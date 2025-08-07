Prefeitura libera animais no São Carlos Rodeio Fest

Crédito: Secretário Paraná Filho

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, anunciou nesta quinta-feira (7) que a Prefeitura de São Carlos autorizou a realização do São Carlos Rodeio Fest, marcado para começar amanhã, após mais de 20 anos sem a realização desse tipo de evento na cidade.

Segundo ele, um relatório atualizado da fiscalização municipal constatou que as adequações necessárias para garantir a segurança e o bem-estar animal foram cumpridas. “O relatório da fiscalização da Prefeitura concluiu que as adequações necessárias foram realizadas e o São Carlos Rodeio Fest pode sim agora receber os animais, exceto a prova dos três tambores, que solicitamos que não seja realizada por conta do tamanho da pista”, explicou.

Paraná Filho destacou o significado especial da data. “Por ironia do destino, hoje, 7 de agosto, meu aniversário, vou poder assinar o alvará para a realização do rodeio depois de mais de 20 anos. É uma grande alegria, já que eu e o vereador Bira fomos autores da lei que regulamentou o rodeio em São Carlos”, disse.

O secretário também parabenizou a empresa organizadora e os envolvidos no projeto. “Quero parabenizar a MP Promoções por trazer esse evento maravilhoso, com uma grade de shows incríveis, e o Bira por encarar toda essa situação. Não é fácil, há quem seja contra e há quem seja a favor. Mas cada um fez a sua parte para que este evento acontecesse”, afirmou.

O São Carlos Rodeio Fest contará com competições, atrações musicais e estrutura para receber o público em sua retomada histórica no município.

Leia Também