Projeto Férias na UFSCar acontece com atividades de arte, ciência e esportes

Crédito: Divulgação

De 20 a 24 de janeiro, o Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica e o Center for Research, Technology and Education in Vitreous Materials (CeRTEV), em parceria com o Núcleo de Formação de Professores (NFP), todos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizarão o projeto Férias na UFSCar, que terá atividades de arte, Ciência e esportes. A ideia é integrar de uma forma lúdica crianças e jovens entre 4 e 14 anos.

Ao longo dos dias, os participantes vão aprender a confeccionar pulseiras, pipas e dobraduras; como fazer malabares, acrobacias e modelagem com argila. Também haverá apresentação teatral e contação de história. A programação acontece das 14 às 18 horas, no NFP, localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. O cronograma completo está disponível no cartaz de divulgação (http://bit.ly/feriasufscar).

As atividades são gratuitas e as inscrições, que são limitadas, devem ser feitas até o próximo sábado, 18 de janeiro, com envio dos dados - nomes do participante e responsável, meio de contato, idade e indicação dos dias nos quais irá participar - para o e-mail feriasnaufscar@gmail.com ou para o WhatsApp (16) 98142-0117. Mais informações podem ser obtidas em http://bit.ly/feriasufscar1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também