Projeto da UFSCar promove Copa de Futebol de Botão nesta quarta-feira

Amanhã, dia 9 de agosto, o Grupo de Estudos e Pesquisas dos Aspectos Pedagógicos e Sociais do Futebol (ProFut) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove a 7ª Copa ProFut de Futebol de Botão, aberta a todas as pessoas interessadas. Nesta edição, a atividade tem como tema a Copa do Mundo Feminina que está acontecendo na Austrália e nova Zelândia. O evento tem início às 17h30 no Ginásio de Esportes da UFSCar, que fica área Sul do Campus São Carlos.

No início a programação, haverá um espaço para vivência e aprendizagem das regras e técnicas básicas do futebol de botão e inscrição dos participantes. As competições da Copa acontecem entre 18 e 20 horas, no mesmo local. Outras informações podem ser acessadas no Instagram do Grupo (@profut_ufscar).

Leia Também