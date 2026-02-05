(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Entretenimento

Prefeitura de São Carlos divulga programação oficial do Carnaval 2026

05 Fev 2026 - 18h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carnaval - Crédito: divulgaçãoCarnaval - Crédito: divulgação

 

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anunciou a programação oficial do Carnaval 2026, que será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro em diversos pontos da cidade. O evento contará com shows, apresentações musicais e, como novidade deste ano, a participação de blocos carnavalescos, que desfilarão em diferentes circuitos, ampliando a participação popular e fortalecendo a tradição do Carnaval de Rua.

Além disso, a festa resgatará o carnaval de clubes, com atividades no Flor de Maio, espaço tradicional da cidade, valorizando a memória cultural e oferecendo um ambiente familiar, seguro e democrático para os moradores.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou o caráter inclusivo da programação. “Buscamos montar uma programação diversificada, que valorize os artistas locais e ao mesmo tempo ofereça opções para todas as idades. O Carnaval de São Carlos será um evento familiar, pensado para que todos possam aproveitar com alegria e tranquilidade”, afirmou.

Programação do Carnaval 2026:

Praça XV

14/02, 16h às 20h – Tássia Garnieri e Banda Doce Veneno

15/02, 16h às 20h – Carna com Wal e Sambanda

16/02, 16h às 20h – Nara Dom com Cor da Pele, Maria Butcher e Grupo Pago 10

Blocos

15/02, 16h às 20h – Circuito Cidade Aracy: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Lucimara

17/02, 16h às 20h – Circuito Centro: Bloco Rochedo, Bloco UFSCar, Bloco Cajuteria e DJ Anderson Ligeiro

Flor de Maio (Carnaval de Clube)

14/02, 20h às 00h – Conversa com Botequim com Sarau Musical: Clássicos do Samba, DJ Sofia e Banda Samba de Batom

17/02, 21h às 00h – Sheila Lima, DJ Marcelo Uchôa e Banda Babilônia

Bicão

15/02, 16h às 20h – Baile de Máscaras com a Trupe, DJ Marcelo Uchôa e Regina Dias

Santa Eudóxia

15/02, 17h às 21h – Mania do Samba e DJ Regis

Água Vermelha

15/02, 16h às 20h – DJ Bruno Tony e Pedro Vitor e Mariana com bloco Micareta

Leia Também

Paróquia São José promove Show de Prêmios neste sábado
Entretenimento13h40 - 05 Fev 2026

Paróquia São José promove Show de Prêmios neste sábado

São Carlos celebra a 1ª Festa de Baiano com fé, cultura e tradições afro-brasileiras
22/0210h25 - 05 Fev 2026

São Carlos celebra a 1ª Festa de Baiano com fé, cultura e tradições afro-brasileiras

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos
Entretenimento06h04 - 05 Fev 2026

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo
Entretenimento05h01 - 05 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo

Cine Araújo oferece ingressos a partir de R$ 10
Semana do Cinema06h44 - 04 Fev 2026

Cine Araújo oferece ingressos a partir de R$ 10

Últimas Notícias