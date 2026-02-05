Prefeitura divulga agenda oficial do Carnaval 2026 com resgate do carnaval de clubes

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou a programação oficial do Carnaval 2026, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro em diversos pontos da cidade. O evento contará com shows, apresentações musicais e, como grande novidade, a participação de blocos carnavalescos, que desfilarão em diferentes circuitos, ampliando a participação popular e fortalecendo a tradição do Carnaval de Rua.

Outra atração especial é o resgate do carnaval de clubes, que será realizado no Flor de Maio, espaço tradicionalmente ligado à cultura local. A iniciativa busca valorizar a memória afetiva e oferecer um ambiente familiar, seguro e democrático.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou o caráter inclusivo da programação. “Buscamos montar uma programação diversificada, que valorize os artistas locais e, ao mesmo tempo, ofereça opções para todas as idades. O Carnaval de São Carlos será um evento familiar, pensado para que todos possam aproveitar com alegria e tranquilidade”, afirmou.

Programação do Carnaval 2026

Praça XV

14/02, 16h às 20h – Tássia Garnieri e Banda Doce Veneno

15/02, 16h às 20h – Carna com Wal e Sambanda

16/02, 16h às 20h – Nara Dom com Cor da Pele, Maria Butcher e Grupo Pago 10

Blocos

15/02, 16h às 20h – Circuito Cidade Aracy: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Lucimara

17/02, 16h às 20h – Circuito Centro: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Anderson Ligeiro

Flor de Maio (Carnaval de Clube)

14/02, 20h às 00h – Conversa com Botequim com Sarau Musical – Clássicos do Samba, DJ Sofia e Banda Samba de Batom

17/02, 21h às 00h – Sheila Lima, DJ Marcelo Uchôa e Banda Babilônia

Bicão

15/02, 16h às 20h – Baile de Máscaras com a Trupe, DJ Marcelo Uchôa e Regina Dias

Santa Eudóxia

15/02, 17h às 21h – Mania do Samba e DJ Regis

Água Vermelha

15/02, 16h às 20h – DJ Bruno Tony e Pedro Vitor e Mariana com bloco Micareta

Com essa programação, a Prefeitura reforça o compromisso de promover um carnaval diverso, seguro e para todas as idades, celebrando a cultura local e estimulando a participação da população.

Leia Também