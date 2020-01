Crédito: Gustavo Morita

O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos incompletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020, conforme os dias e horários de atendimento de cada polo, e por ordem de chegada. São mais de 30 opções ofertadas nos polos de ensino localizados no interior e litoral de São Paulo.

Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri possui centros de educação musical nas regiões de Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e no litoral paulista. Por ano são atendidos cerca de 50 mil alunos.

Para realizar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também