(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Domingo

Projeto Cor Ação realiza almoço beneficente com costela de chão no dia 28

12 Set 2025 - 09h13Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Projeto Cor Ação realiza almoço beneficente com costela de chão no dia 28 -

O Projeto Cor Ação realiza  dia 28 de setembro (domingo), das 11h às 14h30, um almoço especial beneficente em São Carlos.

O cardápio terá como destaque a tradicional costela de chão, preparada no fogo lento, acompanhada de arroz, feijão gordo, mandioca, farofa, vinagrete e salada de folhas, tudo servido em buffet à vontade.

O convite custa R$ 65 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam e as de 6 a 11 anos pagam meia.

O evento acontece na sede do Projeto Cor Ação, localizada na Estrada Municipal, 710, no Residencial Deputado José Zavaglia.

Para quem preferir, haverá também a opção de marmita, limitada a 50 unidades. As reservas e encomendas devem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp (16) 99459-0877.

De acordo com a organização, esta é uma nova oportunidade para quem não conseguiu participar do almoço anterior realizado no Top Ranch. Além de saborear uma refeição diferenciada, os participantes estarão contribuindo com o trabalho social do Projeto Cor Ação, que atua no acolhimento e na transformação da vida de crianças, adolescentes e famílias.

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/09) para o seu signo
Entretenimento06h07 - 12 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/09) para o seu signo

Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão de Primavera nesta sexta
Entretenimento19h05 - 11 Set 2025

Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão de Primavera nesta sexta

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/09) para o seu signo
Entretenimento05h54 - 11 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/09) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/09) para o seu signo
Entretenimento05h54 - 10 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/09) para o seu signo

São Carlos recebe o 16&ordm; Encontro de Ferreomodelismo nos dias 20 e 21
Entretenimento16h27 - 09 Set 2025

São Carlos recebe o 16º Encontro de Ferreomodelismo nos dias 20 e 21

Últimas Notícias