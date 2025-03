Projeto danÃ§ar permanece com vagas abertas em SÃ£o Carlos

Projeto dançar oferece vagas de dança em São Carlos - Crédito: divulgação

O Departamento Municipal de Artes e Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo informa que as inscrições para o Projeto Dançar permanecem abertas até o preenchimento total das vagas.

O Projeto existe há mais de 35 anos e já passou por diversas transformações. Nos últimos anos o foco tem sido o trabalho com a dança criativa, trazendo o protagonismo dos participantes no processo do fazer artístico em dança de forma lúdica e colaborativa.

A equipe responsável pelo projeto é formada por servidoras da Prefeitura de São Carlos, sendo técnicas em arte educação e em dança.

Das 90 vagas abertas, 27 ainda permanecem disponíveis. Para se inscrever os interessados devem procurar a sede do Centro Municipal de Artes e Cultura - CEMAC, localizado na Rua São Paulo, 745, no centro ou preencher o formulário pelo link https://forms.gle/ahXXSmaVXZyeu2CE7. Podem participar crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos.

De acordo com Mariana Navarro, diretora de Arte e Cultura, o objetivo do projeto é que os participantes expressem suas emoções e sentimentos através da dança, criem e recriem movimentos, e apreciem a arte. “Ao final de cada ano, o Projeto Dançar realiza uma Mostra de Dança, onde os participantes apresentam um espetáculo. As aulas são lúdicas e colaborativas, e os participantes têm um papel ativo na criação do espetáculo.

As aulas são ministradas na sede do CEMAC. Confira dias e horários de acordo com a faixa etária:

- Turma 01: 9 a 13 anos - 2ª feira - 14h às 15h30;

- Turma 02: 6 a 9 anos - 3ª feira - 9h às 10h30;

- Turma 03: 12 a 15 anos - 3ª feira - 14h às 15h30;

- Turma 04: a partir de 15 anos - 4ª feira - 14h às 15h30;

- Turma 05: a partir de 10 anos - 5ª feira - 9h às 10h30;

- Turma 06: 6 a 9 anos - 5ª feira - 14h às 15h30.

