Projeto de cassino em Chicago que promete gerar mais de 3 mil empregos é aprovado

Recentemente, o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da cidade de Chicago, EUA, aceitou o plano para a construção do Bally’s Chicago Cassino. As obras para criar a área de entretenimento de uso misto já devem se iniciar no final de 2023 e, segundo o projeto, serão criados mais de 3.000 empregos em tempo integral com esse desenvolvimento de 1,7 bilhão de dólares.

Também foram divulgados detalhes através de renderizações do futuro resort com cassino integrado. Além do local de jogos, haverá um teatro, um refeitório, restaurantes, um museu, área de exposições e espaço para eventos, assim como salas vip e um hotel de 500 quartos. O empreendimento também terá mais de 10 acres de espaço ao ar livre onde serão construídos parques e praças nas quais poderão ser instaladas feiras de agricultura local e para promover a comunidade artística.

Conforme o vice-presidente sênior de design e desenvolvimento da Bally, Joyen Vakil, “inspirado pela interação da cidade – coragem e grandeza, estrutura e orgânico, historicamente carregado e de ponta – o design da Bally’s Chicago cria uma sensação de maravilha e aventura acessível para todos”.

O executivo também contou que “o plano está focado em trazer a natureza e o bem-estar por meio da adição de inúmeras praças e parques públicos”.

A equipe de desenvolvimento do Bally’s Chicago Cassino conta com várias empresas da cidade. Por exemplo, o projeto foi elaborado pela SCB (Hotel, Rooftop Restaurant, Spa e F&B Venues) em parceria com a Gensler, V3 Companies e Site Design Group. A Gensler está sendo responsável pelo projeto do parque e área pública, do cassino, museu e espaço de exposição e do teatro e centro de eventos. A construção promete combinar espaços de hospitalidade luxuosos, espaços verdes e locais para entretenimento e artes.

“Estamos confiantes de que esta equipe dará vida a este espaço urbano único. O design emocionante celebra o lema de Chicago, ‘urbs in horto’ – uma cidade em um jardim – e cria um domínio público dinâmico no local”, finaliza Vakil.

Ou seja, o empreendimento irá incorporar elementos da natureza ao luxo do resort e cassino, o que é um sonho a ser realizado para muitas pessoas que gostam da jogatina, mas sem sacrificar o conforto e bem-estar. Diferente de Chicago, no Brasil ainda não é possível jogar em estabelecimentos físicos.

Regulamentação da jogatina no Brasil

No Brasil, os cassinos físicos em resorts integrados podem se tornar uma realidade em breve, já que neste início de maio o Projeto de Lei (PL) 442/91, que legaliza os jogos e apostas no país, finalmente caminhou no Senado após ficar engavetado por mais de um ano. O PL 442/91, que recebeu o novo código de PL 2234/2022, está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente é Davi Alcolumbre, apoiador da legalização.

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em 24 de fevereiro de 2022, e nessa versão contava que o Brasil poderia ter até 43 cassinos. O PL detalha que esses estabelecimentos deverão ser construídos em resorts integrados de lazer ou em embarcações feitas especificamente para esse fim para fomentar o turismo. Para explorar os jogos no Brasil, o PL determina que a empresa deverá ser constituída sob as leis brasileiras, ter sede e administração no país e um capital social mínimo integralizado de R$ 100 milhões.

