Projeto Cor Ação realiza almoço beneficente com costela de chão no dia 28

O Projeto Cor Ação realiza dia 28 de setembro (domingo), das 11h às 14h30, um almoço especial beneficente em São Carlos.

O cardápio terá como destaque a tradicional costela de chão, preparada no fogo lento, acompanhada de arroz, feijão gordo, mandioca, farofa, vinagrete e salada de folhas, tudo servido em buffet à vontade.

O convite custa R$ 65 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam e as de 6 a 11 anos pagam meia.

O evento acontece na sede do Projeto Cor Ação, localizada na Estrada Municipal, 710, no Residencial Deputado José Zavaglia.

Para quem preferir, haverá também a opção de marmita, limitada a 50 unidades. As reservas e encomendas devem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp (16) 99459-0877.

De acordo com a organização, esta é uma nova oportunidade para quem não conseguiu participar do almoço anterior realizado no Top Ranch. Além de saborear uma refeição diferenciada, os participantes estarão contribuindo com o trabalho social do Projeto Cor Ação, que atua no acolhimento e na transformação da vida de crianças, adolescentes e famílias.

