes. Ele atende alunos em situação de vulnerabilidade social, oferecendo aulas de reforço, artes e atividades esportivas, além de orientação, conhecimento e novas experiências educacionais e de cidadania. As atividades presenciais do Projeto estão suspensas desde o final de março devido à pandemia, mas algumas atividades educativas estão sendo mantidas à distância.

