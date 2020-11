Projeto fotográfico Retratos do Confinamento recebe imagens e textos

Foto integrante do projeto, que está aberto à participação do público - Crédito: @netadedoralice

O projeto fotográfico "Retratos do Confinamento (Photos of Confinement) - Uma leitura dos pensamentos, emoções e desejos durante os cotidianos da quarentena" está recebendo fotos, por meio de sua conta no Instagram (instagram.com/photosofconfinement), para a realização de uma exposição de imagens e textos que discutam pensamentos, emoções e desejos presentes no cotidiano de brasileiros e estrangeiros, durante o período de quarentena, ocasionada pela pandemia da Covid-19. A conta foi criada em Inglês com vistas a internacionalizar o projeto.

O Projeto Fotográfico foi lançado no início da pandemia, pela comunidade "Fotógrafos MBI", criada pelo professor Cesar Alves Ferragi, do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades (DGTH-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), juntamente com estudantes do curso de pós-graduação lato sensu Master in Business Innovation (MBI) da Universidade. "Ao longo dos meses de 2020, estudantes do curso nas unidades de Sorocaba, São Carlos, Campinas e São Paulo foram convidados a fotografar e retratar seus cotidianos, apresentando, junto às imagens, textos que expressam pensamentos, emoções e desejos. Posteriormente, o projeto foi aberto para quaisquer interessados", conta Ferragi, que coordena a iniciativa e também tem imagens e textos no acervo do projeto no Instagram. "As imagens, portanto, de múltiplos autores, contrastam aspectos do cotidiano de pessoas que vivem em zonas urbanas e rurais, sugerindo uma narrativa ao longo do ensaio fotográfico a respeito da diversidade humana, do emaranhamento do pensar, do sentir e do querer provocado pelo confinamento", completa o docente.

Para compor uma exposição fotográfica, serão selecionadas 37 imagens, que poderão ser vistas no saguão da Biblioteca Comunitária (B-So) do Campus Sorocaba da UFSCar. "As imagens enviadas serão, primeiramente, pré-selecionadas. Caso aprovadas, serão imediatamente postadas na conta do Instagram. Ao enviar as fotos, o autor-fotógrafo concorda com essa condição", explica o professor da UFSCar. Em um segundo momento, dentre as fotos postadas na conta do Instagram, será montada uma comissão composta por Ferragi e, ao menos, dois alunos do grupo "Fotógrafos MBI" para escolher aquelas que irão compor a exposição física. A previsão é que a mostra ocorra em setembro de 2021. Caso o quadro de pandemia persista, a mostra física ocorrerá em momento posterior.

O projeto é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar e a curadoria inicial conta com o apoio voluntário de Marina Pinheiro Kluppel, discente do MBI do Campus Sorocaba da Instituição.

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar do projeto devem enviar suas fotos e textos, via direct do Instagram, na conta do projeto, em instagram.com/photosofconfinement, até o dia 31 de março de 2021.

As imagens devem incluir o nome do autor, um título e, se possível, um texto expressando sentimentos, emoções e desejos que se relacionam com a imagem. As fotos enviadas devem abarcar aspectos e temáticas relacionados ao confinamento, e podem ou não ser acompanhadas por um texto. Serão aceitos textos em Português, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Japonês; caso o texto seja mais longo que duas páginas, apenas trechos serão postados.

Os critérios para seleção do material enviado são: 1. Fotografias tomadas entre os anos de 2020 e 2021; 2. Aderência, pertinência e relevância em relação ao tema da pandemia/confinamento durante o período de 2020-21; 3. Composição fotográfica; e 4. Qualidade do texto.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente pela conta instagram.com/photosofconfinement.

