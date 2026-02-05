Prefeitura de São Carlos divulga programação oficial do Carnaval 2026

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anunciou a programação oficial do Carnaval 2026, que será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro em diversos pontos da cidade. O evento contará com shows, apresentações musicais e, como novidade deste ano, a participação de blocos carnavalescos, que desfilarão em diferentes circuitos, ampliando a participação popular e fortalecendo a tradição do Carnaval de Rua.
Além disso, a festa resgatará o carnaval de clubes, com atividades no Flor de Maio, espaço tradicional da cidade, valorizando a memória cultural e oferecendo um ambiente familiar, seguro e democrático para os moradores.
O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou o caráter inclusivo da programação. “Buscamos montar uma programação diversificada, que valorize os artistas locais e ao mesmo tempo ofereça opções para todas as idades. O Carnaval de São Carlos será um evento familiar, pensado para que todos possam aproveitar com alegria e tranquilidade”, afirmou.
Programação do Carnaval 2026:
Praça XV
14/02, 16h às 20h – Tássia Garnieri e Banda Doce Veneno
15/02, 16h às 20h – Carna com Wal e Sambanda
16/02, 16h às 20h – Nara Dom com Cor da Pele, Maria Butcher e Grupo Pago 10
Blocos
15/02, 16h às 20h – Circuito Cidade Aracy: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Lucimara
17/02, 16h às 20h – Circuito Centro: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Anderson Ligeiro
Flor de Maio (Carnaval de Clube)
14/02, 20h às 00h – Conversa com Botequim com Sarau Musical: Clássicos do Samba, DJ Sofia e Banda Samba de Batom
17/02, 21h às 00h – Sheila Lima, DJ Marcelo Uchôa e Banda Babilônia
Bicão
15/02, 16h às 20h – Baile de Máscaras com a Trupe, DJ Marcelo Uchôa e Regina Dias
Santa Eudóxia
15/02, 17h às 21h – Mania do Samba e DJ Regis
Água Vermelha
15/02, 16h às 20h – DJ Bruno Tony e Pedro Vitor e Mariana com bloco Micareta