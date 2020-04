Professoras do IFSP São Carlos dão dicas de leitura para o período de quarentena

Crédito: Divulgação

Viver em um período de quarentena não é nada fácil. Temos que replanejar toda nossa vida e rotina e neste sentido é muito importante que tenhamos momentos para cuidar da nossa mente. Ver bons filmes e ler bons livros é uma atividade fundamental para cuidar de nossa saúde mental e ao mesmo tempo nutrir nossos conhecimentos e reflexões. Diante deste contexto as professoras de Língua Portuguesa do IFSP São Carlos, nos trazem algumas sugestões:

A professor Maria Claudia Bontempi Pizzi diz que em tempos difíceis como os que estamos vivendo devido à pandemia de Covid-19, a literatura pode ser uma forma de traçar paralelos entre situações similares em contextos históricos diferentes, bem como ter o efeito de suporte emocional ou mesmo tornar-se uma distração produtiva em meio a tantas notícias desanimadoras e nos dá como dica o livro "Orgulho e Preconceito". Minha dica de leitura, levando em consideração a necessidade de ser um livro facilmente e gratuitamente encontrado na internet neste momento, é “Orgulho e Preconceito” (“Pride and Prejudice” no original), da autora inglesa Jane Austen (1775-1817).

Já a professora Aline Raquel Franceschini dá como dica o livro Capitães da Areia de Jorge Amado que conta a história dos meninos de rua conhecidos por Capitães da Areia. Por meio da obra, vemos o dia a dia destes meninos na Bahia do início do século passado, mas que poderia ser perfeitamente o dia a dia de meninos de rua ou da favela do ano 2020. Por meio de uma leitura leve e dinâmica, conhecemos personagens que irão desencadear uma série de emoções no leitor e que tratarão de assuntos atuais sobre a nossa sociedade em várias esferas, inclusive quando eles abordam o surto de varíola de 1919 e como a sociedade tratou a epidemia na época. Em especial, este último item nos ajuda a traçar relações com nosso momento atual de pandemia global por causa da Covid-19 e nos faz refletir sobre os comportamentos cíclicos de nossa sociedade.

Poesias é a dica da professora Maria Lúcia Colombo, que indica Ana Cristina Cruz Cesar. A professora diz que este tipo de leitura é extremamente importante neste momento, pois além de ser uma leitura diferenciada, enriquece o vocabulário e é um alento para a mente. Ela também cita a facilidade de encontrarmos vários sites de poesia na internet, facilitando nossa leitura.

1984, livro de George Orwell é a dica da professora Viviane Cristina Garcia de Stefani. "Recomendo a leitura desse clássico do escritor indiano George Orwell, que também escreveu "A Revolução dos Bichos", outro livro que recomendo muitíssimo. George Orwell nasceu na Índia, mas é conhecido como um escritor britânico. “Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas.” Assim começa um dos romances mais citados do século 20. Uma curiosidade: o nome do livro é 1984 e ele foi concluído em 1948. Sim, há uma inversão nos dois últimos dígitos! Seria isso apenas uma coincidência? ... Ah, uma outra curiosidade: a história de “1984” pode ter inspirado o nome do reality show “Big Brother”, que é o mais sinistro personagem do livro".

E a professora Thereza Maria Zavarese Soares traz várias indicações como Seleta em Prosa e Verso de Ariano Suassuna, A Descoberta do Mundo para todos os públicos e para alunos que cursam o Ensino Superior, sugeri "Tudo é Comunicação" que é um livro do jornalista Paulo Nassar, em que cada seção corresponde a um pequeno texto, abordando a comunicação nas organizações e dessas com a sociedade, a partir de situações e referências cotidianas. Essa leitura propõe uma reflexão sempre atual e necessária sobre os efeitos da atividade de linguagem nas interações sociais.

Vamos aproveitar este tempo dedicando parte dele para ler, melhorar nosso vocabulário, aumentar nossos conhecimentos e cuidar de nossa mente?

