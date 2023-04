Primatas amazônicos ganham novos recintos no parque ecológico

Cada recinto possui ambientação própria para a espécie, local para abrigo e um espaço fechado - Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” inaugurou no último domingo, 16, quatro novos recintos no Bioma Amazônia para 8 exemplares de macacos grandes da Amazônia: Macaco Barrigudo, Macaco Aranha de Testa Branca, Macaco Aranha de Cara Preta e o Macaco Aranha de Barriga Amarela.

Elaborado e projetado sob orientações dos técnicos do Parque, o espaço ocupa uma área de 1000 m2, com um investimento próximo a R$ 400 mil no total, para abrigar quatro espécies (8 animais), de macacos grandes da Amazônia, separadamente, os espaços seguem normas rígidas de segurança e bem-estar para os animais.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, a construção desses recintos era uma reivindicação antiga da equipe do Parque.

Fernando Magnani, diretor do Parque Ecológico, lembrou que o Parque de São Carlos tem os maiores primatas nativos da América do Sul. “São quatro espécies de macacos que agora vão poder desfrutar desse novo espaço. Cada recinto possui ambientação própria para a espécie, local para abrigo e um espaço fechado tipo “quarto” onde os animais podem dormir abrigados do frio e com aquecimento se necessário, visto que são de origem amazônica. O tamanho, altura e a disposição dos itens de enriquecimento seguem os padrões internacionais”, esclarece Magnani.

Para o público o contato é próximo, mas muito seguro, pois a barreira que separa os animais dos visitantes foi projetada e elaborada em vidro, seguindo padrões internacionais para este tipo de instalação. Temos no total um plantel de primatas brasileiros com 16 espécies, sendo que cinco dessas são ameaçadas.

O Parque Ecológico está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

