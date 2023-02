Projeto Dançar volta a atender os jovens de São Carlos

Um programa criado no final da década de 1990, cuja finalidade era dar a oportunidade para crianças e jovens praticarem atividades artísticas, irá retornar em São Carlos.

Trata-se do Projeto Dançar, destinado para crianças e adolescentes de ambos os sexos, entre 6 e 17 anos.

As atividades deverão ser realizadas no Cemac e as inscrições, gratuitas, serão feitas somente a partir das 9h do dia 13 de fevereiro pelo formulário eletrônico https://forms.gle/QNY5CWed4kxtm38G7.

Os interessados em obter maiores informações sobre o reinicio das atividades podem entrar em contato pelo fone (16) 3419-8997 ou pelo e-mail cemac.arteeduca@gmail.com.

