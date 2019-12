Projeto do IFSP São Carlos encena Alice no País das Maravilhas

Crédito: Divulgação

No dia 10 de dezembro, o grupo de teatro TeatrIFicando realizou a apresentação da peça Alice no País das Maravilhas. A peça faz intertextualidade com a obra de Lewis Carroll que conta a história da pequena Alice, uma menina alegre que sonha estar em um mundo mágico.

Com adaptação de roteiro, na história da nossa Alice, ao passar pelo mundo mágico, tenta entender suas relações com o tempo e busca a conciliação entre sua vida acadêmica e social. Cheio de filosofia, criaturas fantásticas e muita diversão, o grupo cativou o público no espetáculo de final de ano. pós a apresentação, o grupo de teatro e a plateia participaram de uma festa de confraternização muito descontraída para encerrar as atividades do ano letivo com chave de ouro.

Este projeto faz parte de uma série de projetos que o campus de São Carlos realiza, despertando o interesse dos alunos pela Ciência, Arte e Cultura e criando as condições para que a formação do aluno seja integral e crítica.

O campus de São Carlos, do IFSP, atualmente conta com dois cursos de Ensino Médio Integrado: Informática para Internet e Aviônicos; dois cursos técnicos: Manutenção de Aeronaves: habilitação em Célula e Qualidade; três cursos superiores: Tecnologia em Processos Gerenciais (TPG), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Tecnologia em Manutenção em Aeronaves (TMA) e duas pós-graduações: Dispositivos Móveis e Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade.

