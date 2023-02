Prefeitura de São Carlos divulga programação do Carnaval 2023

Carnaval - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, definiu o calendário oficial do Carnaval 2023. Ao todo, serão seis dias de folia com atrações gratuitas para todos os gostos e idades. As festividades abrangem cinco localidades, em diferentes regiões e na área rural do município.

Na sexta-feira (17/02), a abertura oficial do Carnaval acontece no Ginásio Municipal Milton Olaio Filho, que será palco do “Carnafunk”, com quatro apresentações musicais. Os trabalhos se iniciam às 21h, com apresentação do DJ Andersen, seguindo com o DJ Ligeiro, Aline Braga e Banda e DJ Antony em exibições que perduram até às 2h.

Depois, no sábado (18/02), além de nova programação no Ginásio Milton Olaio Filho, é a vez de a Praça da XV receber marchinhas carnavalescas a partir das 18h. Na mesma data, ocorrem também as primeiras apresentações na Rodoviária de Santa Eudóxia, com atrações a partir das 19h.

No domingo (19/02), segunda-feira (20/02) e terça-feira (21/02), por sua vez, o Ginásio Milton Olaio Filho e a Praça da XV voltam a receber bandas e artistas locais. Também no domingo, acontece a matinê no Parque do Bicão e, na terça, haverá apresentações a partir do final da tarde na Rodoviária de Santa Eudóxia.

Por fim, na quarta-feira (22/02), o distrito de Água Vermelha terá duas bandas se apresentando em frente à Igreja São Roque, às 19h, ocasião em que também será realizado o encerramento oficial do evento.

De acordo com o diretor do Departamento de Artes e Cultura, Carlos Alberto Caromano, a programação foi projetada para atender preferências, locais e públicos difusos, proporcionando diversão e entretenimento para toda a população. “Fizemos uma programação com bandas da cidade pensando em todos os públicos. Na Praça XV de Novembro, teremos um Carnaval de marchinhas e mais direcionado às famílias e às crianças e, da mesma forma, a matinê no Parque do Bicão também terá este direcionamento. Já nas dependências do Ginásio Milton Olaio Filho será executado o Carnafunk, que é mais voltado à juventude, em uma mistura de músicas eletrônicas dos DJ e com bandas de Carnaval, samba e pagode. É um trabalho que já fizemos em 2020 e tivemos um resultado muito bom, servindo de base para 2023 após dois anos impossibilitados por conta da pandemia da COVID-19. Enquanto isso, nos distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, teremos bandas e músicas eletrônicas”, disse Caromano.

Confira a programação completa do Carnaval 2023:

GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO – “CARNAFUNK”:

DIA 17/02:

21h às 22h- DJ Andersen

22h às 23h- DJ Ligeiro

23h à 1h- Aline Braga e Banda

1h às 2h- DJ Antony

DIA18/02:

21h às 22h- DJ Tom

22h às 23h- DJ Andersen

23h à 1h- Caio Mania e banda

1h às 2h- DJ Lavezzo

DIA 19/02:

21h às 22h- DJ Honda

22h às 23h- DJ AnderZ

23h à 1h- Quarta Essência

1h às 2h- DJ Tom

DIA 20/02:

21h às 22h- DJ Antony

22h às 23h- DJ Lavezzo

23h à 1h- Quarta Essência

1h às 2h- DJ AnderZ

DIA 21/02:

20h às 21h- DJ Honda

21h às 23h- Caio Mania e banda (+ convidados)

23h às 0h- DJ Ligeiro

PRAÇA DA XV:

DIA 18/02:

18h às 20h- Regina Dias e banda

20h30 às 22h30- Doce Veneno

DIA 19/02:

16h às 19h- Robertinho Mori (marchinhas)

19h45 às 20h45- Six Alive

21h às 22h30- Maria Butcher

DIA 20/02:

18h às 20h- Lê Lopes e banda

20h30 às 22h30- Doce Veneno

DIA 21/02:

16h às 19h- Robertinho Mori (marchinhas)

20h às 22h- Vinil 78

PARQUE DO BICÃO:

19/02:

15h às 19h- Matinê DJ Rogério

ÁGUA VERMELHA – EM FRENTE À IGREJA SÃO ROQUE:

22/02:

19h às 20h30 – DJ Anselmo Guedes

21h às 23h- Banda Los Pernas

SANTA EUDÓXIA – RODOVIÁRIA:

18/02:

19h às 21h- DJ Anselmo Guedes

21h às 23h- Banda Motivos do Samba

21/02:

16h às 20h- Matinê DJ Thiago Costa

