Prefeitura de Ibaté realiza matinê de Carnaval para as crianças neste domingo

Carnaval Ibaté -

A Prefeitura de Ibaté estará proporcionando momentos de muita alegria e diversão para as crianças neste domingo de Carnaval (02/03) na Pirâmide da Mata do Alemão. A programação, que inclui as tradicionais marchinhas e atividades lúdicas, promete animar os pequenos foliões que vão se divertir muito com a pintura facial e os brinquedos infláveis.

A festa também vai contar com várias delícias como cachorro-quente, suco, pipoca, algodão doce e sorvete. Já a animação ficará por conta da Banda Geração 90, que vai tocar as melhores marchinhas. Lembrando que os adultos só entram se estiverem acompanhando as crianças.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância de levar a diversão e a cultura brasileira para as crianças e seus familiares. “Estou muito feliz em poder realizar para as nossas crianças e seus familiares, um Carnaval recheado de alegria e muita diversão. Lembrando que a festa também contará com toda a infraestrutura de segurança para que todos possam se divertir. Aproveito para convidar as nossas crianças e seus familiares para um domingo de muita alegria”. Afirmou o prefeito.

A Guarda Municipal e Polícia Militar vão garantir a segurança da festa que também contará com enfermeiros e ambulância, caso alguém necessite de atendimento médico.

