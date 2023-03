Prefeitura encerra programação cultural do mês da mulher com apresentações musicais

Crédito: Divulgação

No último domingo, 12, em homenagem ao mês da mulher, a Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac), realizou duas atividades exclusivamente com a participação de artistas locais: Circuito Arena Especial “Mulheres de Voz II” e apresentação de mulheres violeiras.

A manhã de domingo começou com muita viola com apresentação das cantoras Lucimara Lins, Ana Maria, Karina da Orquestra de Viola, As Paulistinhas e Meire Dias. O sertanejo raiz tomou conta do público que prestigiou o evento.

O vice-prefeito Edson Ferraz, acompanhado dos secretários de Esportes e Cultura, Thiago de Jesus e de Relações Legislativas e Institucionais, Fernando Carvalho, fez a abertura da apresentação. “É uma homenagem importante para as artistas são-carlenses e uma oportunidade para que o público conheça os talentos da nossa cidade em todas as áreas e estilos”, disse Ferraz parabenizando todas as mulheres.

Para encerrar o domingo o público pode curtir a apresentação de outras oito cantoras de São Carlos no Circuito Arena Especial com o show “Mulheres de Voz II”. Transferido do Teatro de Arena “José Saffioti Filho” para o Teatro Municipal “Alderico Vieira Perdigão” em virtude da chuva, as cantoras Amanda Vergara, Gabi Milino, Vivian Davis, Sheila Lima, Larissa Misael, Letícia e Gabi, Veridiana Nascimento e Gabi Garcia levantaram o público com canções renomadas de artistas nacionais e do exterior, em diversos estilos musicais.

“Essa foi a segunda edição do show “Mulheres de Voz” e novamente foi um sucesso, nem mesmo a chuva atrapalhou a apresentação. Esse projeto começou antes da pandemia e agora vamos dar continuidade”, garantiu Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura.

Caromano falou, ainda, sobre os próximos eventos culturais programados pela Prefeitura. “Nesse mês ainda teremos o Circuito Arena Especial “Circo” em homenagem ao Dia Nacional do Circo, comemorado em 27 de março para homenagear a arte circense, uma das formas de entretenimento mais tradicionais do país. Já em abril teremos as tradicionais festas do Milho, dias 14,15 e 16 no distrito de Água Vermelha e a Festa do Clima nos dias 27,28,29 e 30 em São Carlos”.

O Circuito Arena Especial “Circo” será realizado no domingo (26/03), a partir das 16h30, no Teatro de Arena do Bicão.

