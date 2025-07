Projeto “Deforma” leva arte e acessibilidade a São Carlos com apresentações gratuitas no Cemac

Crédito: Nina Pires

Nos dias 2 e 3 de agosto, São Carlos recebe o projeto artístico “Deforma: Acessibilidade em Cena e Cultura DEF”, da artista def (PCD) Isadora Ifanger. A iniciativa traz uma programação gratuita com oficina, performance e espetáculo no Cemac (Rua São Paulo, 745 – Centro), promovendo a inclusão por meio da arte.

A proposta busca difundir a cultura da acessibilidade e dar visibilidade à produção artística de pessoas com deficiência. A programação começa no sábado (2) com a oficina “Bordando Cicatrizes”, das 10h às 12h, um espaço de troca entre pessoas com e sem deficiência, em que o bordado é utilizado como ferramenta simbólica e coletiva de expressão.

No mesmo dia, às 16h, será apresentada a performance “Deforma”, em que Isadora audiodescreve suas próprias ações enquanto é acompanhada por uma intérprete de Libras e trilha sonora ao vivo da violoncelista Luca D'Alessandro. A apresentação propõe um mergulho na ancestralidade da pessoa com deficiência, utilizando fios vermelhos para criar conexões simbólicas entre corpo, espaço e memória.

No domingo (3), às 19h, será encenado o espetáculo “Inunda-me”, que insere a audiodescrição como parte da dramaturgia, acompanhada de Libras. A peça narra a trajetória de uma mãe que, após perder o filho para o mar, mergulha em uma busca emocional e solitária por respostas, inspirada por textos de Susan Sontag, Valter Hugo Mãe e Marcelo Onofri.

O projeto foi contemplado pelo Edital Fomento CultSP PNAB Nº 27/2024 e também passará por outras cidades paulistas, como São José dos Campos, Sorocaba, Santos, Tatuí e São Sebastião, além das já visitadas Matão, Sertãozinho, Campinas e Hortolândia.

Programação em São Carlos:

Sábado – 2 de agosto

10h às 12h – Oficina “Bordando Cicatrizes”

16h – Performance “Deforma”

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Domingo – 3 de agosto

19h – Espetáculo “Inunda-me”

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Todos os eventos serão realizados no Cemac, que fica na rua São Paulo 745 Centro . A entrada é gratuita e aberta ao público.

