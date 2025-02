Prefeitura divulga programação do Carnaval

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparou uma programação diversificada para o Carnaval 2025. Serão três dias com atrações gratuitas em diversas regiões da cidade e nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.



No sábado (01/03) a festa começa pela Praça XV, a partir das 16h com o Dj Vandinho, na sequência sobre ao palco a cantora Regina Dias com o Samba da Rainha, no mesmo dia tem festa na FESC das 16h às 20h com Sheila Lima e Banda Doce Veneno, no Clube Flor de Maio, das 19h às 23h com Sambanda e no distrito de Santa Eudóxia das 19h às 23h com Fabricio Rosa e Farofa do Mania.



No domingo (02/03) a folia acontece na Praça XV das 16h às 19h20 com Sambanda, no Parque do Bicão das 16h às 20h com Lê Lopes e Dj Edy, na FESC das 16h às 20h com Doce Veneno e Sheila Lima, no distrito de Água Vermelha das 16h às 20h com Cortesia da Casa – Banda de Metais, em Santa Eudóxia das 16h às 19h com Dj Tiago Costa e no Flor de Maio das 14h às 17 tem matinê com o DJ Vandinho.



Na segunda-feira (03/03), último dia de folia, os foliões poderão curtir o Dj Vandinho e a banda Doce Veneno, das 16h às 20h, na Praça XV e Sheila Lima e Banda, das 20h às 0h00, no distrito de Santa Eudóxia.



De acordo com Leandro Severo, secretário de Cultura e Turismo, a Comissão de Eventos da Prefeitura se reuniu e todos acharam importante fazer um carnaval para a família são-carlense, para aqueles que gostam de samba enredo e das marchinhas. “É muito importante que a gente retome essa tradição do carnaval como uma festa que é espelho de uma cultura rica e diversa do nosso país. Por isso fizemos uma programação variada que vai ser realizada nas praças de São Carlos, como na Praça XV, que é um ponto tradicional de encontro da família são-carlense, um ambiente agradável e que reúne muita gente. Vamos ter festa também no Parque do Bicão, na FESC e nos distritos, além da retomada do baile de salão do Flor de Maio, berço do carnaval de São Carlos. Importante ressaltar que conseguimos mobilizar um conjunto de artistas locais para fechar essa programação”, informou o secretário.



Severo anunciou, também, que o prefeito Netto Donato já solicitou a criação de uma comissão para organizar o carnaval de 2026. “É uma nova gestão, nós assumimos agora, no mês de janeiro, mas já conversamos com um conjunto de atores do mundo carnavalesco e, em 2026, vamos retomar o carnaval de rua de São Carlos. Vamos publicar uma série de editais, de chamamentos para a comunidade, para que todos possam se organizar, organizar os blocos e as escolas de samba”, revela o secretário de Cultura e Turismo.

Confira a programação completa do Carnaval 2025 em São Carlos:

Praça XV – Praça Christiano Altenfelder Silva

01/03 – Sábado

16h às 18 -Dj Vandinho

18h30 às 20h – Samba da Rainha

02/03 – Domingo

16h às 19h20 – Sambanda

03/03 – Segunda

16h às 18h – Dj Vandinho

18h30 às 20h – Doce Veneno

Santa Eudoxia – Salão da Igreja São Sebastião - Rua Santa Eudóxia, 43

01/03 – Sábado

19h às 21h30 – Fabricio Rosa

22h às 23h – Farofa do Mania

02/03 – Domingo

16h às 19h – Dj Tiago Costa

03/03 – Segunda

20h às 00h – Sheila Lima e Banda

Água Vermelha

Centro Comunitário - Rua Bela Cintra, 05

02/03 – Domingo

16h às 20h – Cortesia da Casa – Banda de Metais

Parque do Bicão

Rua Cícero Soares Ribeiro – Vila Carmen

02/03 – Domingo

16h às 18h – Lê Lopes

18h às 20h – Dj Edy

Flor de Maio

Rua Padre Teixeira, 1733 - Centro

01/03 – Sábado

19h às 21h – Sambanda

21h às 21h30 – Homenagem

21h30 às 23h – Sambanda

02/03 - Domingo – 14h às 17h – Dj Vandinho

FESC

Rua São Sebastião, 2828 – Vila Nery

01/03 – Sábado

16h às 20 h – Sheila Lima – Doce Veneno

02/03 – Domingo

16h às 20h – Doce Veneno – Sheila Lima.

Leia Também