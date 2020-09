Projeto Guri está com matrículas abertas na região de São Carlos

Crédito: Divulgação

Manifestação de interesse para novos alunos e alunas do Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – será realizada até o dia 30 setembro, de maneira online, para os polos de ensino do interior e litoral de São Paulo. São 30 cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos (o sistema carregará os polos com cursos disponíveis para a idade informada, respeitando a faixa etária de ingresso em cada turma*).

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 7 de outubro, conforme calendário proposto pelo Governo no Plano São Paulo, apenas se todas as regiões do Estado se encontrarem na fase amarela nos 28 dias que antecedem essa data. A volta às aulas presenciais também terá que ser autorizada pelo poder público de cada uma das cidades. Além disso, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link www.projetoguri.org.br/matricula2020 e preencher as seguintes informações:

_ Identidade do aluno ou da aluna (nome completo, data de nascimento e número do RG ou certidão de nascimento);

_ Endereço;

_ Informar se pertence ao grupo de risco da Covid-19 (colocar sim ou não);

_ Informar se o aluno ou aluna possui deficiência auditiva (colocar sim ou não);

_ Telefone para contato, com DDD (opcional);

_ E-mail (opcional);

_ Escola em que estuda;

_ Identidade do responsável (nome completo, número do RG, telefone e e-mail);

_ Informar o polo de interesse;

_ Informar o curso de interesse (1ª e 2ª opção);

_ Ler a autorização do uso de imagem.

As faixas etárias no quadro indicam as idades apropriadas para o início em cada curso considerando razões de caráter pedagógico e de estrutura física, relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, de maturidade muscular, tonicidade, coordenação motora fina etc.

Após o preenchimento, clicar em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

Posteriormente, a coordenação do polo escolhido entrará em contato com o responsável, confirmará a matrícula no curso indicado (caso haja vaga no mesmo) e fornecerá instruções para o envio dos documentos (RG, comprovante de matrícula/escolaridade e comprovante de endereço). Nesta etapa, o responsável receberá também um link com o questionário social que deve ser preenchido e enviado. As informações descritas no questionário são fundamentas para que nossas equipes conheçam as demandas dos matriculados e, com isso, tracem planos estratégicos de acordo com o perfil de cada turma e/ou aluno e aluna.

A matrícula só será oficializada no polo e curso escolhido, após contato da coordenação e envio dos documentos do aluno/aluna.

O formulário é bem simples e poderá ser preenchido a partir de qualquer plataforma (celular IOS, celular Android, tablet, computador, etc). Para ingressar no Projeto Guri basta ter entre 6 e 18 anos incompletos e estar regularmente matriculado na escola. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

Os endereços dos polos estão no site www.projetoguri.org.br.

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

A retomada será realizada de acordo com as normas gerais de prevenção ao Covid-19 da OMS, seguindo também os moldes propostos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, além das regras estabelecidas em cada munícipio. O retorno presencial será realizado de forma gradual e em cinco fases, a fim de estabelecer o distanciamento mínimo de 2 metros entre alunos/alunas e educadores/educadoras. Dependendo do tamanho das salas de cada curso, as turmas serão divididas em 2, 3 ou 4 grupos, que poderão ser distribuídos nos horários de aula dessa turma, nos dois dias de aula, ao longo de uma ou duas semanas.

Cada polo trabalhará com, no máximo, quatro cursos. As primeiras turmas convidadas a voltar aos polos serão, de preferência, as de nível avançado, em seguida as de nível intermediário e por fim as turmas iniciantes. Os primeiros cursos que devem retornar são: percussão, teclas (teclado, acordeom, piano), cordas dedilhadas e luteria. Já os polos que contam com outras formações, poderão iniciar por outros cursos. Os demais cursos não contemplados para o retorno continuarão a receber atividades enviadas pelos educadores e educadoras por meio do WhatsApp.

Todas as pessoas que entrarem na Instituição deverão ter a temperatura corporal medida logo na entrada. Caso apresentem temperatura acima de 37,5° ou sintomas ou suspeita de COVID-19, receberão orientações para buscar o serviço de saúde e serão submetidas aos protocolos de segurança. No caso de alunos/alunas, as famílias deverão serão acionadas e orientadas sobre a necessidade de isolamento e direcionamento aos equipamentos de saúde.

Se algum colaborador/colaboradora ou aluno/aluna tiver contato ou residir com alguma pessoa que apresente sintomas será orientado/orientada a comunicar imediatamente ao Projeto Guri, ou a Sustenidos, e seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, além de não comparecer ao local de trabalho e/ou aula. Pessoas nestas condições receberão atividades online, sem prejuízo de faltas e não perderão a vaga no Projeto Guri.

Todos os detalhes sobre a nova jornada estão descritos no Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais, um documento que foi construído por diferentes núcleos da Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição gestora dos polos do Projeto Guri no interior, litoral e Fundação CASA. O material traz uma série de instruções, deliberações e ações, e contempla o envolvimento das parcerias (responsáveis pelo espaço físico, lanche e transporte); a compra de equipamentos e segurança; sugestões para o acolhimento dos alunos e alunas; conduta pessoal em tempo de pandemia; processos de limpeza e higienização (pessoal, espaço físico e instrumentos musicais); cartazes ilustrativos para prevenção e apoio; treinamento das equipes de campo, etc. Estamos preparados para o retorno visando, como sempre, o desenvolvimento humano de gerações em formação.

