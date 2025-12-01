Problema de saúde afasta Danilo Caymmi do ChorandoSemParar; festival mantém programação

O 21º Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar divulgou uma nota de esclarecimento neste domingo anunciando o cancelamento da participação do artista Danilo Caymmi na programação deste ano.

Segundo a organização, o músico está impossibilitado de se locomover devido a um problema de saúde na coluna vertebral. A crise ocorreu há quatro dias, durante o fim de uma turnê em Bogotá. Ele já está no Brasil, sob cuidados médicos. Danilo havia aceitado o convite com entusiasmo e se preparava para participar da homenagem ao maestro Tom Jobim, com quem teve longa parceria e amizade.“Realmente é uma pena”, declarou a produção.

Abertura histórica nesta segunda-feira (01) no Teatro Municipal

Mesmo com o cancelamento, o ChorandoSemParar confirma uma abertura histórica para esta segunda-feira, 1º de dezembro, no Teatro Municipal de São Carlos, marcando o início da 21ª edição do Festival.

A edição 2025 traz o tema “Tom Jobim – Uma Ode à Natureza”, celebrando o legado do maestro, pianista e compositor Antônio Carlos Jobim (1927–1994).A entrada será franca, mediante retirada de convites no dia da apresentação, a partir das 10h30, na bilheteria do Teatro Municipal.

A noite promete reunir grandes artistas brasileiros e internacionais em apresentações únicas em homenagem ao ícone da música brasileira.

Programação segue extensa a partir de terça (02)

A partir de terça-feira, 2 de dezembro, o Festival continua com uma programação diversificada, com atividades formativas e apresentações em vários espaços culturais de São Carlos.

A Praça Dr. Christiano Altenfelder Silva (Praça da XV) será o principal palco das atrações musicais ao ar livre:

Sábado (06)

Ensaios e passagem de som ao longo do dia;

Apresentação especial à noite.

Domingo (07)

Maratona musical das 10h às 22h,

Revezamento contínuo de artistas e grupos, mantendo a tradição do festival de celebrar a música instrumental sem interrupções.

