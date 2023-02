Programa socioeducativo e gratuito retorna ao Sesc São Carlos

Crédito: Divulgação

Dia 14 de fevereiro de 2023 e o Programa Curumim volta para suas atividades. O relógio marcava 14 horas em ponto e o silêncio na área de convivência da unidade do Sesc São Carlos deu lugar a um verdadeiro espaço de convívio marcado por abraços, beijos, gargalhadas, confidências, choros emocionados provocados pela distância dos amigos em férias e pronto, elas chegaram e sim, são donos e donas do pedaço.

O Programa Curumim deu início as atividades deste novo ano. Muitas crianças que ali perambulavam já estavam presentes em 2022 e estão de volta, com suas camisetas laranja e verde e coletes vermelhos, para os abraços dos amigos e dos educadores e educadoras, que também são amigos adultos, colorindo a entrada do Sesc e produzindo sons vindos de todas as partes dos pequenos corpos, ansiando por novidades e por contarem as incríveis aventuras e peripécias que passaram no período de férias.

Este retorno ainda coincidiu no dia em que o uso de máscara de proteção facial deixou de ser obrigatório entre os funcionários, rostos felizes à mostra, distribuição de beijos e olhares emocionados faziam parecer que as férias tinham durado uma eternidade e que mesmo nas mais legais férias com a família, o Curumim fez falta, com suas atividades diárias, com o convívio saudável e prazeroso na vida daqueles pequenos cidadãos.

O Sesc São Paulo criou, no dia 17 de agosto de 1987, o Programa Curumim. Um programa socioeducativo, gratuito, de educação não formal, prioritariamente, em prol de filhas e filhos de comerciários e prestadores de serviços com baixa renda mensal.

Voltado às crianças de 7 a 12 anos, a ideia do programa é a educação direcionada para o desenvolvimento integral, a garantia de tempos e espaços de brincar, estimular experimentações, brincadeiras, convivência e novas amizades.

Oferece atividades voltadas às linguagens de expressões artísticas, ambientais, corporais, tecnológicas, nutricionais e de saúde bucal, a fim de, estimular as diversas formas de expressão da criança, o fortalecimento de sua autoestima, o exercício do pensamento crítico e o desenvolvimento da ética, da solidariedade e da autonomia. Busca, também, a formação cidadã e democrática de pessoas mais sensíveis e conscientes de sua realidade, e atuantes na transformação de seu entorno.

Ao longo das últimas décadas, o Curumim tornou-se cada vez mais relevante socialmente, e à medida que o Sesc São Paulo ampliava sua atuação instalando novas unidades nas diversas cidades do estado, o programa também se difundia.

E ontem, junto deste grande retorno dos já Curumins o Sesc São Carlos abriu as portas dos seus espaços para os 29 novos Curumins e seus familiares que estiveram presentes na primeira apresentação do Programa em uma reunião no Teatro do Sesc.

